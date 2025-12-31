À¼Í¥¤ÎÀ¶¿åÍýº»¡¢»öÌ³½êÂà½ê¤òÈ¯É½¡Ö¿´¤è¤ê´¶¼Õ¡×15Ç¯½êÂ°¡Ö¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡×¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¤Ê¤É½Ð±é
¡¡½÷Í¥¤ÇÀ¼Í¥¤ÎÀ¶¿åÍýº»¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÌó15Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¡ÖËÜÆü2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÂà½ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÌó15Ç¯´Ö¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢À¼Í¥¡¦Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤Þ¤¿¡¢ºßÀÒÃæ¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢
Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡À¶¿å¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡×¥í¥Ó¥ó¡¢¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¹õ°æÈþÎ¤¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥·¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¡¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥¥å¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¡¢¡Ö¥¨¥ß¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥ê¤Ø¹Ô¤¯¡×¥¨¥ß¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£