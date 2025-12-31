千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

12月28日（日）の同番組では、人気芸人が明かした“若手時代の処世術”をきっかけにスタジオで一触即発となる場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、キレづらくなった世の中でベストなキレ方をアドバイスする企画「行列のできるブチギレ相談所 75分拡大SP」を開催。大悟が所長として進行を務め、ひな壇にはノブ、スタジオゲストのプロレスラー・上原わかな、さや香、そいつどいつの市川刺身が出演した。

“最強ブチギレ軍団”には、アンジャッシュの渡部建、永野に加え、カーネーションの吉田結衣、ダウ90000の蓮見翔が参加。相談者にはスパイク、レインボー、パンプキンポテトフライの3組が登場し、それぞれが“ブチギレられなかった”エピソードを披露した。

©AbemaTV,Inc.

スパイクの相談では、劇場のランキングライブで低評価をつける作家から「見た目がおもしろくない」「デブとブスと、かっこいい子とかわいい子がいて、同じこと言ったらデブとブスのほうがおもしろいに決まっている」と言われた体験を告白した。

「争いを起こしても劇場に出づらくなる」と苦悩を語ったスパイクに対して、「キレない」とした渡部は、「僕らのやり方は、取り込んじゃう」と回顧。「『ネタ見てもらっていいですか？』って言って、なんならくだりも作ってもらう」「あの手のタイプの作家は『最近スパイク良くなったでしょ？俺、手伝ってんだよ』って言いたがる」と、若手時代の処世術を披露した。

©AbemaTV,Inc.

しかし、渡部が明かした若手時代に、大悟は「ごっつい情けない」とバッサリ。さらにスパイク・松浦志穂が「それって幸せなんですか？」「それで死んでいく芸人なんていくらでもいる。あなたは下を見てない！」と真っ向から反論して一触即発に。

「売れたいからなんでもしたのよ」と返した渡部だったが、吉田が「一度3人で時間作ります」と仲裁に入り、「誰もいないところで3人で!?」と大パニック。シリアスから急転直下の笑いが巻き起こっていた。