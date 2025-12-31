Î©»³Ï¢Êö¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÞ»¤ì¤ë»ê¹â¤Î°ìÇÕ¡¡ÅÅ¸»ÉÔÍ×¤ÎÁ´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¡ØRevonia¡Ù¤ò¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡¡ÀèÆü¡¢MakuakeËÜ¼Ò¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À½ÉÊÂÎ¸³²ñ¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥¹¥±¥¤¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½¼ÅÅ¼°¤ÎÁ´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¡ØRevonia¡Ù¤ò»î¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥ë¡¢Ãê½Ðµ¡¹½¡¢¤½¤·¤ÆÅòÊ¨¤«¤·µ¡Ç½¤Þ¤Ç¤ò1Âæ¤Ç¥«¥Ðー¡Ë
¡¡ÉýÌó74mm¤È¤¤¤¦¥¹¥ê¥à¤ÊËÜÂÎ¤Ë¡¢¥³ー¥Òー¥ß¥ë¤ÈÅòÊ¨¤«¤·µ¡Ç½¤ò°ìÂÎ²½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿å¤«¤éÄ¾ÀÜ¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ï¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¡£ÂÎ¸³²ñ¤Ç¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¼¼Æâ¤À¤±¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤À½ÉÊ¤À¤È´¶¤¸¡¢¥ì¥Ó¥åーÍÑ¤Ë¼Âµ¡¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¡¢É®¼Ô¤Ë¤ÏÉÙ»³¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤ÎÍ½Äê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åß¾ì¤ÏÆÞÅ·¤ä±«¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤ÉÙ»³¤À¤¬¡¢ÂÚºßÃæ¤Î¤¢¤ëÄ«¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁë¤«¤éÎ©»³Ï¢Êö¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈË¾¤á¤ë¤Û¤É¤Î²÷À²¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£ÅÅ¸»¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¿å¤«¤é¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¡ØRevonia¡Ù¤Ê¤é¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë»È¤¨¤ë¡£²°³°¤Ç»î¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¾ò·ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÉÙ»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ëÉÙ´ä±¿²Ï´Ä¿å¸ø±à¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢Î©»³Ï¢Êö¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¼ÂºÝ¤Ë¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ØRevonia¡Ù¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç ¡Ö»ý¤Á½Ð¤»¤ë¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤äÂÎ¸³¤òÃæ¿´¤Ë¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ¦¤òÈÔ¤¯¤È¤³¤í¤«¤éÃê½Ð¤Þ¤ÇÁ´µ¡Ç½¤¬°ìÂÎ²½
¡¡¡ØRevonia¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿½¼ÅÅ¼°¤ÎÁ´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤À¡£¥ß¥ë¡¢Ãê½Ðµ¡¹½¡¢¤½¤·¤ÆÅòÊ¨¤«¤·µ¡Ç½¤Þ¤Ç¤ò1Âæ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÂÎÉý¤ÏÌó74mm¤È¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¥¹¥ê¥à¤Ê½ÄÄ¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤ÏÌó990g¤È·ÚÎÌ¤Ç¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¤Î¥Ïー¥É¥±ー¥¹¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Î·ä´Ö¤ËÃÖ¤±¤ë¾Ê¥¹¥Úー¥¹À¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä½ÐÄ¥Àè¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ø¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á½Ð¤»¤ë·ÈÂÓÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£
¡¡ÅÅ¸»¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤âËÜÀ½ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤È¸À¤¨¤ë¡£4500mAh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÆâÂ¢¤·¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¤ªÅò¤ò»È¤¦¡ÖÈó²ÃÇ®¥âー¥É¡×¤Ê¤é¡¢Ëþ½¼ÅÅ»þ¤ÇÌó400ÇÕ¤ÎÃê½Ð¤¬²ÄÇ½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ï²¹¤Î¿å¤«¤é²ÃÇ®¡¦Ãê½Ð¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö²ÃÇ®¥âー¥É¡×¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿å¤ÈÆ¦¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ì£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÂÅ¶¨¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆÈ¼«¤Î¥µー¥¯¥ë¥×¥¢Êý¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥É¥É¥ê¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤Ë±ß¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤éÃí¿å¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê´Á´ÂÎ¤Ë¶ÑÅù¤Ë¤ªÅò¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¡£¥ß¥ë¤Ë¤ÏÄãÂ®¥³¥Ë¥«¥ë¼°¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ëà»¤Ç®¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÆ¦¤òÈÔ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É÷Ì£¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËÃê½Ð¤Ç¤¤ë¡£Î³ÅÙ¤Ï36ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°²ÄÇ½¤È¡¢ËÜ³Ê»Ö¸þ¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¤â±þ¤¨¤ë»ÅÍÍ¤À¡£
¡¡Ãê½Ð²¹ÅÙ¤ÏÌó85¡î¤ËÀßÄê¤µ¤ì¡¢¶ìÌ£¤ä½Â¤ß¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢´Å¤ß¤È¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ß¤ä¤¹¤¤Ìó65¡î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤²¹ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÎä¤Þ¤¹¼ê´Ö¤Ê¤¯¥³ー¥Òー¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤Ï¼ÂÍÑÅª¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£
¢£Î©»³Ï¢Êö¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥³ー¥Òー¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤
¡¡º£²ó¤ÏÉÙ´ä±¿²Ï´Ä¿å¸ø±à¤Ç¡ØRevonia¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê¼ê½ç¤Ï²°Æâ¤Ç¤â²°³°¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤äÆñ¤·¤¤Áàºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ËÜÂÎ²¼Éô¤Ë¥³ー¥ÒーÆ¦¤ò¥»¥Ã¥È¤·¡¢¾åÉô¤Î¿å¥¿¥ó¥¯¤Ë¿å¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¤ªÅò¡Ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£Æ¦¤ÏÉÕÂ°¤Î·×ÎÌ¥¹¥×ー¥ó¤Ç·×¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½¤Ç¡¢¥Úー¥Ñー¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½àÈ÷¤Ë¤«¤«¤ë¼ê´Ö¤ÏºÇ¾®¸Â¤ÇºÑ¤à¡£
¡¡½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÃê½Ð¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤À¤±¤À¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¥âー¥É¤Ï¤ªÅò¤«¤éÞ»¤ì¤ë¡ÖÈó²ÃÇ®¥âー¥É¡×¤È¡¢¿å¤«¤éÞ»¤ì¤ë¡Ö²ÃÇ®¥âー¥É¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹²ó¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥âー¥É¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£º£²ó¤Ï¾ï²¹¤Î¿å¤«¤é²ÃÇ®¡¦Ãê½Ð¤ò¹Ô¤¦¥âー¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¦¤òÈÔ¤¤¤ÆÃí¿å¡¢Ãê½Ð¤Þ¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¼«Æ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÓÃæ¤ÇÁàºî¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿å¤«¤éÞ»¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤âÃê½Ð²ó¿ô¤ÏºÇÂç3²ó¡Ê1ÇÕ¤¢¤¿¤ê150ml¡¢¿å²¹¤¬15¡î°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íºÇ½é¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é»Ä¤ê¤Ï¤¢¤È1～2²ó¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥ï¥ó¥Ü¥¿¥óÁàºî¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¥æー¥¶ーÂ¦¤¬²¿¤«¤ò¸í¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê¤Ê¤¯¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡²ÃÇ®¥âー¥É¤ÇÃê½Ð´°Î»¤Þ¤Ç¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢Ìó15Ê¬¤Û¤É¡£¤ªÃëµÙ¤ß¤Ê¤É»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë°û¤ß¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Áá¤á¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡¤â¤·¤¯¤Ï¤ªÅò¤ò»È¤¦Èó²ÃÇ®¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãê½Ð»þ´Ö¤ÏÌó5Ê¬¤È¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÞ»¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾å¤Ë¡¢²ÃÇ®¤Î¤¿¤á¤ÎÅÅÎÏ¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãê½Ð²ó¿ô¤âºÇÂç400²ó¤ÈÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ë¡£µëÅò¼¼¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ªÅò¤ò¤¹¤°¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÈó²ÃÇ®¥âー¥É¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤¹¤ë¡£
¡¡Ãê½Ð¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¤ËÃí¤¬¤ì¤¿¥³ー¥Òー¤ò¤Ò¤È¸ý°û¤ó¤Ç¤Þ¤º´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»¨Ì£¤Î¾¯¤Ê¤µ¤À¡£²°³°¤ÇÞ»¤ì¤¿°ìÇÕ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´Ê°×Åª¤ÊÌ£¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¡ØRevonia¡Ù¤ÇÞ»¤ì¤¿¥³ー¥Òー¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÀèÆþ´Ñ¤òÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì£¤ï¤¤¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¡¢¶ìÌ£¤ä½Â¤ß¤¬Á°¤Ë½Ð¤¹¤®¤Ê¤¤¡£85¡î¤È¤¤¤¦Äã¤á¤ÎÃê½Ð²¹ÅÙ¤È¡¢Ê´Á´ÂÎ¤Ë¶ÑÅù¤Ë¤ªÅò¤ò¹Ô¤ÅÏ¤é¤»¤ë¥µー¥¯¥ë¥×¥¢Êý¼°¤Î¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢Àí¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¯¡¢Æ¦¤Î¸ÄÀ¤¬ÁÇÄ¾¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³ー¥Òー¥ª¥¤¥ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÃê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â¥³¥¯¤Ï»Ä¤ë¡£´Ä¿å¸ø±à¤ÇÎ©»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é°û¤ó¤À°ìÇÕ¤Ï¡¢´Ä¶¤ÎÎÉ¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ì£¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÆ¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡£Î³ÅÙ¤ò36ÃÊ³¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¤ëÅÀ¤â´Þ¤á¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Ì£¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Æ¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤¿Àß·×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£º£²ó¤Ï°ì¼ïÎà¤ÎÆ¦¤Ç»î¤·¤¿¤¬¡¢ßäÀùÅÙ¤ä»ºÃÏ¤Î°Û¤Ê¤ëÆ¦¤Ç¤â»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡ØRevonia¡Ù¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤«
¡¡¡ØRevonia¡Ù¤ò»È¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤òÞ»¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡¢Æü¾ï¤ÎÏÈ¤«¤é¾¯¤·³°¤ØÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÅÅ¸»¤äÀßÃÖ¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿²Ð¤ò»È¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¿å¤ÈÆ¦¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐËÜ³ÊÅª¤Ê°ìÇÕ¤òÞ»¤ì¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÀìÍÑ¤Î¥®¥¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤¬¡¢Ãê½ÐÊý¼°¤ä¥ß¥ë¡¢²¹ÅÙÀß·×¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ç¡¢Ì£¤ËÂÅ¶¨¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²°Æâ¤Ç»È¤¨¤Ð¾Ê¥¹¥Úー¥¹¤ÊÁ´¼«Æ°¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á½Ð¤»¤ë¡£¤³¤ÎÎ¾Î©¤³¤½¤¬¡¢¡ØRevonia¡Ù¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÌ£¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤¬¡¢ÀßÃÖ¤ä½àÈ÷¤Î¼ê´Ö¤Ï¶ËÎÏ¸º¤é¤·¤¿¤¤¿Í¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¿Í¡¢½ÐÄ¥¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¼«Ê¬¤Î°ìÇÕ¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤¤¿Í¡¢¥¥ã¥ó¥×¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ç¤âÂÅ¶¨¤»¤º¥³ー¥Òー¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡´Ä¿å¸ø±à¤ÇÎ©»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢Î©»³¹õÉô¥¢¥ë¥Ú¥ó¥ëー¥È¤ÎºÇ¹âÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ë¼¼Æ²¤Ç°û¤à°ìÇÕ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¡£¡ØRevonia¡Ù¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼¡¤Î°ìÇÕ¤ò¤É¤³¤Ç°û¤à¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤Þ¤Ç¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á¾®³Þ¸¶Îá»Ê¡Ë