Ç¼Æ¦¤Î±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ®Ê¬¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤ä¥Ó¥¿¥ß¥óK¡¢ÍÕ»À¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢Å´¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤È¤½¤ÎÆ¯¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡§
ÃæÀ¾ ¿¿Íª¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë
2020Ç¯3·î½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø±ÉÍÜ³ØÉô¼ÂÁ©±ÉÍÜ³Ø²ÊÂ´¶È
2020Ç¯4·î³ô¼°²ñ¼ÒÌî¸ý°å³Ø¸¦µæ½êÆþ¼Ò
Æ±Ç¯¤è¤ê¥Õ¥êー¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤·¤Æ³èÆ°³«»Ï¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È¿ä¿Ê¡Ê¿·µ¬¤ª¤è¤Ó´ûÂ¸¸ÜµÒ¤Ø¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¼çÆ³¡Ë
¡¦¿©¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»ØÆ³¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¡Ê±ä¤Ù2000¿Í°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥»¥ß¥Êー¤äÂ¬Äê²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÄÊÌ»ØÆ³¤ò¼Â»Ü¡Ë
¡¦SNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
∟ Instagram¤Ë¤Æ¿©¤È·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー5Ëü¿ÍÄ¶¤òÃ£À®
∟ ´ë¶È¤ÎSNS¾¦ÉÊ»£±ÆÂå¹Ô¤ä¥ì¥·¥Ô³«È¯¤ò400·ï°Ê¾å¼Â»Ü
¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤ä»¨²ß¤Î¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Ë¤Æ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¤òÃ´Åö
¡¦ÊÝ¸±Ä´ºº¶ÈÌ³¤Î¼ÂÌ³¤òÃ´Åö
Ç¼Æ¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¼çÍ×¤Ê±ÉÍÜÀ®Ê¬
Ç¼Æ¦¤Î±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ®Ê¬¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÂåÉ½Åª¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ
Ç¼Æ¦¤Ë¤Ï¥Ó¥¿¥ß¥óB·²¤¬ËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óB2¤Ï¡¢»é¼Á¤ÎÂå¼Õ¤ò½õ¤±¡¢ÈéÉæ¤äÇ´Ëì¤Î·ò¹¯¤òÊÝ¤ÄÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB6¤Ï¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÂå¼Õ¤Ë´ØÍ¿¤·¡¢ÌÈ±Öµ¡Ç½¤Î°Ý»ý¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¿¥ß¥óK¤Î´ÞÍÎÌ¤ÏÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¼Æ¦1¥Ñ¥Ã¥¯¤Ç1Æü¤Î¿ä¾©ÎÌ¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÎÌ¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ü¤Î·ÁÀ®¤ä·ì±Õ¶Å¸Ç¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½½Ê¬ÎÌ¤òÀÝ¼è¤·¤Ë¤¯¤¤¤¿¤á¡¢Ç¼Æ¦¤Ïµ®½Å¤Ê¶¡µë¸»¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍÕ»À¤âÇ¼Æ¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ç¤¹¡£ÍÕ»À¤ÏºÙË¦¤ÎÊ¬Îö¤äÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÇ¥¿±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤äÇ¥¿±½é´ü¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤À®Ê¬¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÅª¤ËÇ¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÕ»À¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¼«Á³¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Í¥é¥ë¤È¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬
Ç¼Æ¦¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢Å´¡¢°¡±ô¤Ê¤É¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤òÀµ¾ï¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿¢ÊªÀ¿©ÉÊ¤«¤éÅ´Ê¬¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÉÏ·ìÍ½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¦¥à¤âËÉÙ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎÆâ¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¤ÎÍ½ËÉ¤ä¡¢¤à¤¯¤ß¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¿ÕÂ¡¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¥«¥ê¥¦¥à¤ÎÀÝ¼èÀ©¸Â¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ç¼Æ¦¤Ë¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥Ñ¥Ã¥¯¤¢¤¿¤êÌó3g¤«¤é4gÄøÅÙÀÝ¼è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎÌ¤Ï¡¢À®¿Í¤Î1Æü¤ÎÌÜÉ¸ÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌó20%¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£¿åÍÏÀ¤ÈÉÔÍÏÀ¤ÎÎ¾Êý¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä²¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¼Æ¦¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Í¥¤ì¤¿È¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯´Þ¤ß¡¢·ì±Õ¤Î·ò¹¯¤äÄ²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º®¤¼Êý¤ä¿©¤ÙÊý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÈþÌ£¤·¤¯¸ú²ÌÅª¤ËÇ¼Æ¦¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢Ìô¤òÉþÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤äÆÃÄê¤Î¼À´µ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢°å»Õ¤ä´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤«¤éÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËèÆü¤Î¿©À¸³è¤ËÇ¼Æ¦¤ò¾å¼ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à(2020Ç¯ÈÇ)¡×
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡ÖÂçÆ¦µÚ¤ÓÂçÆ¦À½ÉÊ¡×
¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í °åÌô´ðÈ×¡¦·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¡Ö·ò¹¯¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¾ðÊó¡×
Á´¹ñÇ¼Æ¦¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÖÇ¼Æ¦¤Î±ÉÍÜ¤È·ò¹¯¡×