GÂçºå¤ÎDF¹õÀî·½²ð¤¬MLS°ÜÀÒ¡ª¡¡DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¡Ä¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï31Æü¡¢DF¹õÀî·½²ð¤¬DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»Ø´ø¤òºÎ¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹Á°´ÆÆÄ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ëGÂçºå¤À¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¹õÀî¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028¡Ý29¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹õÀî¤Ï1997Ç¯4·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß28ºÐ¡£´ØÀ¾Âç³Øºß³ØÃæ¤Î2019Ç¯¤ËÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤ÆGÂçºå¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÍâÇ¯¤ÎÀµ¼°ÆþÃÄ¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÆ¬³Ñ¤òÉ½¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»199»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·7¥´¡¼¥ë10¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÁ´38»î¹çÃæ37»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç1»î¹ç¤º¤Ä¡¢AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Ç5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¡¢¹õÀî¤ÏGÂçºå¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤Ë°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âô»³¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³¤³°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¨¥ë¥¯¥È¡¦¥½¥°¥ÈMD¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¹õÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Êº¸SB¤ÇÍ¥¤ì¤¿¼éÈ÷°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÁÏ½Ð¤Ç¹¶·â¤Ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Èà¤Î¹¶·âÎÏ¤ÈËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡3Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»Ø´ø¤òºÎ¤Ã¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ý¥ä¥È¥¹Á°´ÆÆÄ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥ó¥°¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ëGÂçºå¤À¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¹õÀî¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤ØÅÅ·â°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028¡Ý29¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½é¤Î³¤³°°ÜÀÒ¤ËºÝ¤·¡¢¹õÀî¤ÏGÂçºå¤Ë¸þ¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ø¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤·¤ó¤É¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤â¤¬¤¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º¸«ÊÖ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¿¹ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤Ë°ìÊâ°ìÊâÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºòÇ¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Âô»³¹Í¤¨¡¢Çº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³¤³°¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë³èÌö¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¨¥ë¥¯¥È¡¦¥½¥°¥ÈMD¡Ê¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¹õÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Êº¸SB¤ÇÍ¥¤ì¤¿¼éÈ÷°Õ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹ÁÏ½Ð¤Ç¹¶·â¤Ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£Èà¤Î¹¶·âÎÏ¤ÈËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È´°Á´¤Ë°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Èà¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹õÀî·½²ð¤¬MLS°ÜÀÒ¡ª DC¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É²ÃÆþ¤¬·èÄê
From Japan to the MLS 🇯🇵 🎥 pic.twitter.com/yzwtM4nBV4— D.C. United (@dcunited) December 31, 2025