»°ãø·°¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡ÄÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÂ¸ºß´¶¤â¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï6Àï¾¡¤Á¤Ê¤·

¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤·¤¿»°ãø¤Ï¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£»î¹ç¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢¥À¥Ë¡¼¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤ÎPK¤ÇÄÉ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆÀ¤¿PK¤ò¼ºÇÔ¡£µÕ¤ËÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËPK¤òÍ¿¤¨¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤¹»î¹çÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï58Ê¬¤Ë»°ãø¤òÅêÆþ¡£º¸¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤Î»°ãø¤Î¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤ÇÆÀ¤¿CK¤«¤é61Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥óÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â·è¤á¼ê¤ò·ç¤¯¥¢¥¦¥§¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢58Ê¬¤ÎÆóËçÂØ¤¨¤Ç¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë»°ãø¤òÅêÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¤âº¸¥µ¥¤¥É¤Çµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢76Ê¬¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹º¸¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¾ìÌÌ¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¹¶¼é¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤·¡¢¼þ°Ï¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¤Ë»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£2¡Ý2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢6»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÃÄê¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï14°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¸åÈ¾Àï¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¼¡Àá¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¤ò·Þ¤¨Æ¤¤Ä¡£
