TXT¥¹¥Ó¥ó¡õÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬ºÆ²ñ¡ª¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥ÁÄ¶¤¨¤ÎÄ¹¿È2¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ë¡ÖÆü´Ú¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¹¬¡×¡Ö´éÌÌ¹ñÊõ¥³¥é¥Ü¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥íー¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶ー¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SOOBIN¡Ê¥¹¥Ó¥ó¡Ë¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬2ËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ»»Þ½ÙÍ¤¤ÈTXT¥¹¥Ó¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÚÆ°²è¡Û①Æ»»Þ¤È¥¹¥Ó¥ó¤Î¡È¤¦¤Ö¤é¤Ö¡É / ¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¤òÅ»¤Ã¤¿Æ»»Þ¤È¥¹¥Ó¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È Â¾
¢£Æ»»Þ½ÙÍ¤¤ÈTXT¥¹¥Ó¥ó¤¬¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¤ò°ì½ï¤Ë¥À¥ó¥¹
TOMORROW X TOGETHER¤È¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ï¡¢12·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÈ¯É½¡ªº£Ç¯¥¤¥Á¥Ð¥óÄ°¤¤¤¿²ÎÇ¯´Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É2025¡Ù¤Ë½Ð±é¡£
TOMORROW X TOGETHER¤ÎX¤Ë¤Ï¡Ö#Ç¯´Ö¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ïー¥É2025 ¤Ë¤Æ #Æ»»Þ½ÙÍ¤ ¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¶¦¤Ë¥¹¥Ó¥ó¤¬Æ»»Þ¤Î¸ª¤Ë¼ê¤ò²ó¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ïー¥È¤òºî¤ë¥Ýー¥º¤ò¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ»»Þ¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö¥¹¥Ó¥ó·¯¤Ë¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡Ö½é¿´LOVE¡Ê¤¦¤Ö¤é¤Ö¡Ë¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤ËÍÙ¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÍÙ¤ê½ª¤ï¤ë¤È¡¢Æ»»Þ¤Ï¡Ö¤ª¤©¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ó¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¥µ¥à¥¢¥Ã¥×¥Ýー¥º¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢TOMORROW X TOGETHER¤ÎSNS¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢VALENTINO¡Ê¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡Ë¤Î¥·¥çー²ñ¾ì¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ó¥ó¤ÈÆ»»Þ¡£Î¾Êý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖValentino¤Î»þ¤è¤êµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖValentino°ÊÍè¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Ö¤ê¤À¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÂ¾¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î²¦»Ò¡ß´Ú¹ñ¤Î²¦»Ò¡×¡ÖÂº¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¹â¿ÈÄ¹¤Î¥¹¥Ó¥ó¤È¤ß¤Ã¤Áー¤Ê¤Î¤Ë¾å¤«¤é¥¢¥ó¥°¥ë¤Ê¤Î¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÆü´Ú¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤Æ¹¬¡×¡Ö¥¹¥Ó¥ó¤Î½é¿´LOVE¸«¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö´éÌÌ¹ñÊõ¥³¥é¥Ü¡×¡Ö185¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¥Ó¥ó¤È¤Û¤Ü¿ÈÄ¹ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ß¤Ã¤Áー¡ª¡×¡Ö¸«¼é¤ë¤ß¤Ã¤Áー¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£