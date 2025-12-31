¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î·Ù»¡¡×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹ Á´¹ñ·Ù»¡¤Î¥È¥Ã¥×ÆïË§¿Ä¹´±¤¬¸ì¤ë¡È»ÈÌ¿´¶¡É¤È¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É
Áê¼¡¤¤¤Çµ¯¤¤¿ÉÔ¾Í»ö
2025Ç¯¤Î·Ù»¡¹ÔÀ¯¤Ï¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÉÔ¾Í»ö¤Î¸¡¾Ú¤È¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê·ÙÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¼£°ÂÂÐ±þ¤¬Æ±»þ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤¬´ØÍ¿¤·¤¿ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤ÎÑÍºá»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åìµþ¹âÅùºÛÈ½½ê¤¬¹µÁÊ¿³È½·è¤Ç·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÈÅìµþÃÏ¸¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ãË¡À¤òÇ§¤á¡¢ÅÔ¤È¹ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1²¯6600Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿Àîºê»Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼»¦¿Í»ö·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÂÐ±þ¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¡¢¸©·Ù¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëËÜÉôÄ¹¤¬¼Õºá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º´²ì¸©·Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ÊÁÜ¸¦¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄê¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è°·¤¤¤Ê¤É¤¬È½ÌÀ¤·¡¢·Ù»¡Ä£¤Ï¸½ºß¤â¸¶°øÊ¬ÀÏ¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤áÆÃÊÌ´Æ»¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ï¡È·ÙÈ÷¤ÎÇ¯¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Û¤ÉÂçµ¬ÌÏ¤ÇÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë·ÙÈ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£Ç¯4·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÏÂçºåÉÜ·Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ¤«¤é·Ù»¡´±¤¬ÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ËüÇî¤Î·ÙÈ÷¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂÖÀª¤È¤Ê¤ê184Æü´Ö¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü·ÙÈ÷¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£10·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤·¡¢·Ù»ëÄ£¤¬ºÇÂçÌó1Ëü8000¿Íµ¬ÌÏ¤Î¸·²üÂÖÀª¤òÀ°¤¨¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸òÄÌµ¬À©¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¶áÇ¯¡¢¼£°Â¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¡×¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬1Âæ¤¢¤ì¤ÐÀ¤³¦Ãæ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æº¾µ½ÈÈºá¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë ¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤äSNS·¿¤ÎÅê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²¤Ï¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ç¡¢Èï³²³Û¤Ï²áµîºÇ°¤À¤Ã¤¿µîÇ¯¤ò´û¤Ë¾å²ó¤Ã¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï ¤ÏËÜÍè¡¢°ìÈÖ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¼«Âð¤ÇÈï³²¤Ë¤¢¤¦¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¼£°Â¾å¤Î¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢º£ÊÑ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡¹ÔÀ¯¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£FNN¤ÏÁ´¹ñ·Ù»¡¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡Ä£¤ÎÆïË§¿Ä¹´±¤Ë12·î²¼½Ü¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Î·Ù»¡¹ÔÀ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤É¤¦Áí³ç¤·¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Î¿®Íê²óÉü¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î1Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤òÁÀ¤¤¡¢²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Î¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¸½²¼¤Î¼£°Â¾ðÀª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤È¡Ö¿®Íê²óÉü¡×
--Á´¹ñ·Ù»¡¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ2025Ç¯¤Î·Ù»¡¹ÔÀ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
»ä¤Ïº£Ç¯1·î²¼½Ü¤ËÄ¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½¢Ç¤»þÅÀ¤Ç¡Ö¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤È7·î¤Î»²µÄ±¡ÄÌ¾ïÁªµó¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÙÈ÷¡¢¤½¤·¤Æ¡¢2024Ç¯¤Îº¾µ½Èï³²³Û¤¬²áµîºÇ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥È¥¯¥ê¥å¥¦ÂÐºö¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºá¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½²¼¤Î¼£°Â²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔÅ¬ÀÚ»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¸µ¤ËÌá¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤è¤¦¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯1Ç¯¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¸½²¼¤Î¼£°Â¾ðÀª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤ÈÆ±»þ¤Ë·Ù»¡¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤ò¤É¤Á¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¼è¤êÁÈ¤ó¤À1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
--¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤¬´ØÍ¿¤·¤¿ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤ÎÁÜºº¤ä¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¡¢º´²ì¸©·Ù¤Î²ÊÁÜ¸¦¿¦°÷¤Ë¤è¤ëDNA·¿´ÕÄê¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è°·¤¤¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦Âç¤¤Ê»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂª¤¨¡¢º£¸å¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
ÉÔ¾Í»ö¤Î»ö°Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ±þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Î·ï¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº»Ø´ø¤ÎÉÔºß¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌäÂêÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àîºê»Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¿¾Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡ËÜÉô¤Ë»ÊÎáÅã¤òÀß¤±¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¿®Íê²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼£°ÂÂÐºö¾å¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¡È¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡É
--°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¤äº¾µ½¤ò¹Ô¤¦Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ê¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Î¼£°Â¤òÂç¤¤¯¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ËÂÐ¤·¤Æº£Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÉ¾²Á¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼óËÅ¼Ô¤ÎÅ¦È¯¤È¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¤É¤¦¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×ÂÐºö¤Ï¡¢¼£°ÂÂÐºö¾å¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤éÁ´¹ñ·Ù»¡¤òµó¤²¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¡¢ºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¡¢¿ÀÆàÀî¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬¡¢µîÇ¯8·î°Ê¹ß¤Ë¼óÅÔ·÷¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¶¯Åð¤Î»Ø¼¨Ìò4¿Í¤ò12·î¤Þ¤Ç¤Ë¸¡µó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï·Ù»¡´±¤òñÙ¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¡¢¤µ¤é¤ËSNS¤ò°ÍÑ¤·¤¿Åê»ñ¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÈï³²¤â³ÈÂç¤·¡¢²áµîºÇ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÈï³²³Û¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤Éº¾µ½Èï³²¤Î³ÈÂç¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£Ç¯10·î¤«¤é·Ù»¡Ä£¤Ë¡ÖÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¾ðÊóÊ¬ÀÏ¼¼¡×¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ë¤âÁ´¹ñ·Ù»¡¤«¤éÁÜºº°÷¤ò½¸¤á¡¢¡ÖÆ¿Î®¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¼èÄù¤ê¥Á¡¼¥à¡×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Àì½¾¤ÎÁÜººÂÖÀª¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤¤¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ÈÃæ³ËÅª¿ÍÊª¤Î¸¡µó¡¢¤½¤·¤Æ°ãË¡¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£³¤³°Åö¶É¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞÅª¤Ê¥¯¥Þ¶î½ü¤â¡È·Ù»¡¤ÎÇ¤Ì³¡É¤Ë
--º£Ç¯¤Ï¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡´±¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦É¾²Á¤·¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ï±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¥¯¥ÞÂÐºö¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢½»Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬¤¢¤ì¤Ð¿×Â®¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤¿¤ê¡¢ÈòÆñÍ¶Æ³¤ä·Ù²ü³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áý¤¨¤Æ¿Í¿ÈÈï³²¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢µ¬Â§¤ò²þÀµ¤·¡¢º£Ç¯11·î13Æü¤«¤é¡¢¡ÖÄ»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤»ÔÄ®Â¼¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÅª¡¢¶ÛµÞÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤¬·Ù»¡´±¿¦Ì³¼¹¹ÔË¡¤Ë´ð¤Å¤¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤¢¤¿¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë·Ù»¡´±¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿»öÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¡¢»ÔÄ®Â¼¤È°ì½ï¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¡Ö°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡×³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯´Ö32Ëü·ï¤Î¿Í¿È°ÂÁ´°Æ·ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼¡¦£Ä£Ö¤Ï¡ÈµÞÊÑ¡É¤¹¤ë¡×
--Àîºê»Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼ÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¡¢Á´¹ñ·Ù»¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤äDV¤Ê¤É¤Î¿Í¿È°ÂÁ´ÂÐºö¤ÏÎã³°¤Ê¤¯³Î¼Â¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¤Î²þÀµ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀîºê»Ô¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤Ç¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤â¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤ò´Þ¤à¿Í¿È°ÂÁ´´ØÏ¢»ö°Æ¤Ï»öÂÖ¤¬µÞÊÑ¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿¿ÈÂÎ¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ï¤ËÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁÈ¿¥Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¿È°ÂÁ´´ØÏ¢»ö°Æ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÇ¯´Ö32Ëü·ï¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖÎÌÅª¤Êº¤ÆñÀ¡×¤È¡¢´í¸±À¤äÀÚÇ÷À¤ò¤¤¤«¤ËÅª³Î¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¡Ö¼ÁÅª¤Êº¤ÆñÀ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³¤Î¹çÍý²½¤ò¿Ê¤á¡¢¸Ä¡¹¤Î·Ù»¡´±Ç¤¤»¤Ë¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Î×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¶¼ºËÉ»ß¥¿¥°¡×¤ò°ÍÑ¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥«¡¼µ¬À©Ë¡¡×¤ò²þÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£12·î30Æü¤Î»Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²þÀµË¡¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÌ¤Á³ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¼¡¤Î1Ç¯¡É2026Ç¯¤Ï·Ù»¡¤Î¹½Â¤²þ³×¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯
--º£Ç¯1Ç¯¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ2026Ç¯¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤·Ù»¡¹ÔÀ¯¤Ï¡©
¤³¤Î1Ç¯¡¢·Ù»¡¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢»ö°Æ¤Î¡Ö¹°èÀ¡×¡ÖÀìÌçÀ¡×¡Ö¹âÅÙ²½¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÍèÇ¯¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Æ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×ÂÐºö¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÉôÌç¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÁ´¹ñ·Ù»¡¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢º¾µ½»ö°Æ¤Î¼ê¸ý¤Ï¹âÅÙ²½¤·¡¢³¤³°¤ÎµòÅÀ¤«¤éº¾µ½ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¹ñ¶¤ÎÊÉ¤â±Û¤¨¤¿¹°èÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÈÈºáÂÐºö¤âÆ±¤¸¤¯¡Ö¹°èÀ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÀìÌçÀ¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¡¼¥ó¡¦¥ª¥Õ¥§¥ó¥À¡¼ ¤Î¤è¤¦¤ËÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀö¤¤½Ð¤¹¤«¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£¤¬Á´¹ñ·Ù»¡¤Î»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¼çÂÎÅª¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼¡¤Î1Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·Ù»¡´±¤Î¿Íºà³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤¬¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê¼£°Â¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£µÇ¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö·Ù»¡¤Î¹½Â¤²þ³×¡×¤â¿Ê¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼èºà¤ò½ª¤¨¤Æ¡×
ÆïÄ¹´±¤Ïº£Ç¯9·î¡¢ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤ÎÑÍºá»ö·ï¤ÈÀîºê»Ô¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°Æ¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µÞî±¡¢Á´¹ñ·Ù»¡¤ÎËÜÉôÄ¹¤òÅÔÆâ¤Ë½¸¤á²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¡Ö·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Î¤è¤êº¬¸»Åª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥¤Îµ¬Î§¼«ÂÎ¤¬¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ë¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶¯¤¯·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¤Î·Ù»¡´±¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¼Ô¿ô¤Ï²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ ¹ñÌ±¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò¼é¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë·Ù»¡´±¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤°»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆïÄ¹´±¤Ïº£²ó¤Î¼èºà¤ÎºÇ¸å¤ËÁ´¹ñ¤ÎÌó30Ëü¿Í¤Î·Ù»¡¿¦°÷¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¤ÎÄê°÷¡ÖÎáÏÂ7Ç¯·Ù»¡Çò½ñ¡×¤è¤ê¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö·Ù»¡¤Î³èÆ°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ø¤ê¤È»ÈÌ¿´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ñ²È¤È¹ñÌ±¤ËÊô»Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢·Ù»¡¤Îºß¤ë¤Ù¤»Ñ¡¢¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤º¡¢¡È¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î·Ù»¡¡É¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢¼Ò²ñ¾ðÀª¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤··Ù»¡¤Î¼è¤ê°·¤¦¶ÈÌ³¤ÏÎÌ¡¢¼Á¤È¤â¤ËÁýÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤ä»ëÀþ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢ÉÔ¾Í»ö¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤É¤¦¤¤¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¼¡¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ï·Ù»¡¤Î¿¿²Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦¼¹É®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô·Ù»¡Ä£Ã´Åö ²ÏÂ¼ÃéÆÁ