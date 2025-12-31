¹â¶¶¸÷¿Ã¡¡¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¿Íµ¤²Î¼ê¡õ¿Íµ¤½÷Í¥É×ºÊ¼êºî¤ê¥«¥ì¡¼¼ê¤Ë¤Ë¤Ã¤³¤ê¡¡¤ªÅÚ»º¤Ï¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¸÷¿Ã¡Ê43¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£ÃçÎÉ¤·¤Î²Î¼ê¡õ½÷Í¥°ì²È¤ÈÇ¯Ëö¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯ÆâºÇ¸å¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥é¥¤¥¹¤È2¼ïÎà¤Î¥«¥ì¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿»®¤ò»ý¤Á¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ï¡¢DAIGO¤µ¤ó¤ÈËÌÀî·Ê»Ò¤µ¤ó¤Î¼êºî¤ê¥«¥ì¡¼¤¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ&¥Ï¡¼¥Õ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯ìÔÂô¤Ê¥«¥ì¡¼¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤Í¤ÆÃç¤ÎÎÉ¤¤DAIGO¡õËÌÀî·Ê»ÒÉ×ºÊ²ÈÂ²¤È²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿´¤âÂÎ¤âÁ´¤Æ¤¬¹¬¤»¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤´ÃÚÁöÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡ÖDAIGO¤µ¤ó¤Ï¥Á¥¥ó¥È¥Þ¥È¥«¥ì¡¼¡×¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¡×¡Ö»Ò¶¡Ã£ÂçË½¤ì¡×¤ÈÅº¤¨¡¢¼«¿È¤¬ËÌÀî¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤ÎºÊ¤Ï½÷Í¥¤ÎµÜ²¼¤È¤â¤ß¤Ç¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ËÌÀî¤â¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹â¶¶¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È²Û»Òºî¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¹â¶¶¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Öº£Ç¯¤â°ìÇ¯¡¢¸ø»ä¶¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£