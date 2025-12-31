Íî¸ì²È¡¦ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á»àµî¡¡µýÇ¯81¡¡¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×¡ÖÍµ¼¡ÏºÊª¸ì¡×¤Ê¤ÉÆÈ¼«´¶À¤Ç¿·ºîÍî¸ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¡Ê¤»¤¤»¤¤Æ¤¤¡¦¤â¤â¤¿¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬28Æü¸á¸å12»þ30Ê¬¡¢ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á¡¢ÈÄ¶¶¶è¤ÎÄëµþÂç³ØÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Ë¤Æ»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯81¡£Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤¬31Æü¤Ë½ñÌÌ¤ÇÊó¹ð¤·¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÍî¸ì²È¡¦ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤µ¤ó¼ç¤ÊºîÉÊ¡Ê°ìÍ÷¡Ë
¡¡ËÜÌ¾¤ÏÌøß·¾°¿´¡Ê¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï¡¦¤¿¤«¤ß¡Ë¤µ¤ó¡£1945Ç¯5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©¾®½ô»Ô½Ð¿È¡£66Ç¯6·î¡¢½ÕÉ÷ÄâÌø¾º¤ËÆþÌç¡¢¾ºÂÀ¤È¤Ê¤ë¡£69Ç¯4·î¤ËÆó¥ÄÌÜ¾º¿Ê¡¢½ÕÉ÷Äâ¾Ð¶¶¤È¤Ê¤ë¡£80Ç¯10·î¤Ë¿¿ÂÇ¾º¿Ê¡¢ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤È¤Ê¤ë¡£95Ç¯¡Á2011Ç¯¡¢¼ÒÃÄË¡¿ÍÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö·ëº§ÁêÃÌ½ê¡×¡ÖÍµ¼¡ÏºÊª¸ì¡×¡Ö¶âËþ²ÈÂ²¡×¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ä´¶À¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¿·ºîÍî¸ì¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¡¢ËÑëÄ¤È¤·¤¿¸ì¤ê¸ý¤È¶¦¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿·ºîÍî¸ì¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ºÇ¸å¤Î¹âºÂ¤ÏÎáÏÂ7Ç¯12·î13Æü¡¢Ä¹Ìî»ÔÆâ¤Ç¤ÎÍî¸ì²ñ¤Ç¡¢±éÌÜ¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±ÉÂ±¡¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡È´óÀÊ¤ÎÇú¾Ð²¦¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËµÒÀÊ¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹´¶¤Ë°¦ÕÈ¤¬Æ±µï¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ï¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Á¡¢¾ï¤Ë´ÑµÒ¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë°ú¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÍµ¼¡Ïº¹¥¤¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¥Í¥¿¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Î²»³ÚÃÌµÁ¡¢Åò°û¤ßÃãÏÒ¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥®¥ã¥°¡¢¡Ö¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Þ¡×¤ò²Î¤¤Â¾½Ð±é¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥Ä¥¤¥¹¥È¤òÍÙ¤é¤»¤ëÍ¾¶½¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿»Õ¾¢¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¶¨²ñ¤Ï¡ÖÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÍè½Õ¤ÎÏ»ÈÖÄï»Ò¡¦ÀÎÀÎÄâ´îÂÀÏº¤Î¿¿ÂÇ¾º¿Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎµÞÀÂ¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
