3Ëü¿Í¤¬½»¤à¡Èº½Çù¤ÎÃæ¤Î±§Ãè»º¶È¤Î³¹¡É¡ÄÆæÂ¿¤­Ãæ¹ñ¤ÎÍ­¿Í¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤ÎÉñÂæÎ¢¡¡±§Ãè³«È¯¤Ç¹ñ°ÒÈ¯ÍÈ¤Ø

¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥Ä¥¢¡¼¤À¤Ê¡Ä¡Ä¡×¡£¼èºà¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿»ä¤Ë»×¤ï¤º¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
2025Ç¯10·î29Æü¤«¤é3Çñ4Æü¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¤Î¡Ö¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Í¿Í±§Ãè¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¿À½®21¹æ¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¼èºà¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼èºà¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÆâ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ä¥¢¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢Åö¶É¤¬ÆÈ¼«¤ËÁªÄê¤·¤¿°ìÉô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬»²²Ã¤òµö¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Î¿´¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÆüÄø¤ò»öÁ°¤Ë°ìÀÚÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼èºàÅöÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏËÌµþ¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤ÇÌó3»þ´ÖÈ¾¡¢Ãæ¹ñËÌÀ¾Éô¡¦´Å½Í¾Ê¤Î²ÅÖ»´Ø¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¶õ¹ÁÅþÃå¸å¤Ï¡¢ËüÎ¤¤ÎÄ¹¾ëºÇÀ¾Ã¼¤Î´Ø½ê¤Ê¤É¸½ÃÏ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Í¼¿©¤ò¤È¤ê½ª¤¨¤¿¸á¸å7»þº¢¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÍâÆü¤ÎÍ½Äê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ó¤È½ÐÈ¯»þ´Ö¤ÏÁáÄ«¸áÁ°5»þ¡£¼èºàÆâÍÆ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î²ñ¸«¤Ê¤É¤Ç¡¢´Î¿´¤Î¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤¤¤Ä¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï·ë¶ÉÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡Ä¡Ä¡£ÆæÂ¿¤¼èºà¥Ä¥¢¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
º½Çù¤ÎÃæ¤Ë¸½¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤Ë¤Ê¤¤¡Ö±§Ãè»º¶È¤ÎÄ®¡×
¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯¼Í¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¼òÀô±ÒÀ±È¯¼Í¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï´Å½Í¾Ê¤ÈÆâ¥â¥ó¥´¥ë¼«¼£¶è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ê¡¢¥´¥Óº½Çù¤ÎÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò¸áÁ°5»þ¤Ë½ÐÈ¯¤·¤¿¥Ð¥¹¤Ï¡¢Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´¤¯·Ê¿§¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤º½Çù¤ÎÃæ¤Î°ìËÜÆ»¤ò¿Ê¤ßÂ³¤±¡¢¤ä¤¬¤ÆÆÍÇ¡¡¢³¹¤¬¸½¤ì¤¿¡£
¡Ö¹ÒÅ·¾ë¡Ê±§Ãè»º¶È¤ÎÄ®¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢±§Ãè»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë´Ø·¸¼Ô¤é3Ëü¿Í°Ê¾å¤¬½»¤à¤È¤µ¤ì¤ë³¹¤À¡£³¹Ãæ¤ò¼«Í³¤ËÊâ¤¯¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥¹¤Î¼ÖÁë¤«¤é¤Ï¾¦Å¹¤ä³Ø¹»¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤òÃæ¹ñ¤ÎÃÏ¿Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÈ¯¼Í¾ì¤ÎÉÕ¶á¤Ê¤É½ê¡¹¤Ç¡¢¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î·úÊª¤äÆ»Ï©¤Î¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£»ä¤¿¤Á¤¬³¹¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ï·ÙÈ÷°÷¤¬Î©¤Ä¥²¡¼¥È¤òÄÌ²á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥Ð¥¹¤«¤é²¼¼Ö¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë·ÙÈ÷°÷¤ËÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î±ÜÍ÷µ¬À©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÅýÀ©¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¹ñ¡£±§Ãè³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤Î³¹¤Ç¤â¤½¤Î°ìÃ¼¤ò³À´Ö¸«¤¿¡£
±§ÃèÈô¹Ô»ÎÅÐ¾ì¤Ï¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó
¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢Åö¶É¤«¤é¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÍâÆü¤Î¸á¸å11»þ44Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤ÏºÆ¤Óº½Çù¤ÎÃæ¤ÎÆ»¤ò3»þ´Ö¤«¤±¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ËÌá¤ê¡¢ÍâÆü¤ÎÍ¼Êý¡¢¤Þ¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²»þ¹ï¤ÎÌó4»þ´ÖÁ°¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆüÃæ¤ÏÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿³¹Ãæ¤Ë¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ°½°¤¬¸½¤ì¡¢±èÆ»¤Ë¤Ï¡Ö±§Ãè¶¯¹ñ·úÀß¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤¬¤«¤«¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Èô¹Ô»Î3¿Í¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢Ä°½°¤Ï¡Ö²Î¾§ÁÄ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î°¦¹ñ²Î¤ò°ìÀÆ¤Ë²Î¤¤½Ð¤·¤¿¡£²Î¤Î¥µ¥Ó¤Ë¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬°¦¤¹¤ëÁÄ¹ñ¤ò²Î¤ª¤¦¡£ÈË±É¤ÈÉÙ¶¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬ÊÂ¤Ö¡£»ä¤¬¤¤¤¿¼èºàÀÊ¤Î¤¹¤°¸å¤í¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤ÇÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤éÂçÀ¼¤Ç¤³¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢±§Ãè³«È¯¤¬¹ñ°ÒÈ¯ÍÈ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñ±Ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢Èô¹Ô»Î¤¬Ä°½°¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¥í¥±¥Ã¥È¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤òÂ¿¿ô¤Î¥«¥á¥é¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤·¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤Ï¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢È¯¼ÍÂæ¤«¤é2¡Á3¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é»£±Æ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ³°Â¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ëÃæ¡¢´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤ÎÀ¨¤¤²»¤È¸÷¤È¤È¤â¤Ë¥í¥±¥Ã¥È¤¬È¯¼Í¤µ¤ì¤¿¡£¥í¥±¥Ã¥È¤ÏÌó4»þ´Ö¸å¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖÅ·µÜ¡×¤Ë¥É¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¡¢Ìµ»öÂÇ¤Á¾å¤²¤ÏÀ®¸ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èô¹Ô»Î¤Ï¡¢È¾Ç¯´Ö¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤·¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤Î²Ê³Ø¼Â¸³¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£
±§Ãè¶¯¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¹ñ¤Î¡ÈÌîË¾¡É
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ï¹ñºö¤È¤·¤Æ¡Ö±§Ãè¶¯¹ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤ò·Ç¤²¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÍ¿Í¥í¥±¥Ã¥È¤òÈ¾Ç¯¤Ë1²óÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ë¼èºàµ¬À©¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¼èºàµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢¼«¹ñ¤Î±§Ãè³«È¯¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¡¢Ãæ¹ñ¤Î±§Ãè³«È¯µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¤½¤Î·×²è¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÌµ¿ÍÃµººµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ·î¤ÎÎ¢Â¦¤Ø¤ÎÃåÎ¦¤ËÀ®¸ù¤·¡¢´äÀÐ¤Ê¤É¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«¤Ë¼ý½¸¤·¤¿·î¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢¡Ö·î¤ÎÃÏ¿Þ¡×¤ò¸øÉ½¤·Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÍ¿Í·îÌÌÃåÎ¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÃ»´üÂÚºß¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë·îÌÌ°ÜÆ°·¿¼Â¸³¼¼¤ÎÀßÃÖ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ïµï½»²ÄÇ½¤ÊÏÇÀ±¤ÎÈ¯¸«¤ä¡¢ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤ÎÃµº÷¤â·×²è¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï2¤Ä¤¢¤ê¡¢1¤Ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤äÆüËÜ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¹ñ¤¬¶¦Æ±±¿±Ä¤¹¤ë¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆÈ¼«¤Ç³«È¯¤·¤¿¡ÖÅ·µÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¹ñºÝÅª¤Ê±§Ãè³«È¯¤Î¶¥Áè¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¤Î2¶¯¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£·ÐºÑ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤òÂ³¤±¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢·³»ö»º¶È¤È¿¼¤¯·ë¤Ó¤Ä¤¯±§Ãè³«È¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢ÃÙ¤ì¤ò¼è¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
À¤³¦¤ÎÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¾å¤Ç¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¡Ö±§Ãè³«È¯¡×¡£º£¸å¤âÃæ¹ñ¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊFNNËÌµþ»Ù¶É¡¡¶áÆ£²íÂç¡Ë