PCÆþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¤à¤·¤í¤¤¤¤¡£¥ª¥ÕÀìÍÑ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ç¿È·Ú¤Ë¤Ê¤ëÆü
¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
»Å»öÍÑ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤¬ÍýÀÅª¤Êµ¡Ç½Èþ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢µÙÆü¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ï¡¢¿´¤Î¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾ð½ï¤¬Íß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
cambiare¤Î¡ÖÂç¿Í¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¿·ÉÊ¤Î¤È¤¤«¤é¤³¤Ê¤ì¤¿É½¾ð¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢»È¤¤¹þ¤à¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢Âç¿Í¤ÎµÙÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥Ã¥°¤È¸À¤¨¤ë¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¾Ü¤·¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É÷³Ê¤ò½É¤¹¡¢¤¿¤Ä¤Î¥ì¥¶¡¼¤È¿¿ï«
¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î¶õµ¤´¶¤ò·èÄê¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î³×¤Î»ºÃÏ¡¦Ê¼¸Ë¸©¤¿¤Ä¤Î»Ô¤Î¹©Ë¼¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¹ñ»º¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ï¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¶¡¼¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿¤½¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¡¢Ç»Ã¸¤Î¤¢¤ë±¢±Æ¤ä¼«Á³¤Ê»¤¤ìÀ×¤ò½É¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éÄ¹Ç¯¤ÎÁêËÀ¤Î¤è¤¦¤Ê´é¤Ä¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ëµ±¤¤òÅº¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦HAPPICH¼ÒÀ½¤Î¥í¥Ã¥¯¼°¥Û¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿¿ï«¶â¶ñ¡£³×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶â¶ñ¤Þ¤Ç¤â¤¬»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÆß¤¤¸÷¤òÊü¤Á»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÁÇºà¤È¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á¼Â¹ä·ò¤ÊÈþ³Ø¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖPC¤ò»ý¤ÁÊâ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò
11¥¤¥ó¥Á¤ÎiPad¤¬¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ»Å»ö¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤µÙÆü¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤È¸À¤¨¤½¤¦¡£PC¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤í¥ª¥Õ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºâÉÛ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢ÆÉ¤ß¤«¤±¤ÎÊ¸¸ËËÜ¡£É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¤ÆµÍ¤á¹þ¤á¤ëÍÆÎÌ¤Ï¡¢¿È·Ú¤Ê³°½Ð¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ÆâÉô¤Ë¤Ï¡¢¾®Êª¤òÀ°ÆÜ¤Ç¤¤ëÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¡¢¥Õ¥é¥Ã¥×²¼¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÇÛÃÖ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½Ð¤·Æþ¤ìÉÑÅÙ¤ÎÂ¿¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Î¼ýÇ¼¤ËÊØÍø¤ÊÇØÌÌ¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¼ýÇ¼ÌÌ¤âÍê¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¸ª³Ý¤±¡¦¼Ð¤á³Ý¤±¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤âÂÐ±þ¡£°ÜÆ°¤ÎÂ¿¤¤Æü¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¿´ÃÏ¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ø°é¤Æ¤ë³Ú¤·¤ß
¡ÖÂç¿Í¤Î¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¾õÂÖ¤¬´°À®·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤¨¤ÆËÉ¿å¤ä¥¥ºËÉ»ß¤Î²Ã¹©¤ò»Ü¤µ¤º¡¢½ý¤ä»¤¤ì¤µ¤¨¤âÌ£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Ï»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤³¤½¤¬¤³¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¹¡£
¿¿ï«¥Ñ¡¼¥Ä¤â¤Þ¤¿¡¢¶õµ¤¤ä¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç»À²½¤·¡¢³×¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿¼¤¯¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£µÙÆü¤Î¤¿¤Ó¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆ»¶ñ¤Ø¤È°é¤Æ¾å¤²¤ë¡£¤½¤ó¤ÊË¤«¤Ê»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥°¤³¤½¤¬Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Ú¡¼¥¸¤â¤¼¤ÒÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²¼µ¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
>>¡Ö³×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡×ÆüËÜ³×¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¡ØËÜ³×¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡Ù
Image: cambiare
Source: machi-ya