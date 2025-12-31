µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­Âç (C)Kyodo News

¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ºå¿À¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¡£

¡¡º£µ¨Ã£À®¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¤Îµ­Ï¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Îµ­Ï¿Ã£À®¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£µÜÀ¾¾°À¸¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»900»î¹çÅÐÈÄ¡¢Ê¿Ìî²Â¼÷¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÏÆüËÜÄÌ»»700»î¹çÅÐÈÄ¡¢ÆüËÜÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¤òÃ£À®¤·¤¿¡£

¡¡ÆüÊÆÄÌ»»µ­Ï¿¤À¤È¡¢ÅÄÃæ¾­Âç¡Êµð¿Í¡Ë¤¬9·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ÇÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£

¢§º£µ¨Ã£À®¤µ¤ì¤¿¼ç¤Êµ­Ï¿

¡ÚÄÌ»»500»î¹çÅÐÈÄ¡Û

ÁÄÉã¹¾ÂçÊå¡ÊÃæÆü¡Ë6·î11Æüvs³ÚÅ·

ÃæºêæÆÂÀ¡Ê¹­Åç¡Ë9·î12ÆüvsÃæÆü

¡ÚÄÌ»»700»î¹çÅÐÈÄ¡Û

Ê¿Ìî²Â¼÷¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë4·î9Æüvs¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯

¡ÚÄÌ»»900»î¹çÅÐÈÄ¡Û

µÜÀ¾¾°À¸¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë9·î23Æüvs³ÚÅ·

¡ÚÄÌ»»100¥»¡¼¥Ö¡Û

´äºêÍ¥¡Êºå¿À¡Ë5·î17Æüvs¹­Åç

ÀÐ»³ÂÙÃÕ¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë5·î27ÆüvsÃæÆü

¡ÚÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¡Û

ÅÄÃæ¾­Âç¡Êµð¿Í¡Ë9·î30vsÃæÆü

¡ÚÄÌ»»200¥»¡¼¥Ö¡Û

¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë8·î15Æüvsºå¿À

¡ÚÄÌ»»250¥»¡¼¥Ö¡Û

Ê¿Ìî²Â¼÷(¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹)4·î3Æüvs¥í¥Ã¥Æ

¡ÚÄÌ»»1000Åêµå²ó¡Û

¾¾ÍÕµ®Âç¡ÊÃæÆü¡Ë3·î29ÆüvsDeNA

Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡ÊDeNA¡Ë8·î31ÆüvsÃæÆü

¡ÚÄÌ»»1500Åêµå²ó¡Û

ÂçÀ¥ÎÉÂçÃÏ¡Ê¹­Åç¡Ë7·î16ÆüvsDeNA

¡Ú1000Ã¥»°¿¶¡Û

¶åÎ¤°¡Ï¡¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë6·î10ÆüvsDeNA

¾åÂôÄ¾Ç·¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë9·î4Æüvs¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹

¡ÚÆüÊÆÄÌ»»1500Ã¥»°¿¶¡Û

Àé²ìÞæÂç¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë4·î13Æüvs¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä