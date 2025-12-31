¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º£Ã¡ÛÅÄ¸¶À®µ®»á¤Ï±óÆ£¥¨¥ß¤ËÇ®»ëÀþ¡Öº£²ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤éµ´¤Ë¶âËÀ¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç£É¡ÖÂè£±£´²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â£±£·£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ï£³£±Æü¡¢Í¥¾¡Àï¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Õ¥¡¥óÎò£´£·Ç¯¤Î¸µÅ·ºÍ¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¦ÅÄ¸¶À®µ®»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤ÏºÇ¶¯½÷²¦¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à±óÆ£¥¨¥ß¤Ë£²£°£²£µÇ¯¤Î¥é¥¹¥È¾¡Éé¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡ÚÅÄ¸¶À®µ®»á¤¬Ç®¤¯¸ì¤ë¡ÛËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¤ß¤½¤«¤È¸À¤¨¤Ð¹ÈÇò¡¢Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¡¢½üÌë¤Î¾â¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤À¡£½÷»Ò¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤Î¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×£±£²Áª¼ê¤ÏÃË»Ò¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ìµ»½Ñ¤ÈÀº¿ÀÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¿å¾å¤òÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö²Ú¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¼ºÎé¤À¡£»ä¼«¿È¡¢½®·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¹ë²÷¤Ê¥¿¡¼¥ó¤Ë¸«¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢Í¥¾¡Àï¤ÏÌÂ¤ï¤º±óÆ£¥¨¥ßÁª¼ê¤«¤éÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ï¾ïÏ¢Ãæ¤Î¾ïÏ¢¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð»Ë¾åºÇÂ¿£³£Ö¤È¤Ê¤ê¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¥È¥Ã¥×¤À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£³Áö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â°ìÈ¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂè£±Àï¤Ï¾Þ¶â¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À£±¹æÄú¤ÎÍø¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥¤¥ó¤«¤éÍ£°ì¤Î¥³¥ó¥Þ£°Âæ¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»ä¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ëÂè£²Àï¡£·ë²Ì¤Ï£³Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£±£ÍºÇÆâ¤òº¹¤·¡¢¥¤¥ó¤«¤éÆ¨Áö¤¹¤ëÀîÌî²êÍ£Áª¼ê¤òÌÔÄÉ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤À¡£¤¢¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Èà½÷¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤ÆÅÙ¶»¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡¢¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¦¤ÈÂçÉñÂæ¤ÎÂçÂ¼¤Ë¤á¤Ã¤Ý¤¦¶¯¤¤¡££²£°£±£¶Ç¯¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç£ÇII½é£Ö¡¢£²£°£±£·Ç¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï£²£°£²£²Ç¯¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£½÷»Ò½é¤Î£Ó£ÇÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£º£²ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤¢¤ì¤Ðµ´¤Ë¶âËÀ¡£Á´Â®¤Þ¤¯¤ê¡¢ºÇÆâº¹¤·¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¼«ºß¤Î¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤Ç½÷»ÒÂè°ì¿Í¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£