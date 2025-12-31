¼ê¤Ç´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¢ª¶½Ì£ËÜ°Ì¤Ç¡Ø¤ª¤Æ¤Æ¤ò³°¤·¤Æ¤ß¤¿¡Ù·ë²Ì¡ÄÂº¤¹¤®¤ëÈ¿±þ¤¬195ËüÉ½¼¨¡Ö¿´Â¡»ß¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¡×
´é¤Ë¼ê¤ò¤ª¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¤¤ëÇ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Ã¤È¼ê¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¤ß¤ë¤È...¡©Ì²¤ê¤Î¼ÙËâ¤ò¤µ¤ì¤¿Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬¡ØÇ¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù¤À¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç195Ëü²óÉ½¼¨¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¤â¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿²¤Æ¤¤¤ëÇ¤Î¼ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ...
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö´Å¤¨¤ó¤Ü¤Î¤¢¤Þ¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¤Î¡Ø¤¢¤Þ¡Ù¤¯¤ó¡£´é¤ò¼ê¤Ç±£¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤¯¤ó¡£¿²¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤Ö¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¡Ø¤Þ¤Ö¤·¤¤¿²¡Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤¤»Ñ¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Þ¤¯¤ó¤Ë¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤¯¤ó¤Î´é¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ê¤ò¤½¤Ã¤È¤Ï¤º¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤¯¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÌ²¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ø¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤¿¤½¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¼ê¤ò¤É¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¸÷¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤Ë´é¤òÂÎ¤Ë¤¦¤º¤á¤Æ¡¢¼ê¤â´é¤ÎÁ°¤ò²£ÀÚ¤Ã¤ÆÂ¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤¯¤ó¡£½é¤á¤ÎÂÎÀª¤è¤ê¤â°ìÁØ¿¼¤¯¤Ë´é¤ò±£¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¢¤Þ¤¯¤ó¤ÎÌ²¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤òÌ²¤¯¤ÆÌµ»ë¤·¤¿¤¢¤Þ¤¯¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¤¤Ã¤Èµ¯¤¤¿¤é¼ÙËâ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë´Å¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃçÎÉ¤·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»þ¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡ØÇ¤¢¤ë¤¢¤ë¡Ù¤Ë¶¦´¶¤ÎÀ¼
¤¢¤Þ¤¯¤ó¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¸«¤¿Êý¤¿¤Á¤«¤é¡Ö·Ð¸³¼Ô¤Ï¤ï¤«¤ë¡ª¡ª¤½¤¦¤Ê¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ä¤Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç»ô¤¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ï¤ê¤È¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö´Å¤¨¤ó¤Ü¤Î¤¢¤Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤¯¤ó¤¬³Ú¤·¤¯²º¤ä¤«¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Ï¤¤Ã¤È¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö´Å¤¨¤ó¤Ü¤Î¤¢¤Þ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤µ¤ª¤ê
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£