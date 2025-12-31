¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢Ï©¾å¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥êÄ¶ÍÌ¾¿Í¤ËÁø¶ø¡¡¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡×¤ªÁê¼ê¤¬´¿´î¤ÎÅê¹Æ
Êª¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¥³¥í¥Ã¥±¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ
¡¡µ¢¹ñ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¤¬¡¢¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¤Ë¶Ã¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÁê¼ê¤Ï´¿´î¡£¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤Î¾åÃå¤ÇËÉ´¨¤·¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¥³¥í¥Ã¥±¤À¡£
¡¡Ï©¾å¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¥ê²ñ¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö´ñÀ×¤¬µ¯¤¤¿¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¶öÁ³¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¼Ì¿¿´ê¤¤¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¡¡¼ÂÊª¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤ç¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ¹õ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿ÉþÁõ¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤«¤é´î¤Ó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Çµ¢¹ñ¤òÊó¹ð¡£¤Ê¤«±¬¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë