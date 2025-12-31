¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»°ãø·°¤¬¡Ö¿ä¿ÊÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¡¡Æ±ÅÀÃÆ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ä¸½ÃÏ¹âÉ¾²Á¡ÖPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤«¤±¤¿¡×
»°ãø·°¤Ï¸åÈ¾13Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö12·î30Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Ï¥à¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾13Ê¬¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¹âÉ¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Àá12·î27Æü¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£1-2¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾13Ê¬¤Ë½ÐÈÖ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£½Ð¾ì¤«¤é¤ï¤º¤«1Ê¬¸å¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä¤È¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇDF2Ëç¤Î´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¿ÊÆþ¡£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤ËÅÝ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Å«¤Ï¿á¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë20ÉÃ¸å¡¢ºÆ¤Óº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤«¤é¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎCK¤«¤éDF¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬º¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¤ÏÌ£Êý¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢·èÄêÅª¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»°ãø¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSussex World¡×¤ÏºÎÅÀ¤Ç¡Ö7¡×¤òÍ¿¤¨¤¿¡£µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Ð¾ìÄ¾¸å¡¢¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤«¤±¤¿¤¬¡¢VARÈ½Äê¤ÇPK¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤éÊü¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬¡¢¡ÊGK¡Ë¥¢¥ì¥ª¥é¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËËÉ¤¬¤ì¤¿¡£¹¶·â¤Ë¿ä¿ÊÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤ÇÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿»°ãø¡£WÇÕ¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë2026Ç¯¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë