¤ª½Ë¤¤¤Îµ¨Àá¤Ë¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤ë8¤Ä¤ÎÊýË¡
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤ª¼ò¤ò°û¤àµ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½¼«À©¤·¤¿¤¤¡¢¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÀìÌç²È¤¬8¤Ä¤ÎÊýË¡¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8 ways to drink less during the silly season
https://theconversation.com/8-ways-to-drink-less-during-the-silly-season-270298
¢¡1¡§·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë
Ç¾¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤è¤ê¤âÌÜÀè¤ÎÌÜÉ¸¤òÍ¥Àè¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¸½ºß¥Ð¥¤¥¢¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÜÀè¤ÎËþÂ´¶(¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È)¤òÆÀ¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸(¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È)¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤ò°û¤à¤«°û¤Þ¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Ç²¼¤¹¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»öÁ°¤Ë°û¼ò¤¹¤ëÆü¤È¤·¤Ê¤¤Æü¤ò·×²è¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç·èÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ê¡¢°Õ»Ö¤¬Äã²¼¤·¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò³ÎÇ§¤·¡¢°û¤àÆü¤È°û¤Þ¤Ê¤¤Æü¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡2¡§°û¼òÎÌ¤òµÏ¿¤¹¤ë
°û¼ò¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÎÌ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÀÝ¼è¤ò¸º¤é¤·¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç²Ê³ØÅªº¬µò¤Î¤¢¤ëÀïÎ¬¤Î°ì¤Ä¤À¤È¥ô¥§¥ó»á¤é¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖµÏ¿¤¹¤ë¤À¤±¤Ç°û¼ò½¬´·¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ²½¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¡¢¥á¥âÄ¢¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢µ²±¤ËÍê¤é¤º¤Ë½ñ¤Î±¤á¤Æ¤ª¤¡¢·ÑÂ³Åª¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡3¡§¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ò»î¤¹
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¿ì¤ï¤º¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ô¥§¥ó»á¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Î¸«¤¿ÌÜ¡¦¹á¤ê¡¦Ì£¤Ê¤É¤¬¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤¬Á´°÷¤Î¸ý¤Ë¹ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµÍý¤Ë°û¤àÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡4¡§¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹
°û¼òÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ê¤é¡¢°û¤à¥Ú¡¼¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤È¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ò¸ò¸ß¤Ë°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿å¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤äÄã¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤Ç¤âÁíÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿åÊ¬Êäµë¸ú²Ì¤ÇÆóÆü¿ì¤¤¤Î¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°û¼òÁ°¤ä°û¼òÃæ¤Ë·ò¹¯Åª¤ÇÊ¢»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£·ìÃæ¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÇ»ÅÙ¤ÎµÞ¾å¾º¤òËÉ¤®¡¢ÂÎÆâ¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ëµÛ¼ý¤òÃÙ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÂå¼Õ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½½Ê¬¤Ê¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê´Å¤¤¤â¤Î¤ä±ö¿É¤¤¤â¤Î¤Ø¤ÎÍßµá¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¡5¡§¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¥¢¡¦¥Ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÃí°Õ
°ìÅÙ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é·×²è¤ÎÁ´¤Æ¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¡¢·×²è¤½¤Î¤â¤Î¤òÇË´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Öº£½µ¤ÏÀäÂÐ¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿ÌóÂ«¤ò3ÆüÌÜ¤ÇÈ¿¸Î¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢»Ä¤ê¤ÎÆü¤â¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£¥ô¥§¥ó»á¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤º¤¤ÏÃ±¤Ê¤ë¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£ÌÜÉ¸¤òÄü¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤ä¤êÄ¾¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡6¡§ÀÕÇ¤´¶¤òÊú¤¯
Í§¿Í¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë°û¼òÎÌ¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ÀÕÇ¤´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤âÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ê¤ªÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡7¡§¿Í¤«¤é¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿¤È¤¤ÎÅú¤¨¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯
°û¼ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢°û¼òÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂ¾¿Í¤«¤éµ¤¤Å¤«¤ì¡¢¤â¤Ã¤È°û¤à¤è¤¦´«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÊÖ»ö¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö°û¼ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡8¡§¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë
¥ô¥§¥ó»á¤é¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤¹»þ¡¢Á´¤Æ¤¬½çÄ´¤Ë¿Ê¤à¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤äºá°´¶¤òÊú¤¯¤È¤µ¤é¤Ê¤ë°û¼ò¤ò¾·¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤º¤¤ò¼ºÇÔ¤È¸«¤Ê¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ØÌÜÉ¸¤ò´Ó¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¡Ù¡Ø¼¡²ó¤Ï²¿¤¬½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡£ÊÑ²½¤Ï¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¼ò¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£