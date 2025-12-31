Ç¼¸À¡¦Çö¹¬¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÌñ¡×¡¡¡ÖËÜÌñ¤ÎÍèÇ¯¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡Æþ±¡Ãæ¤Ë¤Ï¡ÖÆþ±¡¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤ò³«È¯
¡¡ÎÁÍý¥¨¥Ã¥»¡¼ËÜ¡ÖÇ¼¸À¡¦¹¬¤Îº£Ìë¤â¤ä¤±¤Ë»Ý¤¤¥ì¥·¥Ô¡×¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡¢£±£¶£µ£°±ß¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇ¼¸À¡×¤ÎÇö¹¬¡Ê¤¹¤¹¤¤ß¤æ¤¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤ª¼ò¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹¬¤¬¡¢¡Ö¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ê¤ëÎÁÍý¤ÈÏÃ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÀäÉÊ¤º¤Ü¤é¤á¤·¤Î¥ì¥·¥Ô¤È¡¢ÎÁÍý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿°ìºý¡£¥ì¥·¥Ô¤ËÆñ¤·¤¤¹©Äø¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¤ä¤ì¤ë¤«¤â¡ª¡×¤È»×¤ï¤»¤ë°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤¿¡¼¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ°´ê¤Î½ÐÈÇ¤Ë´¿´î¡£
¡¡¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹©Äø¤¬Â¿¤¤¤È»ä¤âÀäÂÐ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â£µ¡Ê¹©Äø¡Ë¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¿©ºà¤âÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤Çºî¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡É¥¹¥¿¥á¥ó¡ÈÎÁÍý¤¿¤Á¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀËÜ¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¹¬¤Î¤ª¤¹¤¹¤áÎÁÍý¤Ï¡Ö¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ñÀÒ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢´î¤Ö¹¬¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤±¤Ð¡ÖÌñ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡££··î¤Ë¤ÏÂÎÄ´ÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ë¸¡ººÆþ±¡¤Î¤¿¤á°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¹¬¡££¸·î¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÌñÇ¯¤ÎÌñ¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎÄ´¤â²õ¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢ºâÉÛ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡Ä¡£ËÜÅö¤ËÁ°Ìñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÌñÇ¯¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÌñ¤Ê¤ó¤Ç»à¤Ì¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëºÒ¤¤¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£°Æü´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¶Ø¼ò¡£¿©»öÀ©¸Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤òÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¹¬¤ÏÉÂ¼¼¤Ç¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆþ±¡¥Î¥ó¥¢¥ë¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤À¤«¤éÍèÇ¯¤Ï¤É¤³¤«¤Î°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤·¤ÆÈ¯Çä¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡×¡Ê·îÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÈ±¤«¤é¹õÈ±¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥óÃæ¡£ÈôÌö¤Î£²£°£²£¶¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤é¤½¤ÎÂ¤Ç¶â¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£¶â¤ÎÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¾Ð¤¤¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¤º¡¼¤Ã¤È¤¤¤ë¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÀ¥¸Í¡¡²Ö²»¡Ë