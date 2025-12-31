°ð³À¸ãÏº ¡ÈÞÕ¿È¤ÎÊÑ´é¡É¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¿É¸ýºÎÅÀ
¡¡°ð³À¸ãÏº¤¬ÄÁ¤·¤¯¹Ô¤Ã¤¿¡ÉÞÕ¿È¤ÎÊÑ´é¡É¤Ë»Ò¶¡¤¬¿É¸ýºÎÅÀ¤ò²¼¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÊÑ´é¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¡Ú±ÇÁü¡Û°ð³À¸ãÏº¤Î¡ÈÞÕ¿È¤ÎÊÑ´é¡É
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ12·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#100¤Ç¤Ï¡¢¡Ö100²óµÇ°¡ª¥Ð¥º¤Ã¤¿¿ÍÂç½¸¹çSP¡×´ë²è¤¬Å¸³«¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇÈÖÁÈ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥ºÂç½¸¹çSP¡×¤ÎÆÃ½¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´4²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥ºÂç½¸¹ç¡×´ë²è¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢SNS¤òÆø¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥º¤¿¤Á¤¬¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯5·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿#24¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥ó¥¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ì¥Ä¤¯¤ó¡ÊÅö»þ7ºÐ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤â¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÂ¨¥á¥í¥á¥í¤Ë¡£°ð³À¸ãÏº¤âÅö»þ¤ÎVTR¤ò¸«¤Æ¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð±éÅö»þ¡¢¥ì¥Ä¤¯¤ó¤Î¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤òÌÀ¤«¤¹Ãæ¤Ç¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö³Ø¹»¤Ç¥â¥Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÆÍÇ¡Åê¤²¤«¤±¤ë¤È¡¢¥ì¥Ä¤¯¤ó¤Ï±óÎ¸µ¤Ì£¤À¤¬¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹á¼è¿µ¸ã¤¬¡Ö¡Ø¤¦¤¦¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÈÝÄê¤¹¤ë¡Ë´¶¤¸¤Çð÷¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡2024Ç¯7·î28ÆüÊüÁ÷¤Î#35¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤â·ã¿ä¤·¤À¤È¤¤¤¦6ºÐ¡õ4ºÐ¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅö»þ¡Ë¤ÎÈþ¿Í»ÐËå¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö¤æ¤Ë¤ß¤¢¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£VTR¤ò¸«¤Æ¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢#24¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤ª¤Æ¤ó¤Ð¾¯½÷¤Î¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ7ºÐ¡Ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¡Ê¤Ê¤Ê¤Ë¡¼½Ð±é¼Ô¤Ë¡ËÊÑ´é¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÊÑ´é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï±ó¤¤°ð³À¤¬±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ð³À¤ÏÞÕ¿È¤ÎÊÑ´é¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¡ß¡×¤È¿Éíå¤ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¤Î¥¦¥ÉÎëÌÚ¤âÊÑ´é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ä¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¼ê¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤³¤³¤Ç¤â¿É¸ýºÎÅÀ¡£¥Ð¥º¤ê¥¥Ã¥º¤Ë¤¿¤¸¤¿¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡Ù¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£