28ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢É³¥Ó¥¥Ë¤Ç¥¸¥ã¥°¥¸¡¼ËþµÊ¡ÖÌÜ¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤Ã¤¤£¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ê¡×¤ÎÀ¼
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¿åºéÍ¥Èþ¡Ê28¡Ë¤¬30Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¿åºé¤Ï¡Öº£Æü¤Ç¤ª»Å»öÇ¼¤á¡ª¡ª¡ª¡¡¹ç´Ö¤Ë¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤ÇÉáÄÌ¤Ë³Ú¤·¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¤Ò¤â¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÎÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤Æ¡¢³§ÍÍº£Ç¯¤â1Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡º£Ç¯¡¢¤È¤¤¤¦¤«¤³¤³2Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¤¢¡¢ËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªº£Ç¯¤Ï¤Î¤ó¤Ó¤ê¿´¤âÂÎ¤â·ò¹¯À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö´û¤Ë»£±Æ¤·¤ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Âô»³¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òµ¤·¡¢¡Ö¤è¤·¤ªÇ¯¤ò¡Á¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª±¢ÍÍ¤ÇËÜÅö¤ËÌÜ¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¶¤¤¤¤½÷¡×¡Ö¤ª¤Ã¤¤£¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£