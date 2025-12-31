ºä¾åÇ¦¡¢2025Ç¯¡ÖºÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¿ÍÀ¸¤Ç½é¤Î¹üÀÞ¡Ä¡¡¿·Ç¯¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈÖÁÈ¡×½Ð±é¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îºä¾åÇ¦¡Ê58¡Ë¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ø¾å¾Â¡ß¥µ¥ó¥É¤ÎºÇ¹¬±¿¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡Ù¡Ê¸å4¡§05¡Á6¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡õ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õºä¾åÇ¦¤é
¡¡¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤È¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¡È3¿Í¤ÎºÇ¶¯Àê¤¤»Õ¡É¤¬¡Ö´³»Ù¡×¡ÖÀ±ºÂ¡×¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤¿Æü¡×¤«¤é¡Ö½Ð²ñ¤¤±¿¡×¡Ö·ò¹¯±¿¡×¡Ö¶â±¿¡×¤òÀê¤¤¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¾Ò²ð¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2026Ç¯ºÇ¹â¤Î¹¬±¿¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈºÇ¹¬±¿¡É¤Î»ý¤Á¼ç¤òÈ¯É½¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¡Ö¿·½Õ¥¬¥ÁÀê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¡£
¡¡º£¤ò¤È¤¤á¤¯Çä¤ì¤Ã»Ò·ÝÇ½¿Í¤Ë¤â±¿Àª¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÆ±¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤Ë°ì´î°ìÍ«¡£¤Þ¤¿Àê¤¤»Õ¤¿¤Á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÀÖÍç¡¹¤Ê¹ðÇò¤âÂ³½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Îºä¾å¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Ï¤â¤¦ºÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢58Ç¯¤Î¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¹üÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤ËÂç¾Ð¤¤¤µ¤ì»¶¡¹¤À¤Ã¤¿¤È1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ºä¾åÇ¦¡¡¥³¥á¥ó¥È
¾å¾Â¤µ¤ó¤Ë¤Ï20Ç¯¤¯¤é¤¤¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥µ¥ó¥É¤µ¤ó¤ÏÂ¿Ê¬°ìÈÖ¤ª»Å»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¿²¤è¤¦¤¬²¿¤·¤è¤¦¤¬ÀäÂÐ¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¤Ã¤Æ¤Ò¤ÊÃÅ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³²¿Ç¯¤«»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
MC
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡Ê°ËÃ£¤ß¤¤ª¡¦ÉÙß·¤¿¤±¤·¡Ë
¥²¥¹¥È
ºä¾åÇ¦
¶áÆ£½ÕºÚ¡Ê¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡Ë
µÆÃÏ°¡Èþ
¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
·îÂÅ·²»¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë
Àê¤¤»Õ
ÌÚ²¼¥ì¥ª¥ó¡¢¥¤¥ô¥ë¥ë¥Éô£²Ú¡¢¥·¥¦¥Þ
