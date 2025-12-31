²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨½÷Í¥¡Ö¥Õ¥§¥í¥â¥ó½Ð¤Þ¤¯¤ê¡×Ã«´Ö¡õÊ¢¶ÚÂçÃÀÏª½Ð¥Ó¥¥Ë¿åÃå¡ÖÈþ¤·¤¤¥¯¥Ó¥ì¡×»Ñ¸ø³«
½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿Á¿ðÊæ¡Ê36¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Àè·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥é¥¹¥È¥°¥é¥Ó¥¢DVD¡ÖFinale¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤ò¸ø³«¡£¡Ö2Éô2ÃåÌÜ¿åÃå¡×¤È¤·¡¢ÀÄ¤È¹õ¤Î¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¼Ì¿¿¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤±¤É°ìÃ¶¤³¤ì¤ÇÁ´ÉôºÜ¤»¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¡Ä¡©¡¡Ç¯Æâ¤Ë¤É¤¦¤Ë¤«°áÁõ6¥Ñ¥¿¡¼¥ó¸ø³«½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2Éô¤Î1ÃåÌÜ¿åÃå¡¡¥Ë¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Î¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ô¥ó¥¯¡×¤È¡¢¤¯¤Ó¤ì¤¬ºÝÎ©¤Ä¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡£¡Ö2Éô¤Î¥É¥ì¥¹¡¡Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¶»¸µ¤òÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤·¤¿¶â¿§¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤âÈäÏª¡£¡Ö1Éô¤Î2ÃåÌÜ¥´¡¼¥ë¥É¿åÃå¡¡»ä¤Îµ²±¤Ç¤Ï½é¤Î¥´¡¼¥ë¥É¿åÃå¡×¤È¥¥é¥¥éµ±¤¯¥·¥ç¥Ã¥È¤â²Ã¤¨¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¡×¡Ö¥ï¥¤¬ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¡×¡Ö¤ó¡Á¡ÁÊ¢¶ÚºÇ¹â¥Ã¤Ç¡¼¤¹¡×¡Ö¤¯¤Ó¤ì¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤¿¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Á¤À¤Í¤¨¡×¡Ö¥á¥í¥á¥í¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Õ¥§¥í¥â¥ó½Ð¤Þ¤¯¤ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥¯¥Ó¥ì¡¢¶ÊÀþÈþÍÔ¤¯¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¿Á¤ÏÄ¹Ìî»Ô½Ð¿È¡£15ºÐ¤À¤Ã¤¿05Ç¯8·î¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥¥ã¥Ö¿·¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¿Á¤ß¤º¤Û¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£12Ç¯2·î¤Ë¸½ºß¤ÎËÜÌ¾¤Ë¡£16Ç¯¥ß¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ¹ÌîÂç²ñ¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¤Ë²¹Àô¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¡¢20Ç¯¤ËÆþÍá¸¡Äê¤ÈÁ¬Åò¸¡Äê¤ò¼èÆÀ¡£¡ÖÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡×¤Ï15Ç¯4·î¤«¤éÎ¹¿Í¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£