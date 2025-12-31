ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

SNS¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÃøÌ¾¿Í¤ò¤«¤¿¤ëÅê»ñ¤Î¹­¹ð¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸½¶â240Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Í³ÍøËÜÁñ·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í³ÍøËÜÁñ»Ô¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤ÏÀè·î¾å½Ü¡¢SNS¤Î¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤Ç¡ÖÁ°ß·Í§ºî¤¬³«¤¯Åê»ñ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¡×¤È¤¤¤¦¹­¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¹¤ë¤ÈÄÌÏÃ¥¢¥×¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¡Ö¤Þ¤¨¤¶¤ï¤æ¤¦¤µ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Í§Ã£ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢¡ÖµÞÆ­¤¹¤ë³ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÍ§Ã£ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡ÈÅê»ñ¥°¥ëー¥×¡É¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸åÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÌÃÊÁ¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢10Ëü±ß¤ò¿¶¤ê¹þ¤à¤È¡¢Áê¼ê¤Î»ØÄê¤·¤¿¡ÈÅê»ñÍÑ¤Î¥¢¥×¥ê¡É¤Ç2Æü¸å¤Ë¤Ï18Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ­¤Ï¤µ¤é¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á166Ëü±ß¤ò¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£

¤¹¤ë¤È¥¢¥×¥ê¤ÎÁí»ñ»º¤¬Ìó500Ëü±ß¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¤¿¤á°ú¤­½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡È¼ê¿ôÎÁ¡É¤òÍ×µá¤µ¤ì30Æü¡¢¤µ¤é¤Ë66Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¿¶¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ì¤Ç¤â°ú¤­½Ð¤¹¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤ºº£ÅÙ¤Ï¡ÈÀÇ¶â¡É¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÃËÀ­¤Ïº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤­·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤ÏÉáÃÊ¤«¤é³ô¤ÎÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤±ÏÃ¤ò¹ªÌ¯¤Ë¤â¤Á¤«¤±¤é¤ìº¾µ½¤ÎÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£