Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¡Ï·ÊÞÎ¹´Û¤¬Áª¤ó¤À²¾Àß¾¦Å¹³¹¤«¤é¤Î¡ÖÂè2ÁÏ¶È¡×
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÈÇ½ÅÐ¹ë±«¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¡£Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ëºî¤é¤ì¤¿²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ç2025Ç¯12·î25Æü¤«¤éÊÛÅö²°¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹´Û¶È¤«¤éÅ¾¿È¤·¡¢ÊÛÅö²°¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Å¹ÊÞ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ò±Û¤¨¤Æ²¾Àß¤ËÅô¤ë¡ØÆ£Ï»¡Ù¤ÎÌÀ¤«¤ê¡Û
¤¤¤í¤ê°Ã Æ£Ï»¡£ÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤ÇÌó100Ç¯Á°¤«¤éÎ¹´Û¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç·úÊª¤ÏÁ´²õ¡£Î¹´Û¤ÎºÆ³«¤ÏÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜÃ«Àµ´õ¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤¿Î¹´Û¤ò·ú¤ÆÄ¾¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È·ë¹½ÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¤¤¤í¤ê°Ã Æ£Ï»¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¿ËÜÃ«Àµ´õ¤µ¤ó¤ÏÃÏ¿Ì¸å¡¢2025Ç¯5·î¤Þ¤Ç¶âÂô¤ÇºÒ³²»Ù±ç´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊËÜÃ«¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ë²¾Àß¾¦Å¹³¹¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¿ÌºÒ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤2024Ç¯¤Î²Æ¡£Î¹´Û¶È¤Ç¤âÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÁÍý¤ò³è¤«¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÃ«Àµ´õ¤µ¤ó¡ÖÎ¹´Û¤ò¤â¤¦°ìÅÙºÆ³«¤·¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÊÛÅö¤È¤«°û¿©Å¹¤Ê¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«º£¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡×¡Ú°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÆ§¤ß½Ð¤»¤ë ²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ç¤Î¡Ø¿·Áõ³«Å¹¡Ù¤ò»Ù¤¨¤ë¿Í¡¹¤ÎÎØ¡Û
2025Ç¯11·î²¼½Ü¡¢ËÜÃ«¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ÏÎØÅç»ÔÆî»Ö¸«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°û¿©Å¹¤òÊÄ¤¸¤¿ÃÎ¿Í¤«¤éÎäÂ¢¸Ë¤Ê¤É¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
±¿ÈÂ¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¸å¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎØÅç»ÔÄ®ÌîÄ®¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖºÒ³²NGO·ë¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¡£·ë¤Ç¤Ï¡¢²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ëÅ¹¼ç¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëµ¡ºà¤Î±¿ÈÂ¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ç½»Ì±¤¿¤Á¤Î¼«Î©¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÒ³²NGO·ë Á°¸¶ÅÚÉðÂåÉ½¡ÖÇ½ÅÐÈ¾Åç¤Ï²áµî¤ÎÈïºÒÃÏ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈïºÒÃÏ¤ÎÊý¡¹¤À¤±¤Ç¤ÎºÆ·ú¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸å²¡¤·¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢³°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÌòÌÜ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï²¾¤ÎÊë¤é¤·¤ä¾¦Çä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤Ç¼¡¤Î°ìÊâ¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
·Ú¥È¥é¤Ë¾è¤»¤Æ±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿µ¡ºà¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¹¤ÎÃæ¤Ø¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÃ«Àµ´õ¤µ¤ó¡Ö¤ä¤Ã¤ÈºÆ³«¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£·ë¹½»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£´°Á´Éü¶½¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Þ¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ê¤È¡£ÀÎÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤«¤â¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×
²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Î³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢Æ£Ï»¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤¿ÌÌÀÑ¤Ï40Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Î¹´Û¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤¬»ý¤Æ¤¿´î¤Ó¤Ï¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¡£
ËÜÃ«Àµ´õ¤µ¤ó¡Öµ¬ÌÏ¤â½Ì¾®¤Ç¤³¤Â¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤¨¤ë¾ì½ê¤ò ½»Ì±¤Î´ê¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Þ¤Á¤Î¥Æ¥é¥¹¡ÙÂè°ìÊâ¡Û
12·î12Æü¡£Àã¤Î¿á¤¤¹¤µ¤ÖÃæ¡¢²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ç1Å¹ÊÞÌÜ¤ÎÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ï4Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¡ºà¤ÎÄ´Ã£¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¾å¡¢½àÈ÷¤ÎÀ°¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤«¤é¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¾Àß¾¦Å¹³¹¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¡£½ÐÅ¹¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹¼ç¤é¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢½»Ì±¤Ë½¸¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹¼ç¤¿¤Á¤ÎÍ×Ë¾¤«¤é¡¢Ç½ÅÐ¶õ¹Á¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö£Î£Ï£Ô£Ï£Í£Ï£Ò£É¡×¤Î¤è¤¦¤Ë°ì¤Ä¤Î·úÊª¤ÎÃæ¤Ç4Å¹ÊÞ¤¬¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¸®¤òÏ¢¤Í¤ëºî¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿±üÌîÉ´²ßÅ¹¤ËÂ³¡¹¤È¾ïÏ¢µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ëÃæ¡¢²¾Àß¾¦Å¹³¹Æâ¤Ë¤¢¤ëÂ¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â³«Å¹¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÃ«¤µ¤ó¤âÄ«¤«¤é²¾ÀßÅ¹ÊÞÆâ¤Çºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½é´üÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïºî¶ÈÂæ¤ò¼«¤éºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜÃ«Àµ´õ¤µ¤ó¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çºî¶È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¤¨¤Ð¹â¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯°Â¤¯ºÑ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Çºî¤ì¤ë¤â¤Î¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Î1Å¹ÊÞÌÜ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é·ë¹½¤ä¤ëµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡×¤È¡¢³«Å¹¤Ø¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÀ¸³èºÆ·ú¤«¤é´Ñ¸÷¿¶¶½¤Þ¤Ç Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡Ø²¾ÀßÅ¹ÊÞ¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Û
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯¡£ÃÏ¿Ì¤ä¿å³²¤Ç¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÎØÅç»Ô¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Á¤Î¥Æ¥é¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ9¤«½ê¤Î²¾Àß¾¦Å¹³¹¤¬±Ä¶È¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Å¹¼ç¤¿¤Á¤Ï±Ä¤ß¤òºÆ³«¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾Àß¾¦Å¹³¹¤ÏÅ¹¤ò¼º¤Ã¤¿Å¹¼ç¤¿¤Á¤ÎÀ¸³èºÆ·ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½»Ì±¤Î¸ÉÎ©¤òËÉ¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅç»Ô»º¶ÈÉô ¼¿´ï¾¦¹©²Ý »³ËÜÌÐÍº¾¦¹©·¸Ä¹¡Ö²¾Àß¤Î¾¦Å¹³¹¤Î¶á¤¯¤Ë¤Ï²¾Àß½»Âð¤Ê¤É¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤³¤Ç¸ÉÎ©¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¤È¡¢½»Ì±¤â½¸¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¤ªÇ¯´ó¤ê¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Õ¸«¸ò´¹¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¸©Æâ³°¤«¤é´Ñ¸÷¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÁý²Ã¤â¸«¹þ¤ß¡¢°û¿©¤ä¤ªÅÚ»º¤òÇã¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤â²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÂ©»Ò¤â¼êÅÁ¤¦À²¤ìÉñÂæ ´°ÇäÂ³½Ð¤Î¹¥È¯¿Ê¤Ç¸«¤»¤¿Ï·ÊÞ¤ÎÌ£¤È²ÈÂ²¤Îå«¡Û
12·î25Æü¡£ÎØÅç»Ô¤Ç¤ÏºòÌë¤«¤éÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¯Ãæ¡¢Æ£Ï»¤Ï¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅßµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¹ÃË¤ÎÆü¡¹À¸·¯¡Ê9¡Ë¤äºÊ¡¦Ì¤±û¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤â³«Å¹¤ò¼êÅÁ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÃ«Àµ´õ¤µ¤ó¡ÖÅ¹¤ËÎ©¤Ä¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç²¿¤ò¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«Á´Á³Ê¬¤«¤é¤ó(¾Ð)¡×
ºÊ¡¦Ì¤±û¤µ¤ó¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅâÍÈ¤²ÊÛÅö¤äºúÊÛÅö¤Ê¤É3¼ïÎà¤ÎÊÛÅö¤È¡¢ÁíºÚ6¼ïÎà¡£
11»þ¤Î³«Å¹¤òÁ°¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î½»Ì±¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¾Àß½»Âð¤Î½÷À¡Ö³«Å¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤é¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤·¡£¡×
²¾Àß¾¦Å¹³¹¤Î¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¡Ö¤â¤¦¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª Ä®Ìî¤Ï¿©¤Ù¤ë½ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸Êª¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¿¤Þ¤Ë¤Ï°ã¤¦Êª¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤È¡£ÃÏ¸µ¤Î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆø¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÍÑ°Õ¤·¤¿40¸Ä¤ÎÊÛÅö¤Ï½Ö¤¯´Ö¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¡¢µÞî±ÄÉ²Ã¤ÎÊÛÅö¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
´ò¤·¤¤¸í»»¤â¤¢¤ê¡¢²¾ÀßÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÃ«Àµ´õ¤µ¤ó¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤¦50¸ÄÇä¤ì¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³ÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿´é¤â·ë¹½¤¢¤ë¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×
Æ£Ï»¤Ç¤Ï¡¢1·îÃæ½Ü¤«¤é¥é¥ó¥Á¤ÎÄó¶¡¤äÌë¤Î±Ä¶È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾Àß¾¦Å¹³¹¡Ö¤Þ¤Á¤Î¥Æ¥é¥¹¡×¤Ï3Ç¯´Ö¤Î±Ä¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢4Å¹ÊÞÁ´¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Â·¤¦2026Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«¤¡¢Å¹¼ç¤¿¤Á¤ÏÀ¸¶ÈºÆ·ú¤Ø¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£