ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î·ëÂ«ÎÏ¡¡¥í¥Ï¥¹¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤È»³ËÜÍ³¿¤Î¶ÛµÞÅÐÈÄ
L.A Times¤¬Êó¤¸¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ê¸åÊÔ¡Ë
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°(MLB)¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ÏÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢±äÄ¹11²ó¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ´µ°À×¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÏ¸µ»æLos Angeles Times¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¤À¡£Æ±»æ¤Ï¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¾ÜÊó¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²¦Ä«¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡120ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ÈÆüËÜÌ¤¸ø³«¤Î13Ëü»ú°Ê¾å¤Î¾Ü½Ò¤Ç¡¢21À¤µª½é¤ÎÏ¢ÇÆÃ£À®¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òµ¤·¤¿¡ØL.A TIMES¡Ù¸ø¼°ÆÈÀêËÜ¡ØDODGERS' JOURNEY¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡ËÂçÃ«æÆÊ¿¡¦»³ËÜÍ³¿ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÀ¤³¦°ì¡Ù¡ÊLos Angeles TimesÊÔ¡¢»ùÅç½¤ Ìõ/¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ´©¡Ë¡£ÆüÊÆÆ±»þ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤«¤é¤½¤Î°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÚËþ¿ÈÁÏáØ¤Ç·Þ¤¨¤¿Ä«¡Û
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤ÈÊú¤¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡photo by L.A Times
¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¡2025Ç¯11·î1Æü¡Ë
¡¡Á°Ìë¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï°ÊÍè¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÆóÎÝ¼ê¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¶ì¤·¤¤ÂÎÀª¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ï¾´Ö¶Ú¤ÎÄË¤ß¤¬ºÆÈ¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¾õÂÖ¤¬°²½¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÄ«ÌÜ³Ð¤á¤ë¤È¡¢º¸ÏÆÊ¢¤¬¤¦¤º¤¡¢ÏÓ¤òÆ¬¾å¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¤¹¤é¿É¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤«¤é¡Ø½Ð¤é¤ì¤½¤¦¤«¡©¡Ù¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Íè¤¿¤ó¤À¡£¤È¤Ë¤«¤¯µå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¤è¡×
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï»î¹çÁ°¤ËÄ¹»þ´Ö¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤ËÄË¤ß»ß¤á¤ÎÃí¼Í¤ò¿ôËÜÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥×¥ì¡¼²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡ÖÈà¤Ï¥È¥é¥Þ¡¼¥ë¡ÊÄË¤ß»ß¤á¡Ë¤Ç"ÉðÁõ"¤·¤¿¤è¡×¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹¡£¥í¥Ï¥¹¤¬ÂÇ·âÎý½¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥¦¥©¥ë¥¿¡¼¤â¥í¥Ï¥¹¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë´¶¿´¤·¡¢¡Ö¶¯¤¤ÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¼þ°Ï¤ËÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï£¹ÈÖ¥»¥«¥ó¥É¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡£¹²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤«¤é£²ÈÖÌÜ¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ï£³ÂÐ£´¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥í¥Ö¥ì¥¹¥¡¢¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¨¥á¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Îµß±ç¥ê¥ì¡¼¤¬Æ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤À¡£¤Þ¤¿¡¢8²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£²ÅÀº¹¤ò£±ÅÀ¤Ë½Ì¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥¯¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤ÎÌÜÅª¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¤¿¤á¤ËÎÝ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ÁÀ¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢º£µ¨¥í¥Ï¥¹¤Ï±¦Åê¼ê¤«¤é¤Þ¤À£±ËÜ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤ÏºÇ¹â¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥Û¥Õ¥Þ¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤¿¡£
¡ÖÆâ³ÑÄã¤á¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢º£µ¨¤ï¤º¤«7ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¥Ï¥¹¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÂè£¸¹æ¡×¤ÎÂÇµå¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡££¹²ó£±¥¢¥¦¥È¤«¤é¤Î´ñÀ×¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤Ë¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Î¿ÀÍÍ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤¹¤ë¼Ô¤ò¾Î¤¨¤ë¡£º£Æü¤ÏÈà¤ò¾Î¤¨¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£36ºÐ¤Î¥í¥Ï¥¹¤Ïº£¥ª¥ÕFA¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÍèÇ¯Ëö¤Î°úÂà¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹µ¤¨¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤âÂ³¤¯¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤òµß¤Ã¤¿°ìÂÇ¤À¤è¡×¡ÚÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿ÀÚ¤ê»¥ÅêÆþ¡Û
¡¡À¸¤ÊÖ¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯¼¡¤Î·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡£¹²óÎ¢¡¢¥¹¥Í¥ë¤¬1¥¢¥¦¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥È¤È»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡¢Åö½é¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£Âè6Àï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢ºÇ½ªÀï¤Ç»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿Í£°ì¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·»³ËÜ¤Î»×ÏÇ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤éÅê¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È¼óÇ¾¿Ø¤Ë¿½¤·½Ð¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¡¢»³ËÜ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖ¤À¤±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬ÆóÎÝ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤À¡£
¡ÖÂçÉñÂæ¤òµá¤á¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¥è¥·¡Ê»³ËÜÍ³¿¡Ë¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤ÏºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë»àµå¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¤È¤·¤¿¡£¼¡¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥´¥í¤Ï¥»¥«¥ó¥É¤Î¥í¥Ï¥¹¤¬Êáµå¤·¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÊá¼ê¤Î¥¹¥ß¥¹¤ËÁ÷µå¡£¥¹¥ß¥¹¤¬¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÆ§¤ß¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤¬¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¸òºø¤·¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¤¦¤Ä¤Ö¤»¤ËÅÝ¤ì¤¿º¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤À¡£
¡Ö¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥á¥¤¥º¤Ð¤ê¤Î¡Ø¥¶¡¦¥¥ã¥Ã¥Á¡Ù¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Í¡×¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¾Ð¤¦¡£
¡ÖÉé¤±¤¿¤È»×¤Ã¤ÆÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡ØÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¨¤Ã¡¢Êá¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¡ØYeah¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¤è¤·¡¢¹Ô¤¯¤¾¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£10²óÉ½¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Õ¤¤¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ï»³ËÜ¤¬»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë11²ó¡£¥¹¥ß¥¹¤¬¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î´Å¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò»ÅÎ±¤á¡¢¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¥¹¥ß¥¹¤â¡¢¼ê¤Î¹üÀÞ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤Þ¤À1¥«·î¤â·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤ò»Ù¤¨¤¿¤â¤Î¡Û
¡¡ºÇ¸å¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤â¡¢»³ËÜ¤¬Â³Åê¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Î£±µå¤Ï¡¢Í··â¼êÅ¾¸þ1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬½èÍý¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢»³ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»³ËÜ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢º£Ìë¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬À¸¿È¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤Ï......ÅþÄì»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÏÅþÄì»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯Àï¤¨¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤ÏÇ§¤á¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¡¢´Î¿´¤«¤Ê¤á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¡¡¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀ®¸ù¤ò»Ù¤¨¡¢¹â³Û¤Ê¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¶¯¤µ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤¿Ê¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÂè£·Àï¤ÎÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÎôÀª¤Ç¤¹¤éÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤·ëÂ«ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤òÎÈ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Ø¤È¿Ê¤ß¡¢¤³¤³¤Ë¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²¦Ä«¡×¤¬³ÎÎ©¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥´¡¼¥°¥ë¤òÃå¤±¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤È¥Ó¡¼¥ë¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡¢¤½¤¦³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯·î¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤ò²¦Ä«¤È¸Æ¤Ö¤«¤É¤¦¤«¤Ï²òÀâ¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òÂç¤¤¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×