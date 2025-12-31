¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤âÌöÆ°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ï¢ÇÆ¤Î¿¿¼Â¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤ÎÉñÂæÎ¢
L.A. Times¤¬Êó¤¸¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤ÎÉñÂæÎ¢¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë·ãÆ®¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤ÏÂè7Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ß¡¢±äÄ¹11²ó¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤òÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¡ÖÃæ0ÆüÅÐÈÄ¡×¤ÇÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡££³¿Í¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤òÍÊ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÁ´µ°À×¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÃÏ¸µ»æLos Angeles Times¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ë¤À¡£Æ±»æ¤Ï¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¾¡Éé¤Î¹ÔÊý¤ò¾ÜÊó¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²¦Ä«¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡120ÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÈëÂ¢¼Ì¿¿¤ÈÆüËÜÌ¤¸ø³«¤Î13Ëü»ú°Ê¾å¤Î¾Ü½Ò¤Ç¡¢21À¤µª½é¤ÎÏ¢ÇÆÃ£À®¤Ø¤ÎÆ»¤Î¤ê¤òµ¤·¤¿¡ØL.A TIMES¡Ù¸ø¼°ÆÈÀêËÜ¡ØDODGERS' JOURNEY¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡ËÂçÃ«æÆÊ¿¡¦»³ËÜÍ³¿ ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÀ¤³¦°ì¡Ù¡ÊLos Angeles TimesÊÔ¡¢»ùÅç½¤ Ìõ/¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ´©¡Ë¡£ÆüÊÆÆ±»þ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤«¤é¤½¤Î°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÚÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÎÆ»Äø¡Û
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò²¼¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡photo by L.A Times
¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹¡¡2025Ç¯11·î1Æü¡Ë
¡¡¥È¥í¥ó¥È¨¡¨¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î±¿Ì¿¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë¡¢0»þ17Ê¬¤Ë´°¿ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£±Ê¤é¤¯Ì´¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹çºÇ½é¤ÎÅ¸³«¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤·ëËö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£·Àï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÌîµå»Ë¤Ë»Ä¤ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤»î¹ç¤Ç¡¢¤½¤Î²«¶â»þÂå¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò±äÄ¹11²ó¡¢5ÂÐ4¤ÇÇË¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤·Á¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º9²óÉ½¤Ë¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò´ñÀ×Åª¤Ë¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤ÏËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢¤â¤Ï¤äÇÔËÌ³Î¼Â¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤ÓÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡11²óÉ½¤Ë¤Ï¡¢£²¥¢¥¦¥È¤«¤é¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Ç½é¤á¤Æ¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Âè£¶Àï¤Ç96µå¤òÅê¤¸¤Æ¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤â£³¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬Í··â¼ê¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ø¤Î¥À¥Ö¥ë¥×¥ì¡¼¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤âÌîµå¤¬¥×¥ì¡¼¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¶Ú½ñ¤¤ÏÆóÅÙ¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Öº£Ìë¤Î»î¹ç¤ò¾¡¤Æ¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡×
¡¡º£µ¨¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¾Íè¤ÎÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡Ö¿´Â¡¤¬¤â¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼÷Ì¿¤¬²¿Ç¯¤«½Ì¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤ÆÊó¤ï¤ì¤¿¤Í¡×¡ÚÀäÂÎÀäÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¥í¥Ï¥¹¤Î¤Ò¤È¿¶¤ê¡Û
¡¡»î¹ç¤Î½øÈ×¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏËü»öµÙ¤¹¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¾ÃÌ×¤·¤¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢ÈèÏ«º¤Øà¤Î¥Ü¡¼¡¦¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢£±ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²óÉ½¤Î»þÅÀ¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢¥í¥Ï¥¹¤¬º¸Íã¤Ø¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â½õ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£9²óÎ¢¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬°ì»àËþÎÝ¤ÎÀä¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤À¤¬ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤¬¤Þ¤¿¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¡£¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤òÁ°¿Ê¼éÈ÷¤Ç¤µ¤Ð¤¤¤Æ¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¹¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¼¡ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Ë¡¼¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤Ï¡¢º¸Ãæ´Ö¿¼¤á¤Ë¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤¿¡£¥ì¥Õ¥È¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤È¼éÈ÷¸Ç¤á¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤¬¥¦¥©¡¼¥Ë¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¤Ç¸òºø¤¹¤ë¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤¬Êáµå¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤â¡¢±ÑÍº¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ê¤½¤·¤Æ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¡Ë»³ËÜÍ³¿¤ÎÊ³Æ®¤Î¤ª¤«¤²¤À¡£»³ËÜ¤Ï£¹²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÎºÝ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¸«»öÃ¦¤·¡¢10²ó¤Ï»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡11²ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÄº¾å¤ØÅÐ¤ê¤Ä¤á¤ë¡£¥¹¥ß¥¹¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£»³ËÜ¤¬»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£º£¡¢¤½¤·¤Æ±Ê±ó¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ê±ó¤Ëµ²±¤Ë»Ä¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¥ì¥¬¥·¡¼¤À¡×
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£·¯¤¿¤Á¤¬¤¢¤È¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¯¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ïº£¡¢MLB»Ë¾å¶þ»Ø¤Î²«¶â´ü¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡1998Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹°ÊÍè¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¡£6Ç¯´Ö¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò3ÅÙÀ©¤·¤¿¤Î¤â²áµî6¥Á¡¼¥à¤À¤±¤À¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢º£µ¨¤ÎÈà¤é¤¬Á°Îã¤Î¤Ê¤¤´üÂÔ¤È½Å°µ¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÅÀ¤À¡£
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍ¥¾¡¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÊ¬¡¢´î¤Ó¤âÂç¤¤¤¤è¡×¤È¡¢°ìÎÝ¼ê¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ïº£µ¨¡¢Áê¼ê¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢Ìîµå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à¡Ö°ÎÂç¤Ê¥Á¡¼¥à¡×¤ÎºÂ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¿ï°ì¤Î¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¡£Ç¯ÊðÁí³Û¤Ï²ÝÄ§¶â¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯ÀÇ¡Ë´¹»»¤ÇÌó4²¯1500Ëü¥É¥ë¤È»Ë¾åºÇ¹â³Û¤ËÃ£¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹âÇ¯Êð¤ÎÁª¼ê¤ò¤«¤½¸¤á¤Æ°µÅÝ¤¹¤ë¤ä¤êÊý¤ÏÌîµå³¦¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤ÎÈãÈ½¤âÍá¤Ó¤¿¡£¡ÚÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ10·î¤Ø¡Û
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡Ö°µÅÝ¡×¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó³«»ÏÁá¡¹¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¸Î¾ã¤¬Â³È¯¤·¡¢¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Êø¤ì¤ë¡£³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÂÇÀþ¤Ëµß±ç¿Ø¤ÎÉÔÄ´¤â¤¢¤ê¡¢¸åÈ¾Àï¤ÏÆÃ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤È¤«93¾¡¤òµó¤²¡¢²áµî13Ç¯¤Ç12ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ï¥¹¤ÏÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ß¤¤¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤Í¡×
¡¡Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡¢³Î¤«¤ÊÅú¤¨¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ö10·î¤ÎÀï¤¤¡×¤Ï¡¢9·î30Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ï11·î1Æü¤«¤é2Æü¤ËÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯1Æü1Æü¡¢1µå1µå¡¢¤¿¤ÀÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¥¹¥ß¥¹¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¡Ø¥ª¥ì¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯¤À¡Ù¤È¿®¤¸¤Æ¡¢Ãç´Ö¤ò¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¤³¤Î¿®Ç°¤¬¸Â³¦¤Þ¤Ç»î¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÅÚÍËÆü¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬½øÈ×¤Î¤ï¤º¤«£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Îý¤ê¾å¤²¤¿·×²è¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤Ë93µå¤òÅê¤²¤Æ¤«¤éÃæ3Æü¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢Âè7Àï¤Î½øÈ×¤«¤é¶ì¤·¤ó¤À¡£ËÜÄ´»Ò¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¯¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1²óÎ¢¤È3²óÎ¢¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÏÉ½¤Î¹¶·â¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿³È½¤«¤éÅêµåÎý½¬¤Î»þ´Ö¤òÄÉ²Ã¤ÇÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£1²ó¤È2²ó¤Ï¤É¤¦¤Ë¤«¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3²ó¤Ë¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤ØÅê¤¸¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï2³¬ÀÊ¤ËÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÀèÀ©¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬ÍÉ¤ì¤ë¡£
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±¥ª¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥¤¡¼¥ÈÀÊ¤Ç»×¤ï¤º¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤µ¤¤µå¾ì¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡×
¡¡¸ª¤òÍî¤È¤¹ÂçÃ«¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¸òÂå¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åê¼ê¸òÂå¤Î´Ö¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ïµ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥í¥Ï¥¹¤¬Ãç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àï¤¤Â³¤±¤ë¤ó¤À¡£¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï»î¹ç¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¹¤é´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£