¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¡¢¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥é¡¼¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Á¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Prime Video¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥é¡¼¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Á¡×¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë²Ê¤È¹©³Ø²Ê¤¬Åý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÏÀÍýÇÉ¤ÎÍý·Ï½÷»Ò¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥ó¤È¡¢¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¸¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤¬¡¢¸í²ò¤È¾×ÆÍ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¼æ¤«¤ì¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÎøÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¿·´¶³Ð¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤À¡£
º£²ó¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¤Ë¡¢»Â¿·¤ÊÀßÄê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥é¡¼¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Á¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¡©ÇÛÌò¤Î¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥é¡¼¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Á¡Ù¤Ï¡¢ÀßÄê¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë²Ê¤È¹©³Ø²Ê¤¬Åý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥à¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Ç¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¼ã¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸À¤äÎø°¦ÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Ï¡¢Îø°¦ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òµ¡¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¥¤·¤¯¤Æº¬¤¬¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤â¥Ô¥å¥¢¤ÇÃ±½ã¤Ê¤Î¤Ç´Ä¶ÊÝ¸î¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÎ¼±ÉÔÂ¤ÇÂç»ö¤Ê´ÑÅÀ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥ÉÅ·Á³¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë°ìÊý¤Ç¥è¥ó¥µ¥ó¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¸ÇÄê³µÇ°¤ò²õ¤¹ÎÏ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ËÜºî¤Ë½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Â¿·¤Ç¤·¤¿¡£¤è¤¯¤¢¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ÎÂæËÜ¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê´ÆÆÄ¤È²ñ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³Ú¤·¤¯±éµ»¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÌò¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë²Ê¤È¹©³Ø²Ê¤¬¹çÂÎ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ò¸½¼Â²½¤·¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÂ¿ÍÍÀ¤¬¤¢¤ë¡£ÏÀÍýÇÉ¤Ç´°àú¼çµÁ¤Î¥è¥ó¥µ¥ó¤È¤½¤ÎÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥ß¥ó¥Ï¥¯¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤äÎø°¦´Ñ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÊª¸ì¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ËÜºî¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡ÖºÇ½é¤Ï"¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ê"¡¢"±é¤¸¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤½¤¦"¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Þ¤º´ÆÆÄ¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¤Î¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ËÜºî¤ÎÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î´Ø·¸À¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È¥è¥ó¥µ¥ó¤Î´Ø·¸À¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£´°àú¤ÇÏÀÍýÅª¤Ê¥è¥ó¥µ¥ó¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÎø°¦´¶¾ð¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¼«Á³¤Ë¤½¤³¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¥è¥ó¥µ¥ó¤Î¿´¤ÏÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¹ç¤¦¥è¥ó¥µ¥ó¤È¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Î´Ø·¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¤ÈÊ¢°ã¤¤¤Î·»¤Î¥¸¥§¥Ï¥¯¤Î´Ø·¸¤â¥³¥á¥Ç¥£¡¼ÅªÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£¥¸¥§¥Ï¥¯¤Ï¥ß¥ó¥Ï¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÌÙ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ë¥ß¥ó¥Ï¥¯¤âµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÃæ¤Ë¤¢¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¡Ö¤«¤Ê¤êÊÑ¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤êÊÑ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¿¿ÌÌÌÜ¤Ë´èÄ¥¤ë¿Í¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤ÎÌò¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤·´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¤âÇ®¿´¡£¤Ç¤â¾ï¤Ë²¿¤«¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ÆËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤â¤É¤«¤·¤¤¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤²Ä°¦¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾¤Ø¹Ô¤¯¤Û¤É¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Î¹ÔÆ°¤âÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÍ½ÁÛ¤È°Û¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¤µ¤ó¤È¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Î»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡ÖÀ³Ê¤Ï¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÀ¤ë¤¤¤«¤Ê¡£ÆÃ¤ËÍ§Ã£¤È¤¤¤ë»þ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢°Õ³°¤È¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Î¤è¤¦¤ËÆ¶»¡ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Û¤ÉÊÑ¤Ê¤³¤È(?)¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤È¡ªÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ø¥ß¥ó¥Ï¥¯...¡¢ÉáÄÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤è...?¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç(¾Ð)¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤Ï¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤ê¡¢ÅØÎÏ¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡©
¡Ö¡ØËÍ¤Ï²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é±éµ»¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¾õ¶·¤òÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤â¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¶ËÎÏ¡¢¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Îµ¤»ý¤Á¡¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤Ä©Àï¤À¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥â¥Ç¥ë²Ê¤Î³ØÀ¸¤é¤·¤µ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø³°¸«¤ÎÉôÊ¬¡Ù¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤Ä©Àï¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ïª½Ð¥·¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÂÎºî¤ê¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÁ°ºî¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ëÄøÅÙ´ðÁÃ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ç´°àú¤ÊÆùÂÎ²þÂ¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤«¤é±¿Æ°¤·¤ÆÂÎºî¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¤ÏÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Û´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜºî¤ä¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¸½¾ì¤ÇËÍ¤â¥æ¥ó´ÆÆÄ¤Ë¹Í¤¨¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏµÓËÜºî¤ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¸½¾ì¤ÎÅý³ç¤â¤¹¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï"¤³¤¦¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«"¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°Õ¸«¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¹Í¤¨¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢"¤¤¤¤¤Í¡¢¤½¤¦¤·¤è¤¦"¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¤µ¤ó¤È¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤ò¤·¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©°õ¾ÝÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤Þ¤¿²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°¤Î¶¦±éºî¤Ï¡¢2020¡Á2021Ç¯¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£4Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤·¤¿¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Á°ºî¤ÇÈà½÷¤¬±é¤¸¤¿¥½¥è¥óÌò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¤Æ¥è¥ó¥µ¥ó¤ò±é¤¸¤ë»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»£±ÆÁ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤é¥è¥ó¥µ¥ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¸½¾ì¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¾Ð¤¦ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤À¤Èº£²ó¤Î»£±Æ¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¾Ð¤¤¾å¸Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¾¯¤·¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë±é¤¸¤Æ¡¢Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤ë¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
¡Ö¥è¥ó¥µ¥ó¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«ÂÐÎ©¤¬µ¯¤¤Æ¤âÏÀÍýÅª¤ËÁê¼ê¤ò¸À¤¤Éé¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é³°¤«¤é¸«¤ë¤ÈÎä¤¿¤¯¤Æ¤ª·ø¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥è¥ó¥µ¥ó¤¬1¿Í¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¼Â¤ÏÍÍ»Ò¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥è¥ó¥µ¥ó¤ò¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥è¥ó¥µ¥ó¤Ï<¤ª·ø¤¯¤ÆÏÀÍýÅª¤Ç´°àú¼çµÁ¼Ô¤ÎÌÌ>¤È<¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌÌ>¤ò»ý¤Ä²Ä°¦¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥è¥ó¥µ¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¸«¤ë³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Âç³Ø¤Ç¤Î¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤È¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏºÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤ÆÁê¼ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤¬Æó¿Í¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤ÏÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬¤¹¤´¤¤°ú¤¶â¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆó¿Í¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤Þ¤»¡¢°ìµ¤¤ËÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¥¯¤Ï¡¢½éÎø¤ÎÁê¼ê¤À¤Ã¤¿¥Á¥å¡¦¥è¥ó¥µ¥ó¤È±¿Ì¿¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥à¡¦¥è¥Ï¥ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îø°¦¤Ë¸Â¤é¤º±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÁ°ºî¤Î¡ØTRY¡ÁËÍ¤¿¤Á¤Ï´ñÀ×¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡Ù¤¬¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØTRY¡Ù¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤Ë¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥é¡¼¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Á¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è½Ð±é¤â·è¤Þ¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÍÍ¡¹¤ÊÎø°¦¤Î·Á¤äº£¤Î¼ã¼Ô¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºîÉÊ¤¬¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤ØºÇ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¡Ø¥É¥¥É¥¡Ù¤È¡Ø³Ú¤·¤ß¡Ù¡¢¤³¤Î2¤Ä¤«¤Ê¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬¡¢ËÍ¤¬¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò´Ñ¤ëÍýÍ³¤Ê¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢ËÍ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î»þ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½´°À®¤·¤¿ËÜºî¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
¡ÖËèÆü¤Ó¤Ã¤·¤ê¤Î»£±Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤è¤ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤º¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¤Þ¤¤¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤è¤¯¤Æ»£±Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤è¤ê¤¢¤Î¶õµ¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£·üÌ¿¤Ë»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¡¹¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËËÍ¤Ë¤Ï¡Øº£Æü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¤É¤ì¤À¤±¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦³Ú¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ´ÆÆÄ¤¬¤´¤¯¤è¤¯¾Ð¤¦Êý¤Ç¡¢ËÍ¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤Ê±éµ»¤ò¤·¤¿¤é´ÆÆÄ¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¸ª¤¬¾å²¼¤ËÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÍ¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤â¤è¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
¡½¡½»£±Æ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©Ìò¼ÔÆ±»Î¤Ç¤³¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤Ç°ìÈÖ¥»¥ê¥Õ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ë¥à¥Ó¥ç¥ë¤µ¤ó¤Î¥»¥ê¥ÕÄø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬...¡£¤â¤Á¤í¤ó¶¦±é¼Ô¤È¤â¸½¾ì¤Ç¤Ï³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥è¥ó¥µ¥ó¡¢¥Ê¥ì¡¢¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤Î4¿Í¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊÌÌÇò¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤Ãç´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥¸¥§¥Ï¥¯Ìò¤Î¥¸¥Ò¥ç¥ó¤µ¤ó¤È¤è¤¯°ì½ï¤Ç¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤«¤·¤¯¤Æ¾Ð¤¤¤¬¤³¤é¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤¬ÌÌÇò¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Ê¬¤«¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤äºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤·Ð¸³¤«¤È¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿14Ç¯´Ö¤Ï¤Û¤Ü¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤ËÊû¤²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤ä¤á¤ë´¶³Ð¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤Áª¼êÀ¸³è¤ò¤·¤¿¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤½¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤ò¡¢²¿¤«¤ËÇ®Ãæ¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿<¤ä¤á¤ëÍ¦µ¤>¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¹Í¤¨Êý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬...´Õ¾ÞÃæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¥Þ¥Í¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤Î±éµ»¤ò´Ñ¤Æ¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÊÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¶öÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ÜÌµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È(¿©¤ÙÊª¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è...²¿¤Ç¤â)¤ä¼ñÌ£¤Ï¡©
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£(¼èºà»þ)¤Ï¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤·¤¿¤é¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È²Î¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£ÉáÃÊ¤Î¼ñÌ£¤Ê¤é¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¼ò¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤ëÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£°ì¿Í¤Ç°û¤à¤È¤¤ÏÂçÂÎ¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ó¡¼¥ë¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆüËÜ¤Î¥Ó¡¼¥ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ËÜºî¤ÏÆü´ÚÆ±»þÇÛ¿®¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤±Ç²è¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¡Ø¤Ü¤¯¤ÏÌÀÆü¡¢ºòÆü¤Î¤¤ß¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¡Ù¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÎø°¦¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î´¶À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½²áµî¤ËÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¤¤¬...¡£¿ïÊ¬Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢²¬ºê»Ô¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ç¿©¤Ù¤¿ÆÚ¹ü¥é¡¼¥á¥ó¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ä®ÊÂ¤ß¤â¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤Ê²È¤äÆ»¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤½ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²¿¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öº£¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ä¹¤¤¤³¤È²ñ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç...ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤è¤¯´Ú¹ñ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â²Ä°¦¤¤¡ª¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤À¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ä¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¹¥¤¤ÊÆüËÜ¸ì¡¢¤Þ¤¿¤ÏºÇ¶á³Ø¤ó¤ÀÆüËÜ¸ì¤Ï¡©
¡ÖÏÃ¤»¤ëÆüËÜ¸ì¤Ï"¥È¥¤¥ì¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«"¤ä"²¿ºÐ¤Ç¤¹¤«"¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ë¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¤ò2¤ÄÍê¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬"¤Õ¤¿¤Ä"¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇËÝÌõµ¡¤ò»È¤Ã¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬"¤º¤¬¤¤"¤Ç...¡£"¤º¤¬¤¤²¼¤µ¤¤"¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿...¡£ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Å¹°÷¤µ¤ó¤Ïº¤ÏÇ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç±Ñ¸ì¤Ç"¥Ä¡¼¡¢¥×¥ê¡¼¥º"¤È¸À¤Ã¤¿¤éÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬...¡¢¡Ø¤º¤¬¤¤¡Ù=¡ØÆ¬³¸¹ü¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤º¤Ã¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤Ç¿ô»ú¡¢¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¹¥¤¤ÊÆüËÜ¿©¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öµí¥«¥Ä¤ä¼÷»Ê¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¥é¡¼¥á¥ó¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï...Ìý¤½¤Ð¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£ñ»Ò¤â¡ªÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ÏÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¤Û¤È¤ó¤ÉÀ©ÇÆ¤·¤¿¤«¤â¡ª¡×
¡½¡½º£¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ë¾¤à¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âËÍ¤Ï²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤ò½àÈ÷¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÍè¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡¢³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆüËÜ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡Ö¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥é¡¼¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Á¡Ù¤¬ÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´û¤Ë¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤ë¤È¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ØÂè4¼¡Îø°¦³×Ì¿ ¡Á½Ð²ñ¤¤¤Ï¥¨¥é¡¼¡§Îø¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡Á¡Ù¤¬ÆÏ¤¯¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
