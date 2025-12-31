¡Ú2025¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÛILLIT¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë2Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì·èÄê¡ª K-POPÂè5À¤Âå¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ£°ì¤Î²÷µó
ILLIT¤¬¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜÆü¡Ê11·î14Æü¡Ë¡¢12·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ILLIT¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏK-POPÂè5À¤Âå¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤«¤ÄÍ£°ì¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2Ç¯°Ê¾åÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÅìÊý¿Àµ¯¡¢TWICE¡¢LE SSERAFIM¤Ë¼¡¤°»Ë¾å4ÁÈÌÜ¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Ä´¤Ù¡Ë¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
ILLIT¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç³èÌö¤¹¤ëILLIT¤Ï¡¢¼«Í³¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤È¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤òÉ½¸½¤¹¤ë»Ñ¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢2024Ç¯3·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤«¤é¿Íµ¤ÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØMagnetic¡Ù¤ÏÀ¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¼çÍ×¥Á¥ã¡¼¥È¤ÇK-POP¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê½é¡¦ºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂè66²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¿·¿Í¾Þ7´§¤òÃ£À®¤·¡¢¡É¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥³¥ó¡É¤È¤·¤Æ10Âå20Âå¤òÃæ¿´¤ËÂ¸ºß´¶¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¤è¤ê°ìÁØÆüËÜ¤Ç¤Î¿Íµ¤¾å¾º¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£2·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤ÎÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ØAlmond Chocolate¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤ò¿ë¤²¡¢±Ç²è¡Ø´é¤À¤±¤¸¤ã¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤âÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢7·î´ð½à¤ÇÎß·×ºÆÀ¸¿ô5000Ëü²ó¤ò±Û¤¨¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤Ç¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§Äê¤ò³ÍÆÀ¡£²»¸»¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó5¤«·î¤Ç¤ÎÃ£À®¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³¤³°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ®¤Ç¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¡×Ç§Äê³ÍÆÀ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿ ¡Ê¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Ä´¤Ù¡Ë¡£
8·î¡¦9·î¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ø2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN¡Ù¤ÇÆüËÜ2ÅÔ»Ô¡¦4¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·Á´ÀÊÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ëÂçÀ¹¶·¤òµÏ¿¡£9·î1Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ø»þ¤è»ß¤Þ¤ì¡Ù¤ÇÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½éÆ°ÈÎÇäÎÌ¤ò¤Î¼«¿ÈºÇ¹âµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£Æ±¥·¥ó¥°¥ë¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¼çÍ×²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 AUTUMN/WINTER¡ÊTGC¡Ë¡×¤ä¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÀºÎÏÅª¤ÊÆüËÜ³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
10·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØNOT CUTE ANYMORE¡Ù¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡É¤¿¤À¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¡É¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òÄ¾´ÑÅª¤ËÉ½¸½¤·¤¿³Ú¶Ê¤¬´û¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Jasper Harris¡Ê¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥Ï¥ê¥¹¡Ë¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤â¡¢ILLIT¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡þILLIT¤È¤Ï¡©
2023Ç¯6¡Á9·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØR U Next¡©¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢YUNAH¡¢MINJU¡¢MOKA¡¢WONHEE¡¢IROHA¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡ÊMOKA¡¢IROHA¡Ë¤ò´Þ¤àÂ¿¹ñÀÒ5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡£HYBE»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î·ÝÇ½»öÌ³½êBELIFT LAB½êÂ°¡£¼«¼çÅª¤ÇÀÑ¶ËÅª¤Ê°Õ»Ö¡ÊI WILL¡Ë¤ÈÆÃÊÌ¤Ê²¿¤«¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëÂåÌ¾»ì¡ÊIT¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Çºî¤é¤ì¤¿¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ëÀøºßÎÏ¤ò»ý¤Ä¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î25Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSUPER REAL ME¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£