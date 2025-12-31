¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×ÊÄ´Û È¾À¤µªÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ì⋯
¡¡²£ÉÍ¡¦´ØÆâ¤Î¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×¤¬¡¢30Æü¤Î±Ä¶È¤òºÇ¸å¤ËÊÄ´Û¤·¡¢58Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡²£ÉÍ»Ô¤ÎJR´ØÆâ±Ø¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×¤Ï¡¢1967Ç¯¤Ë¡Ö²£ÉÍ¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Æ¤«¤é1989Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÌ¾¾Î¤È¤Ê¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤«¤éÊ¿À®¡¢ÎáÏÂ¤È¡¢58Ç¯´Ö¡¢´ØÆâ¥¨¥ê¥¢¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤Ê¤É¤Ë¿©¤äÍ·¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±ØÁ°¤ÎºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤ÊÄ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î±Ä¶ÈÆü¤ò·Þ¤¨¤¿30Æü¡¢¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ÆÊÄ´Û¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥ë¤Î1³¬¤Ë¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶¼Õ¤äÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤à¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±Ø¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊØÍø¤Ç¤·¤¿¡£²È¤«¤é¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÊõ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ²û¤«¤·¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£¡×QÀÎ¤Ï¥Ç¥£¥¹¥³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡©¡Ö¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤è¡¢»ä¡£¥À¥ó¥¹¹¥¤¤À¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×Q¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¡£¥À¥ó¥¹¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢²»³Ú¤â¹¥¤¤À¤·¤Í¡£¡×¡Ö¤â¤¦Ä«¤Þ¤Ç¤è¤¯ÍÙ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
ÂåÉ½¡Ö¥»¥ë¥Æ¤ÏËÜÆü¡¢2025Ç¯12·î30Æü¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«º£¸å¤È¤â¡¢¤³¤Î³¹¤ÎÊâ¤ß¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê´ØÆâ¤ÎÌ¤Íè¤ò¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª3¡¢2¡¢1¡¢¥»¥ë¥Æ¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤©¡Á¡ª¡×¡Ê¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¡Ë
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÆ»Ï©¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸«¼é¤é¤ì¡¢¡Ö¥»¥ë¥Æ¡×¤ÏÊÄ´Û¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·îº¢¤Ë¤Ï²òÂÎ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢À×ÃÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢½»Âð¤ÎÆþ¤ë2Åï¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬·ú¤ÄÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë