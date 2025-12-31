¡ÖÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¤¤¤¿¡¢¤È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¡Ä¡×¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÈÏÃÂê¤ÎÅ¹°÷¡É¤Ë¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¶Ã¤
¡¡¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¥Á¥å¥ó¥Á¥ç¥óÊÔ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¤±¤ë¡ÊÎëÌÚ¶ï¡Ë¤¬¡¢¤¢¤ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ë¶Ð¤·¤ó¤À¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¡ÈÊ¿Ìî»çÍÔ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾ÆÆù²°¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿Ìî»çÍÔ¤Ë»÷¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡ABEMA¤Ë¤Æ12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øº£Æü¹¥¤ÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¹¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â£¤ë°ìÌë¸Â¤ê¤Î²Î¤Îº×Åµ¡ÖKYOSUKI MUSIC STAGE 2025¡×¤¬³«ºÅ¡£2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤òº£Æü¹¥¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤±¤ë¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤È¡Êº£°æÃÈÂç¡Ë¡¢¤¤¤Ã¤µ¡Ê¾¾ËÜ°ìºÌ¡Ë¡¢¤é¤¤¤È¡Ê±üÂ¼ÍêÅÍ¡Ë¤È4¿Í¤ÇMiLK¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡²Î¤òÈäÏª¤¹¤ëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÖÁÈMC¤ÎNONSTYLE¡¦°æ¾åÍµ²ð¤¬¡Ö¤«¤±¤ë¤Îº£Ç¯¤Î°ìÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤«¤±¤ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯MC¤ÎYouTuber¤«¤¹¤¬¡Ö²¿¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤±¤ë¤Ï¡Ö¾ÆÆù²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤¢¤ë±½¤ÎÅ¹°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤«¤±¤ë¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î¤ªÅ¹¤ÏÅ¹ÊÞÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Á´¤Æ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Øº£Æü¤ÎÅ¹°÷¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡Ù¤È¥Õ¥ê¡¼¥³¥á¥ó¥È¤Ç½ñ¤±¤ëÏÈ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬½Ð¶Ð¤·¤¿»þ¤À¤±1Æü1¸Ä¡¢¡ØÊ¿Ìî»çÍÔ¤¬¤¤¤¿¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡È±½¤ÎÅ¹°÷¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤¹¤Ï¡Ö¤¨¤Ã!? ¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤«¤±¤ë¤¬¡Ö±½¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ»÷¤Î¾ÆÆù²°¤ÎÅ¹°÷¤Ë¡Ê¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¤«¤¹¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¾ÆÆù²°¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤«¤±¤ë¤¬¤¤¤¿¤é¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢°ìÊý¤Î°æ¾å¤Ï¡Ö¤¨¤¨¤È»×¤¦¤è¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ°ìÈÌ¼Ò²ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤ä¤È»×¤¦¡×¤È¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤«¤±¤ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£