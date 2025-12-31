¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î°áÁõ¤Ç¤¤¤Æ¡×±Ç²è´ÆÆÄ¡¢M-1²¦¼Ô¤Î±éµ»ÎÏ¤ËÇ®»ëÀþ¡¡¡ÖÌÜ¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ÇÐÍ¥¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¡×¥Õ¥¡¥ó¤â¶¦´¶
¡¡µÓËÜ²È¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÊ¡ÅÄÍº°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î±éµ»ÎÏ¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö10Ç¯¤°¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤ë¡×°áÁõ¤Î¥·¥ã¥Ä¡Ê¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡Ë
¡¡Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤Ï12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤Î¥Ü¥±Ã´Åö¡¢ÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡ÖM-1¤ò´Ñ¤¿Ìë¤«¤éËèÈÕ¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤òÉ¬¤º2²ó´Ñ¤Æ¤«¤é¿²¤Æ¤¤¤ë¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÀÖÌÚ¤¯¤ó¤Î±éµ»¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¡Ø¸À¤ï¤µ¤ì¤Æº£»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹±éµ»¡Ù¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ÏÉ½¼¨²ó¿ô¤¬236Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÊ¡ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¹¥¤¤½¤¦¤Ê±éµ»¡×¡ÖÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤¬±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ÇÐÍ¥¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
°áÁõ¤Ï¡ÄÄÍËÜ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç77¡ó¥ª¥Õ¤ÎÆÃÇäÉÊ
¡¡Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ°áÁõ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÀß³Ú¤¯¤ó¤Ë¡Ø1000ËüÆþ¤ë¤ó¤À¤«¤é°áÁõÇã¤¤¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÇã¤Ã¤ÆÃå¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Î°áÁõ¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤ÏËÍ¤À¤±¡©¡¡¤À¤Ã¤Æ¡¢¸µ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤¬Ãå¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¡¢¤³¤Î¥·¥ã¥Ä¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÉ¼ê¤Ê¿§¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Î°áÁõ¤ÏÃã·Ï¤Î³Ê»ÒÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÃÏÌ£¤Ê¥·¥ã¥Ä¡£¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾å¤Ç¤Ï°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤È¤í¤íº«ÉÛ¡×¡ÖJR¤ÎºÂÀÊ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ã¥Ä¤Ï10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÁêÊý¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤¬ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¡£Âçºå¡¦ÄÍËÜ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç77¡ó¥ª¥Õ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÃÇäÉÊ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ï12·î28ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡¡¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¼«¿È¤Î°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°áÁõ¤È¤«°Â¤Ã¤Ý¤¹¤®¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡£10Ç¯¤°¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¸å¤Î°áÁõ¤ä·ÝÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡Ä½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡Ä¤¤¤ä¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤¬¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡£