Ãæ¹ñ¤Ç¡ÖÂç¹¥¤­¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÂçÎ®¹Ô¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¼ã¼Ô

¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºÇ¤â°ÎÂç¡×¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢¡Öº£Ç¯ºÇ¤â¿´²¹¤Þ¤ë¡×¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤»¤ê¤Õ¡Ö°¦你Ï·ÕÀ¡¢ÌÀÅ·¸«¡ÊÂç¹¥¤¤À¤è¡¢¤ªÂÞ¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¡Ë¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¡ÖÏ·ÕÀ¡Ê¤ªÂÞ¡Ë¡×¤Î¡ÖÏ·¡×¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Êý¸À¤Ç¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÉ½¤¹¡ÖÏ·¸Ê¡×¤ËÊÑ¤¨¡¢¡Ö°¦你Ï·¸Ê¡ÊÂç¹¥¤¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡Ë¡×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤¤¡¢¾å³¤»ÔÀÄ¾¯Ç¯¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ºÇ¶áÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯ÅÙÀÄÇ¯Î®¹Ô¸ì¥È¥Ã¥×10¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼ã¼Ô¤Ï¾º¿Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¦¤ì¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¥·¥§¥¢¤¹¤ë»þ¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¤ê¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤¬2ÇÕ°Ê¾å¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÇÛÃ£¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤»þ¤Ë¡Ö1ÇÕ¤Ï¡Ø»ä¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ÎÊ¬¡¢¤â¤¦1ÇÕ¤Ï»ä¤ÎÊ¬¡×¤È¸À¤¤Ìõ¤·¤Æ2ÇÕÃíÊ¸¤·¤¿¤ê¡¢Âç³Ø±¡¤Î¼õ¸³¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂç¹¥¤¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡×¤È¼«Ê¬¤ò°Ö¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¼ã¼Ô¤¬¼«Ê¬¤ÎËþÂ´¶¤ä¹¬Ê¡´¶¡¢¡Ö¼«¸Ê¼õÍÆ¡×¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
À¸³è¤Î¥ê¥º¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ï»Å»ö¤äÊÙ¶¯¡¢À¸³è¾å¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×¶ÈÀÓÉ¾²Á»ØÉ¸¡ÊKPI¡Ë¤äÄù¤áÀÚ¤ê¤Ê¤É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆÍÁ³ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¾å¤«¤é¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¡×¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç²£¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼«Ê¬¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´Ø·¸¤ò´¶¾ð¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ÎÉ½¸½¤Ç¡¢»×¤ï¤º¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¡£
¡Ö¡Ø»ä¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë100¸µ¡ÊÌó2200±ß¡Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤òËÜÅö¤ËÁ´¤Æ»ä¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¿Í¡×¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¼«Ê¬¤ËÍ¥¤·¤¯¡×¤ä¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢ÀµÏÀ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¶õÏÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤«À®²Ì¤ò¾å¤²¤¿»þ¤À¤±¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ãê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤Ç¤¢¤êÃ£À®¤Ç¤¤½¤¦¤â¤Ê¤¤Æ»ÆÁÅªÌÜÉ¸¤ò¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¯¡¢ÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡Ö¥×¥Á¼ÂÁ©¡×¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡×¤«¤é¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¡×¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ë¡£¤³¤ì¤¬¼ã¼Ô¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÊÑ²½¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÂ¾¿Í¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¡ÖÀ®¸ù¡×¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¡×¤ÏÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÕÌ£¤â¤Ê¤¯Ë»¤·¤Ê¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê¥ê¥º¥à¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ï¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¡Ö¿²¤½¤Ù¤ê¸½¾Ý¡×¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â¶¯¤¤»Ù¤¨¤È¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤êÇ§¼±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼«Ê¬¤òÎå¤Þ¤¹¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤ê¡¢¿´¿È¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¡Ö¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¡×¹ÔÆ°¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤À¤è¡¢»ä¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×Àº¿À¤Ï¡¢¤º¤Ã¤ÈËº¤ì¤º¤Ë¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ê£»¨¤Ê¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤â¿´¤Î¤ä¤¹¤é¤®¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë