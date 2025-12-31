ÃæÅì¥¤¥¨¥á¥ó¤Ç¥µ¥¦¥¸Ï¢¹ç·³¤¬¶õÇú¡¡UAE¶¡Í¿¤ÎÊ¼´ïÉ¸Åª¤È¼çÄ¥¡¡´Ø·¸°²½¤Î·üÇ°
ÃæÅì¥¤¥¨¥á¥ó¤Ë¤¢¤ëÅìÉô¤Î¹Á¤ò¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¼çÆ³¤ÎÏ¢¹ç·³¤¬¶õÇú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
UAE=¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤«¤é±¿¤Ð¤ì¤¿Ê¼´ï¤Ê¤É¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¨¥á¥óÆâÀï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈUAE¤Î´Ø·¸°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¼çÆ³¤ÎÏ¢¹ç·³¤Ï30Æü¡¢¥¤¥¨¥á¥óÅìÉô¥Ï¥É¥é¥Þ¥¦¥È½£¤Î¹Á¤ò¶õÇú¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶õÇú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢¹ç·³¤Ï¡¢ÆîÉô¤ÎÊ¬Î¥ÇÉÀªÎÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëUAE¤«¤éÁ¥¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿Ê¼´ï¤ä·³ÍÑ¼ÖÎ¾¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥¨¥á¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¬»Ù±ç¤¹¤ë»ÃÄêÀ¯¸¢¤È¡¢¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÁÈ¿¥¥Õ¡¼¥·ÇÉ¤È¤ÎÆâÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ÃÄêÀ¯¸¢Â¦¤À¤Ã¤¿Ê¬Î¥ÇÉÀªÎÏ¤¬ÆÈ¼«¤Ë»ÙÇÛÃÏ°è¤ò¹¤²¤ë¤Ê¤É¡¢ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«UAE¤Î¹ñËÉ¾Ê¤Ï30Æü¡¢Ê¬Î¥ÇÉÀªÎÏ¤Ø¤ÎÊ¼´ï¤Î¶¡Í¿¤ÏÈÝÄê¤·¤¿°ìÊý¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«¹ñ¤ÎÉôÂâ¤òÅ±¼ý¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÃÄêÀ¯¸¢¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤¿Æ°¤¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥¨¥á¥óÆâÀï¤ò¤á¤°¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÈUAE¤ÎÎ©¾ì¤Î°ã¤¤¤¬Á¯ÌÀ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Ø·¸°²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£