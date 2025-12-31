2026Ç¯¹ñÏ¢Í½»»¤Ï1³ä¸º¡¡ÊÆ¹ñ¤Î»ñ¶âµò½Ðºï¸º¤ò¼õ¤±
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢Áí²ñËÜ²ñµÄ¤Ï30Æü¡¢2026Ç¯¤ÎÄÌ¾ïÍ½»»¤òÁ°Ç¯ÈæÌó1³ä¸º¤Î34²¯5ÀéËü¥É¥ë¡ÊÌó5400²¯±ß¡Ë¤È¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òºÎÂò¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÂè°ì¤ò·Ç¤²¤ë¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¹ñÏ¢¤Ø¤Î»ñ¶âµò½Ð¤òºï¸º¡¦Åà·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤¬ÁÈ¿¥¤Î¥¹¥ê¥à²½¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»öÌ³¿¦°÷¤é¤ÎÌó2³ä¤ËÅö¤¿¤ëÌó2600¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¸º¤é¤¹¡£
¡¡Åö½é¥°¥Æ¥ì¥¹»á¤Ï¡¢Á°Ç¯ÈæÌó15¡ó¸º¤È¤Ê¤ë32²¯3800Ëü¥É¥ë¤ò²ÃÌÁ¹ñ¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ñÏ¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÏ¢¤Î»Ù±ç¤ËÍê¤ëÅÓ¾å¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸º³ÛÉý¤ò°µ½Ì¤·¤¿¡£
¡¡Ê¬Ã´Î¨¾å¸Â¤Î22¡ó¤ò»ÙÊ§¤¦ÊÆ¹ñ¤Ï¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¬Ã´¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÅà·ë¤·¡¢¹ñÏ¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¤Ê§¤¤¶â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÙ±äÊ¬¤â´Þ¤áÌó15²¯¥É¥ë¡£¹ñÏ¢¤Ï»ñ¶âÉÔÂ¤¬ËýÀ²½¤·¡¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÏ¢¤Ï25Ç¯¤ËÁÏÀß80Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÊÆ¹ñ°Ê³°¤«¤é¤âÁÈ¿¥¤ÎÈîÂç²½¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥Æ¥ì¥¹»á¤Ï²þ³×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉôÁÈ¿¥¤ÎÅýÇÑ¹ç¤ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Î¶ÈÌ³¤ò¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤¤¹ñ¤Ë°Ü´É¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£