¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥ºSUZUKA¤¬Éã¿Æ¤Î¿¦¶ÈÌÀ¤«¤¹¡¡¼Â²È¤Ï¹ëÅ¡¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬¡¢£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡££Ó£Õ£Ú£Õ£Ë£Á¤¬²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£Ë£Á£Î£Ï£Î¤¬¡Ö·ëÀ®£³¡¢£´Ç¯¤Î»þ¤«¤Ê¡£Âçºå¹Ô¤¯»þ¤Ï¡¢£Ó£Õ£Ú£Õ£Ë£Á¤Î¼Â²È¤Ë£´¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö£´¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼Â²È¤Ê¤Î¡ª¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢£Ó£Õ£Ú£Õ£Ë£Á¤Ï¡Ö¿Í¤¬Çñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ª¤¦¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤½¤ì¡©¡¡¤ªÉã¤µ¤ó²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÇ÷¤ë¤È¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ð±Ä¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤Ë¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤óÍÑ¤ÎÉÛÃÄ¤¬£¸¥»¥Ã¥È¤¯¤é¤¤¡×¤¢¤ë¤½¤¦¡£¡ÖÊì¿Æ¤¬£Õ£Ó£Ê¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£³¤³°¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¥·¥ç¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ê¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡Ö¶âÍË¤ÎÌë¤ËËè½µÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£