É¹Àî¤¤è¤·¡¡¸ÉÆÈ¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¤ò²óÁÛ¡Ö²Î¤¬Í§Ã£¡×¡Ö¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È£±²ó¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤Ï¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤»Ò¤Ç¡Ø¤ï¤«¤é¤ó¡¢¤ï¤«¤é¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¥â¥¸¥â¥¸¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£½÷¤Î»Ò¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¡Øµ¤»ý¤Á¤¬°¤¤¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤½¤¦¡£¡Ö¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¾®³Ø¹»£±Ç¯¤«¤é£¶Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ¶ù¤Ë¤¸¡¼¤Ã¤È¤¤¤ë»Ò¤Ç²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é²Î¤¬Í§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£ËÜÅö¤ËÍ§Ã£¤¬£±¿Í¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ¹Àî¤¬²Î¼ê¤ò»Ö¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥é¥¤¥Ö¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ï²Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆÈ¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤º¤Ã¤ÈÍÄ¾¯´ü¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²Î¤¬»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤«¡Ö²Î¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯²Î¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¡£²Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥×¥é¥¤¥É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤Ï¡Ö±¿Æ°¤â¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥×¡¼¥ë¤Î¼ø¶È£±²ó¤â½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¥×¡¼¥ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿å¤Ë¤Ä¤«¤ë¤ä¤Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¹À¼¡¤Ë¡Ö¡Ê¥×¡¼¥ë¤Ï¡Ë¿å¤Ë¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£