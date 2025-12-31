£Ô£Â£Ó¡¦°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¤ÎËÁÆ¬ÉÔºß¡Ä¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¤¬¹ðÃÎ
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£³£±Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ËÃÙ¤ì¤ÆÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÇÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¿ù»³¿¿Ìé¥¢¥Ê¤¬¡Ö°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ïº£Æü¤Ï£µ»þ£µ£·Ê¬¤´¤í¤«¤é¤Î½Ð±é¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤ÏÁ°Æü£³£°Æü¤Ë¡ÖÂè£¶£·²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸á¸å£µ»þÈ¾¡Ë¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢£´»þ´ÖÈ¾¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¸áÁ°£µ»þ£µ£·Ê¬²á¤®¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÄÌ¾ïÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£Æü¤â£¸»þ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£