¡¡2025Ç¯¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢½ÕÀè¤Î"Ë½Íî"¤«¤é½©¤Î"»Ë¾å½é¤Î5Ëü±ßÆÍÇË"¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿·ãÆ°¤Î1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶Ë¤á¤Æ¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡Ê³ô²ÁÊÑÆ°Î¨¡Ë¤Î¹â¤¤Áê¾ìÅ¸³«¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÇ¯½éÍè¹âÃÍ¤ÈÇ¯½éÍè°ÂÃÍ¤ÎÃÍÉý¤Ï²áµîºÇÂç¤Î2Ëü1844±ß¤òµÏ¿¡£¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤·¤¿1990Ç¯¤ÎÃÍÉý¡Ê1Ëü9169±ß¡Ë¤ò35Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£°ÂÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨¤â70¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢Îò»ËÅª¤ÊÂçÁê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½ÕÀè¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë´ØÀÇÀ¯ºö¤ò½ä¤ëÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½¤ò·Ù²ü¤·¤ÆµÞÍî¤·¡¢4·î¤Ë¤Ï°ì»þ3Ëü1000±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²Æ¾ì¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÍø²¼¤²ºÆ³«¤äAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ËÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢8·î12Æü¤ËÌó1Ç¯1¥õ·î¤Ö¤ê¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë10·î¡¢¹â»Ô¿·À¯¸¢¤ÎÈ¯Â¤ËÈ¼¤¦¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤¬È¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÁê¾ì¤Ï°Û¼¡¸µ¤Î¾å¾º¤ò¤ß¤»¡¢27Æü¤Ë¤ÏÌ¤Æ§¤Î5Ëü±ßÂçÂæ¾è¤»¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏTOPIX¤äNY¥À¥¦¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë°ìÊý¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡ÖAI¥Ð¥Ö¥ë¡×¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤é¾åÃÍ¤Î½Å¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶¯¼å´¶¤¬¸òºø¤¹¤ëÁê¾ìÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë³ô²Á¤Îµï½ê¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿ÌÃÊÁ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢º£Ç¯¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥Ù¥¹¥È50¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£²¼É½¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯12·î30Æü½ªÃÍ¤Î24Ç¯12·î30Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤¤½ç¤ËÊÂ¤Ù¡¢¤½¤Î¾å¾º¤Î¼ç°ø¤òµ¤·¤¿¡£
¡üÄã°ÌºàÎÁ³ô¤Ë¥Æ¥ó¥Ð¥¬ーÁê¼¡¤°
¡¡ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¹¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ <5721> [Åì¾Ú£Ó]¡£3·î¤Î°Å¹æ»ñ»ºÅê»ñ»ö¶È¤Ø¤Î»²ÆþÉ½ÌÀ¤ÇÆ°°Õ¤Å¤¯¤È¡¢6·î¤Ë¤Ï¼Â¶È²È¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î»°ºêÍ¥ÂÀ»á¤¬Âç³ô¼ç¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¡¢³ô²Á¤ÏÆ±·î17Æü¤ËºòÇ¯Ëö½ªÃÍ¡Ê21±ß¡Ë¤«¤é20.1ÇÜ¤È¤Ê¤ë422±ß¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï100±ßÂæ¤Þ¤ÇÂç¤¤¯Ä´À°¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢12·î15Æü¤Ë³ô¼ç³äÅö¤Ë¤è¤ë¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ÎÌµ½þÈ¯¹Ô¤È°Å¹æ»ñ»ºÅê»ñÏÈ³ÈÂç¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓµÞÆ¤·¤Æ200±ßÂæ¸åÈ¾¤Þ¤ÇÃÍ¤òÌá¤·¡¢ÂçÇ¼²ñ½ªÃÍ¤Ï259±ß¤È¡Ö¥Æ¥ó¥Ð¥¬ー¡Ê³ô²Á10ÇÜ¡Ë¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ï¡¢£Ó¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢2°Ì¤Î¥¤¥ª¥ì <2334> [Åì¾Ú£Ç]¡¢4°Ì¤Î¥³¥ó¥ô¥¡¥Î <6574> [Åì¾Ú£Ç]¡¢5°Ì¤Î£Â£é£ô£ã£ï£é£î¡¡£Ê£á£ð£á£î <8105> [Åì¾Ú£Ó]¡ÊµìËÙÅÄ´ÝÀµ¡Ë¤ÈºòÇ¯Ëö¤Ë³ô²Á¤¬2¥±¥¿¤À¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£¤¤¤º¤ì¤âÄã°ÌºàÎÁ³ô¤Î¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Æ¥ó¥Ð¥¬ー¤òÃ£À®¤·¤¿¡£4¼Ò¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë³ô¹âÍ×°ø¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¤¥ª¥ì¤ÏAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー »ö¶È¤Î³«»Ï¡¢¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¤Ï26Ç¯3·î´ü¶ÈÀÓ¤ÎÂçÉý¤Ê¾åÊý½¤Àµ¤â¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ª¥ì¤È¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¤Ï¤È¤â¤Ë¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤òÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3°Ì¤Î¥¥ª¥¯¥·¥¢¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <285A> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¡¢ AI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¿·Àß¡¦ÁýÀß¥é¥Ã¥·¥å¤òÇØ·Ê¤ËNAND·¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥á¥â¥êー¤ËÆÃ¼û¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¦¤¨¡¢ È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥êー¤Î¼ûµë¤Ò¤ÃÇ÷¤Ç²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³ô¹â»×ÏÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£³ô²Á¤ÏÊÆ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¹¥¯ ¤ÎµÞ¿¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë9·î¾å½Ü¤«¤éÆ°¤½Ð¤·¡¢11·î11Æü¤ËºòÇ¯ËöÈæ8.8ÇÜ¤Î1Ëü4405±ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡6°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇÛÅÅÀ©¸æÀßÈ÷Àì¶È¥áー¥«ー¤Î¤«¤ï¤Ç¤ó <6648> [Åì¾Ú£Ó]¤Ï10·î29Æü¡¢26Ç¯3·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×Í½ÁÛ¤òÂçÉý¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¼Â¤Ë34´ü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¹â±×¹¹¿·¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÂç·¿¹©¾ì¤ä¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯¤Ê¤É¤Î·øÄ´¤Ê·úÀß¼ûÍ×¤¬ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÇÛÅö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë·Á¤ÇÇÛÅö¤òÂçÉýÁý³Û¤·¤¿¤Û¤«¡¢11·î10Æü¤Ë¤Ï1³ô¤«¤é5³ô¤Ø¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥ºàÎÁËþºÜ¤Ç³ô²Á¤Ï¾å¾ìÍè¹âÃÍ·÷¤ò²÷Áö¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¹â»ÔÌÃÊÁ¤ä¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Ë¤âÇ®»ëÀþ
¡¡Áª½Ð¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ê ¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Ê¤É½ÅÍ×¹ÛÊª¡Ë¡¢ Â¤Á¥¡¢ ¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢ÁÏÌô¡¦ÀèÃ¼°åÎÅ¡¢AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëÀïÎ¬Ê¬Ìî¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌÃÊÁ¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤â¤¢¤Ã¤ÆÏÃÂêÀ¤¬¹â¤Þ¤ë¥ì¥¢¥¢ー¥¹´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡¢ÆîÄ»Åç²¤Ç¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥¤ÎºÎ·¡»ö¶È¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë10°Ì¤ÎÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥° <6330> [Åì¾Ú£Ð]¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÅìµþÂç³Ø¡Ö¥ì¥¢¥¢ー¥¹Å¥³«È¯¿ä¿Ê¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë»°°æ³¤ÍÎ³«È¯ <6269> [Åì¾Ú£Ð]¤¬17°Ì¡¢¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤òÀÑ¶Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥µ¥«Íý¸¦ <5724> [Åì¾Ú£Ó]¤¬25°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡32°Ì¤Î»°°æ£Å¡õ£Ó <7003> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¡¢7·î¤ËÀ¯ÉÜ¤¬¥ì¥¢¥¢ー¥¹³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¿¼³¤Ä´ººÊìÁ¥¤ò¿·Â¤¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢³¤ÍÎÄ´ººÁ¥¤Î¼õÃí¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é»×ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Â¤Á¥¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£Â¤Á¥´ØÏ¢¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüÊÆÏ¢·È¤äÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÂ¤Á¥¶È¿¶¶½ºö¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¡¢Ãæ·øÂ¤Á¥½ê¤ÎÆâ³¤Â¤Á¥ <7018> [Åì¾Ú£Ó]¤¬21°Ì¡¢Á¥ÇõÍÑ¥Ç¥£ー¥¼¥ëµ¡´ØÀì¶È¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó <6016> [Åì¾Ú£Ó]¤¬31°Ì¡¢Á¥ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ÇÀ¤³¦Âç¼ê¤Î¸ÅÌîÅÅµ¤ <6814> [Åì¾Ú£Ð]¤¬36°Ì¤Ë¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢£Æ£Æ£Ò£É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ <3692> [Åì¾Ú£Ç]¤¬19°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±¼Ò¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Àì¶È¤ÇÉ¸Åª·¿¹¶·â¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥½¥Õ¥È³«È¯¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¹ñ»º¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤·¤ÆÇã¤¤¤¬½¸Ãæ¤·¤¿¡£¸¶»ÒÎÏÊ¬Ìî¤ÇËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë»º¶Èµ¡´ï¥áー¥«ー¤Ç¡¢³ËÍ»¹çÈ¯ÅÅ´ØÏ¢¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë29°Ì¤Î½õÀîÅÅµ¤¹©¶È <7711> [Åì¾Ú£Ó]¤â¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆµÞÆ·à¤ò±é¤¸¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢11°Ì¤Î½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ <4506> [Åì¾Ú£Ð]¤ÏÀä¹¥Ä´¤Ê¶ÈÀÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¡ÖÁÏÌô¡¦ÀèÃ¼°åÎÅ¡×¤Î¥ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÅê»ñ»ñ¶â¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢10·î¤´¤í¤«¤éµÞÂ®¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿AI¤È¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÍ»¹ç¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¡×¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌÃÊÁ¤È¤·¤Æ¡¢FA´ØÏ¢¤òÃæ¿´¤Ë¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ë¥Æ¥¯¥Î¥Û¥é¥¤¥¾¥ó <6629> [Åì¾Ú£Ó]¡Ê27°Ì¡Ë¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¥Óー¥Þ¥Ã¥× <4316> [Åì¾Ú£Ç]¡Ê34°Ì¡Ë¡¢AI¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÀß·×¡¦³«È¯¤¹¤ëIT´ë¶È¤ÎÆ¦Â¢ <202A> [Åì¾Ú£Ç]¡Ê48°Ì¡Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯»Ù±ç¤ò¼ê³Ý¤±¤ëµÆÃÓÀ½ºî½ê <3444> [Åì¾Ú£Ó]¡Ê50°Ì¡Ë¤¬Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤ÆµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹ñºö¤ËÍí¤àÌÃÊÁ·²¤Ï¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤Åê»ñ¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤â¥Þー¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡üº£Ç¯¤Î³ô²Á¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨12·î30Æü½ªÃÍ¤ÎºòÇ¯12·î30Æü½ªÃÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å¾ºÎ¨
¡¡¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¤Àµ³ô²Á¤Ç»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡―― ÂÐ¾ÝÌÃÊÁ¿ô¡§4,207ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡Êº£Ç¯¤Î¿·µ¬¾å¾ìÌÃÊÁ¡¢ÃÏÊýÌÃÊÁ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡ ¾å¾ºÎ¨(¡ó)¡¡³ô²Á¡¡ ¸ÄÊÌ¥Ë¥åー¥¹¡¿·è»»Â®Êó¡¿¥Æー¥Þ
£±. <5721> £Ó¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¡Åì¾Ú£Ó ¡¡¡¡1133 ¡¡¡¡259¡¡ ³ô¼ç³äÅö¤Ë¤è¤ë¿·³ôÍ½Ìó¸¢¤ÎÌµ½þÈ¯¹Ô¤È°Å¹æ»ñ»ºÅê»ñÏÈ³ÈÂç¤ò°ú¤Â³¤ºàÎÁ»ë (12/16)
£². <2334> ¥¤¥ª¥ì¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡778 ¡¡¡¡412¡¡ £Á£É¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä°Å¹æ»ñ»ºÊ¬Ìî¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¿¶¤ê¸þ¤±¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤Ç¼ûµëÁê¾ìÍÍÁê¤Ë (08/21)
£³. <285A> ¥¥ª¥¯¥·¥¢¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡536 ¡¡10435¡¡ ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー·úÀß¥é¥Ã¥·¥å¤Ç£Î£Á£Î£Ä·¿¥á¥â¥êー¤Ë°ìÃÊ¤ÎÆÃ¼û´üÂÔ (10/24)
£´. <6574> ¥³¥ó¥ô¥¡¥Î¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡457 ¡¡¡¡112¡¡ º££³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÎÂçÉýÁý³Û½¤Àµ¤ò¼õ¤±Êª¿§¿Íµ¤½¸Ãæ (08/15)
£µ. <8105> £Â£Ô£Ã£Ê£Ð£Î¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡443 ¡¡¡¡228¡¡ ÊÆ¥Ð¥Ã¥¯¥È£È£Ä»±²¼´ë¶È¤¬É®Æ¬³ô¼ç¤Ë (08/05)
£¶. <6648> ¤«¤ï¤Ç¤ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡387¡¡¡¡2532¡¡ £²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò°ú¤¾å¤²Ç¯´ÖÇÛÅö¤Ï£±£°£°±ßÁýÇÛ¤Ø (10/30)
£·. <4889> ¥ì¥Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡377¡¡¡¡1416¡¡ ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢À¯ÉÜ°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÎ×¾²¤Ê¤É¤ÇÏ¢·È¤Î´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë (10/07)
£¸. <6993> Âç¹õ²°¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡363 ¡¡¡¡111¡¡ ¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤ÎÈ¯Â¤Ê¤É¤ò¥ê¥êー¥¹ (12/30)
£¹. <3902> £Í£Ä£Ö¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡330¡¡¡¡1688¡¡ ÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬£±³ô£±£¶£¹£³±ß¤Ç¤Î£Ô£Ï£Â¤òÈ¯É½ (12/16)
10. <6330> ÅìÍÎ¥¨¥ó¥¸¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡323¡¡¡¡3080¡¡ ÆîÄ»Åç²¤Ç¤Î¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤Î»î¸³·¡ºïÍèÇ¯£±·î³«»Ï¤Ç»×ÏÇ (10/27)
11. <4506> ½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡312¡¡¡¡2318¡¡ ¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀïÎ¬Ê¬Ìî¡ØÁÏÌô¡¦ÀèÃ¼°åÎÅ¡Ù¤Î¥ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç³¤³°¥Þ¥ÍーÍ¶°ú¤Î»×ÏÇ (11/20)
12. <4570> ÌÈ±ÖÀ¸Êª¸¦¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡311¡¡¡¡1895¡¡ ¶õÇä¤êÇã¤¤Ìá¤·¤òÍ¶È¯¤·¼ûµëÁê¾ì¤ËºÆ¤Ó²Ð¤¬¤Ä¤¯ (11/25)
13. <3556> ¥ê¥Í¥Ã¥È£Ê¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡294¡¡¡¡1002¡¡ 10-6·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á (08/14)
14. <4255> £Ô£È£Å£Ã£Ï£Ï¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡282¡¡¡¡2405¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤ò2.4ÇÜ¾åÊý½¤Àµ (11/13)
15. <5706> »°°æ¶âÂ°¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡278 ¡¡17635¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾1¡óÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×¡¢ÇÛÅö¤â15±ßÁý³Û (11/11)
16. <7409> ¥¨¥¢¥í¥¨¥Ã¥¸¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡266¡¡¡¡2126¡¡ ¥Á¥¿¥ó¥¢¥ë¥ß¥Ö¥ìー¥É¹¥Ä´¤Ç£·～£¹·î´ü±Ä¶È±×£´¡¥£¹ÇÜ (11/14)
17. <6269> »°°æ³¤ÍÎ¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡256 ¡¡11900¡¡ º£´üºÇ½ª¤ò22¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢ÇÛÅö¤â20±ßÁý³Û (11/12)
18. <7084> ¥¹¥Þ¥¤¥ë£È£Ä¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡253¡¡¡¡2930¡¡ ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤ò¹¥´¶ (05/16)
19. <3692> £Æ£Æ£Ò£É¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡251¡¡¡¡7020¡¡ ¹â»Ô¥È¥ìー¥É¾ÝÄ§³ô¤Î°ì³Ñ¤ÇÆ§¤ß¾å¤²Áê¾ì¤Î»×ÏÇ (10/09)
20. <4412> ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹£Á¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡247¡¡¡¡1869¡¡ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¤ê¾å¤²¹¥Ä´¤Ç£²£µÇ¯£¸·î´ü¶ÈÀÓ¤Ï·×²è¾å¿¶¤ì (10/09)
21. <7018> Æâ³¤Â¤¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡241 ¡¡14160¡¡ ±ß°Â¸ú²Ì¤Ç£²£¶Ç¯£³·î´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò¾åÊý½¤Àµ (10/14)
22. <3997> £Ô¥ïー¥¯¥¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡237 ¡¡¡¡462¡¡ 4-6·î´ü(2Q)·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤ËÈ¼¤¤ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò½¤Àµ (08/08)
23. <2033> ¥³¥¹¥Ô¥Ö¥ë¡¡¡¡Åì¾ÚEN¡¡¡¡¡¡233 ¡¡32280¡¡
24. <5985> ¥µ¥ó¥³ー¥ë¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡232 ¡¡¡¡922¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤ò28¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤»¡¢ÇÛÅö¤â5±ßÁý³Û (11/14)
25. <5724> ¥¢¥µ¥«Íý¸¦¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡220¡¡¡¡2590¡¡ ¥ì¥¢¥¢ー¥¹´ØÏ¢³ô¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ²ÃÂ® (12/29)
26. <5243> ¥Îー¥È¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡219¡¡¡¡1632¡¡ ÊÆ¥°ー¥°¥ë¤È¤ÎÏ¢·È¤Ç»×ÏÇËÄ¤é¤à (12/29)
27. <6629> £Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡218¡¡¡¡1160¡¡ ¹âµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·£Á£É¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹Ê¬Ìî¤¬³èÌöÎÎ°è¤Ë (12/22)
28. <3541> ÇÀ¶ÈÁí¸¦¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡211 ¡¡¡¡765¡¡ £Ó£Ï£Í£Ð£Ï¤Ë¤è¤ë£Ô£Ï£Â²Á³Ê£·£¶£·±ß¤Ë¥µ¥ä´ó¤» (12/26)
29. <7711> ½õÀîÅÅµ¤¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡211¡¡¡¡6080¡¡ ¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤Ç³ËÍ»¹ç¤äÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢¤¬Êª¿§¿Íµ¤²½ (10/06)
30. <300A> £Í£É£Ã¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡203¡¡¡¡3090¡¡ ¾å´ü·Ð¾ï¤Ï2.1ÇÜÁý±×¤ÇÃåÃÏ (11/13)
31. <6016> ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¨¥ó¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡202 ¡¡12110¡¡ Â¤Á¥¶È»Ù±ç´ØÏ¢¤ÎÊóÆ»Áê¼¡¤®´Ø¿´¤¬¸þ¤«¤¦ (11/27)
32. <7003> »°°æ£Å¡õ£Ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡202¡¡¡¡5560¡¡ £Ç£Ó¶¯µ¤¤ÎÅê»ñÈ½ÃÇ¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë£·£°£°£°±ßÂæ¾è¤» (11/28)
33. <4013> ¶Ð¼¡Ïº¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡201¡¡¡¡1228¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤ò5¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×Í½ÁÛ¤ò¾å¾è¤» (11/12)
34. <4316> ¥Óー¥Þ¥Ã¥×¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡200¡¡¡¡1127¡¡ ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë£Á£É¶¦Æ±¸¦µæ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£È£á£÷£á£é£é¡×»ÏÆ° (11/06)
35. <9553> ¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥É¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡199 ¡¡¡¡679¡¡ ³ô¼çÍ¥ÂÔÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤È£²£¶Ç¯£¹·î´ü£³£³¡ó±Ä¶ÈÁý±×¸«ÄÌ¤·¤ò¹¥´¶ (11/17)
36. <6814> ¸ÅÌîÅÅ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡197¡¡¡¡7980¡¡ º£´ü·Ð¾ï¤ò°ìÅ¾24¡óÁý±×¤Ë¾åÊý½¤Àµ¡¦ºÇ¹â±×¡¢ÇÛÅö¤â40±ßÁý³Û (10/10)
37. <7273> ¥¤¥¯¥è¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡192 ¡¡¡¡750¡¡ ¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó³èÍÑ¤Î£Â£²£Â±Û¶·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é»ö¶È¤Ë½Ð»ñ (08/28)
38. <3905> ¥Çー¥¿¥»¥¯¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡191¡¡¡¡1995¡¡ ¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢À½£Ç£Ð£ÕÅëºÜ¥µー¥Ðー¤Ç¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î£Á£É¥¹ー¥Ñー¥¯¥é¥¹¥¿ー¹½ÃÛ¤Ø (07/04)
39. <5161> À¾Àî¥´¥à¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡186¡¡¡¡3215¡¡ º£´ü¤Ï°ìÅ¾ºÇ½ªÁý±×¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÇÇÛÅöÍ½ÁÛ¤òÂçÉýÁý³Û½¤Àµ (02/12)
40. <7138> £Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡185 ¡¡¡¡427¡¡ Âè»°¼Ô³äÅöÁý»ñ¤È°Å¹æ»ñ»º»ö¶È¤Î¿·Å¸³«¤òºàÎÁ»ë (12/18)
41. <4062> ¥¤¥Ó¥Ç¥ó¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ð¡¡¡¡¡¡182¡¡¡¡6731¡¡ Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ø¤ÎºÎÍÑ¤Ç¥Ñ¥Ã¥·¥Ö·Ï»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ´üÂÔËÄ¤é¤à (10/28)
42. <3845> ¥¢¥¤¥Õ¥êー¥¯¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡181 ¡¡¡¡236¡¡ 4-6·î´ü(1Q)·Ð¾ï¤Ï¹õ»úÉâ¾å¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á (08/14)
43. <5817> £Ê£Í£Á£Ã£Ó¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡181¡¡¡¡1235¡¡ ¾å´ü·Ð¾ï¤Ï5.8ÇÜÁý±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á (10/15)
44. <1948> ¹°ÅÅ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡179¡¡¡¡5000¡¡ ¾å´ü·Ð¾ï¤Ï°ìÅ¾20¡óÁý±×¤Ç¾å¿¶¤ìÃåÃÏ (10/31)
45. <218A> ¥ê¥Ù¥é¥¦¥§¥¢¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡176¡¡¡¡1244¡¡ ´Ú¹ñ£Ó£å£ñ£õ£ï£ò¡¡£Ò£ï£â£ï£ô£é£ã£ó¼Ò¤È¶ÈÌ³Äó·È¤Ç³Ð½ñÄù·ë (09/18)
46. <4464> ¥½¥Õ¥È£¹£¹¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡172¡¡¡¡4015¡¡ £Í£Â£Ï¤ËÂÐ¹³¤·¥¨¥Õ¥£¥Ã¥·¥â¤¬£±³ô£´£±£°£°±ß¤Ç£Ô£Ï£Â¼Â»Ü (09/16)
47. <7318> ¥»¥ì¥ó£È£Ä¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡170¡¡¡¡1033¡¡ £±£±·î£³£°Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ£±³ô¤«¤é£´³ô¤Ø¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤ò¼Â»Ü¤Ø (10/22)
48. <202A> Æ¦Â¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡170¡¡¡¡3395¡¡ ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë£Á£É´ØÏ¢¤Î¥ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤ÇÌÜÀèÇã¤¤Ìá¤·´ÑÂ¬ (11/27)
49. <155A> ¾ðÊóÀïÎ¬¥Æ¥¯¡¡Åì¾Ú£Ç¡¡¡¡¡¡170¡¡¡¡1332¡¡ 1-9·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤¬36¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ¡¦7-9·î´ü¤â3.4ÇÜÁý±× (11/13)
50. <3444> µÆÃÓÀ½ºî¡¡¡¡¡¡Åì¾Ú£Ó¡¡¡¡¡¡168 ¡¡¡¡708¡¡ ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë£Á£É¥Öー¥à¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È»îºî³«È¯¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ë´üÂÔËÄ¤é¤à (12/03)
