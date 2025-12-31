¥Õ¥¸Æ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¡¢Âà¼Ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤Ç¡×¶É¤Ë´¶¼Õ¡Ö7Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö12·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÂ´¶È¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¶¦±é¼Ô¤é¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡ÖÆþ¼Ò¤¹¤ëÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡£Æþ¼ÒÈ¾Ç¯¤Îº¢¤«¤éÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤«¤é¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏÍê¤â¤·¤¯¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤¬²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤Ë0¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê6Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ7Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡ÖÍèÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤ÏÇ¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¶É¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò1Æü¤ËÈ¯É½¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢7Ç¯´Ö¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£12·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ø¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¡¢ÍèÇ¯3·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤òÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤ÏÅìÂç°å³ØÉô·ò¹¯Áí¹ç²Ê³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢19Ç¯4·î¡¢Æ±¶É¤ËÆþ¼Ò¡£º£Ç¯·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¡×¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡×¤ÈÆ±ÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£