¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Ûº´µ×´Ö¼ëè½¡Ö¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¾¡¤Ã¤ÆÊó¹ð¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡×²¸»Õ¡¦¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤µ¤ó¤ËÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È
¡¡½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¡Ê23¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬31Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢23Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Èøºê¾»Ê¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯78¡Ë¤Ø¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤¹¤ë»ÑÀª¡¡½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¡¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤³¤È¤òÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¾¡¤Ã¤ÆÊó¹ð¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡¡Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥ó¥Ú¥ê³«¤±¤Æ´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿²¸»Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï17Ç¯ÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç¡¢Èøºê¤µ¤ó¤ÎÄï»Ò¤Î¸¶±Ñè½²Ö¤ÈÆ±ÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ìÈøºê¤µ¤ó¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¥´¥ë¥Õ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î1´üÀ¸¤È¤Ê¤ê¡¢Èøºê¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤Î²¼¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£À¾¶¿¿¿±û¤ÏÆ±¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÆ±´üÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡21Ç¯6·î¤Î¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ç¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡£¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï4·î¤ÎKKTÇÕ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë4¾¡¤òµó¤²¤Æ½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥¸¥ã¥ó¥ÜÅ¡¤òË¬¤ì¡¢Í¥¾¡¤ÎÊó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÀï¸å¤Î12·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÇ¯´Ö½÷²¦³ÍÆÀ¤òÊó¹ð¡£²¸»Õ¤«¤é¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èøºê¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1½µ´Ö¤Û¤É»þ´Ö¤¬·Ð¤Áµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤ò¤·¤ÆÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â
»ä¤Î¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â
¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó
ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º
¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·
¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É
¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç1ÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â
º£ÆüÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿
»î¹ç¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤¹¤ë»ÑÀª
½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ
¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤³¤È¤òÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿
¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó
¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¾¡¤Ã¤ÆÊó¹ð¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹
Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥ó¥Ú¥ê³«¤±¤Æ´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¤É¤ó¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤â
²¶¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¼«Ëý¤²¤Ê´é¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
»ä¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹
¤Þ¤À¼ä¤·¤¯¤ÆÈá¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤±¤É
ÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç
¡É¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤¾¼ëè½¡ª¡É¤È
Âç¤¤ÊÂÎ¤Ç¥Ï¥°¤·¤ÆË«¤á¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë
¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹
ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿
¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹
º´µ×´Ö¼ëè½