¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¡ÇµÌÚºä46¡¢²ÃÆþ¤ÈÂ´¶È¤¬Áê¼¡¤¤¤À2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç¡¢11Ç¯Ï¢Â³11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹ÇµÌÚºä46¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë2025Ç¯¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢6´üÀ¸¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¿·É÷¤¬¿á¤¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÊÌ¤ì¤â¡£´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¡¢ÇµÌÚºä46¤Î1Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉ÷¤¬Î®¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎÇµÌÚºä46¡£2·î¤Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½Õ¤È²Æ¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢11¿Í¤Î6´üÀ¸¤¬²ÃÆþ¤·¡¢YouTube¤Ç¹ç³Ê¼Ô¤ò½ç¼¡È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·î¤Ë¤Ï¡¢3´üÀ¸¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬¸Î¶¿¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎºÇ½ªÆü¤Ç¤Ï¡¢Æ±´ü¤ÎOG¡¦Âç±àÅí»Ò¤È¶¦¤Ë2¿Í¤ÎW¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¡ÖÆ¨¤²¿å¡×¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¤Ï¡¢38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£W¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤Ï¡¢5´üÀ¸¤Î°æ¾åÏÂ¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±´ü¤ÎÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤¬2022Ç¯3·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually¡Ä¡×°ÊÍè¤Î¥»¥ó¥¿¡¼È´¤Æ¤¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¡Ö38thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤ò´º¹Ô¤·¡¢3´üÀ¸¤Îº´Æ£Éö¤¬Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç6´üÀ¸¤Î½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö½éÈäÏª¤Î²ñ¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢6´üÀ¸¤Ç¤¹¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡Ö13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£6´üÀ¸¤¬Á´ÂÎ¥é¥¤¥Ö¤Ø½é»²²Ã¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë3´üÀ¸¤È¤ÎÊÌ¤ì¤â¡£ÃæÂ¼ÎïÇµ¤¬Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤«¤é¤Ï¡¢Ëè²Æ¹±Îã¤Î¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë8·î¤Î¹áÀî¸ø±é¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô16¸ø±é¤ò½ä¤ê26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£±²Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÂÄ¹¤âÌ³¤á¤¿²ì´îÍÚ¹á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï10ÅÙÌÜ¤ò¿ô¤¨¡¢4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡È¿ÀµÜ¸ø±é¡É¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢Áí¿ô1100µ¡¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ìë¶õ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢10·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç3Æü´Ö¤Î¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¡£11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Ç¡¢2025Ç¯Æâ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×3ÁÈ¤Î¿·´üÀ¸¤¬ÎØÈÖ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ë¡Ö¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ in TOKYU KABUKICHO TOWER¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Î6´üÀ¸¤Ï10¸ø±é¤ò´°¿ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·î¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿6´üÀ¸¤ÎÀ¥¸Í¸ý¿´·î¤ÈÌðÅÄË¨²Ú¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤«¤éÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç3´üÀ¸¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢µ×ÊÝ¤¬3Ç¯9¥õ·îÌ³¤á¤¿¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË25»þ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬5´üÀ¸¤Î°æ¾å¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡12·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤¿¡Ö40thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤Î½éÆü¤Ë4´üÀ¸¤Î¾¾ÈøÈþÍ¤¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÆ±´ü¤ÎÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ½ªÆü¤â2¿Í¤Ï½Ð±é¤·¡¢14¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢11²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï1·î¤Ë5th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMy respect¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÊÔÀ®¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖCoupling Collection 2022-2025¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡3´üÀ¸¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡¢5´üÀ¸¤ÇÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿û¸¶ºé·î¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢36¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£2026Ç¯¤ÎÇµÌÚºä46¤Ë¤â¡¢´üÂÔ¤Ï¤Õ¤¯¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÃÆþ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÉ÷¤¬Î®¤ì¤¿2025Ç¯¤ÎÇµÌÚºä46¡£2·î¤Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½Õ¤È²Æ¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢11¿Í¤Î6´üÀ¸¤¬²ÃÆþ¤·¡¢YouTube¤Ç¹ç³Ê¼Ô¤ò½ç¼¡È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¤Ï¡¢38th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥Í¡¼¥Ö¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£W¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Ç¤Ï¡¢5´üÀ¸¤Î°æ¾åÏÂ¤È¶¦¤Ë¡¢Æ±´ü¤ÎÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¤¬2022Ç¯3·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î29th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖActually¡Ä¡×°ÊÍè¤Î¥»¥ó¥¿¡¼È´¤Æ¤¤È¤Ê¤êÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡4·î¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¡Ö38thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤ò´º¹Ô¤·¡¢3´üÀ¸¤Îº´Æ£Éö¤¬Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç6´üÀ¸¤Î½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö½éÈäÏª¤Î²ñ¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢6´üÀ¸¤Ç¤¹¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡5·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¡Ö13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡×¤ò¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤·¡¢2Æü´Ö¤Ç11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£6´üÀ¸¤¬Á´ÂÎ¥é¥¤¥Ö¤Ø½é»²²Ã¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë3´üÀ¸¤È¤ÎÊÌ¤ì¤â¡£ÃæÂ¼ÎïÇµ¤¬Â´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Ò¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÅìµþ¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î¤«¤é¤Ï¡¢Ëè²Æ¹±Îã¤Î¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼2025¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë8·î¤Î¹áÀî¸ø±é¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ7ÅÔ»Ô16¸ø±é¤ò½ä¤ê26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£±²Ãæ¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÂÄ¹¤âÌ³¤á¤¿²ì´îÍÚ¹á¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä39th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSame numbers¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ªÃÏÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤µ¤ì¤ëÅìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµå¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï10ÅÙÌÜ¤ò¿ô¤¨¡¢4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡È¿ÀµÜ¸ø±é¡É¤ÎºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢Áí¿ô1100µ¡¤Ë¤è¤ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬Ìë¶õ¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥í¥´¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢10·î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç3Æü´Ö¤Î¡Ö39thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤ò³«ºÅ¡£11·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦THEATER MILANO-Za¤Ç¡¢2025Ç¯Æâ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×3ÁÈ¤Î¿·´üÀ¸¤¬ÎØÈÖ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ë¡Ö¿·»²¼Ô Æó¡»Æó¸Þ in TOKYU KABUKICHO TOWER¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢ÇµÌÚºä46¤Î6´üÀ¸¤Ï10¸ø±é¤ò´°¿ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±·î¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿40th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿6´üÀ¸¤ÎÀ¥¸Í¸ý¿´·î¤ÈÌðÅÄË¨²Ú¤¬W¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¡Ö¥Ó¥ê¥ä¥Ë¡×¥ê¥ê¡¼¥¹ÅöÆü¤«¤éÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç3´üÀ¸¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢µ×ÊÝ¤¬3Ç¯9¥õ·îÌ³¤á¤¿¡ØÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¿åÍË25»þ¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬5´üÀ¸¤Î°æ¾å¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡12·î¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤¿¡Ö40thSG¥¢¥ó¥À¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤Î½éÆü¤Ë4´üÀ¸¤Î¾¾ÈøÈþÍ¤¡¢2ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÆ±´ü¤ÎÌðµ×ÊÝÈþ½ï¤ÎÂ´¶È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¼Â»Ü¡£ºÇ½ªÆü¤â2¿Í¤Ï½Ð±é¤·¡¢14¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢11²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×½Ð¾ì¤ò·Ð¤Æ¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï1·î¤Ë5th¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMy respect¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÊÔÀ®¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖCoupling Collection 2022-2025¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¡Ö5th ALBUM MEMORIAL LIVE¡ØMy respect¡Ù¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡3´üÀ¸¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÇßß·ÈþÇÈ¡¢5´üÀ¸¤ÇÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¿û¸¶ºé·î¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢36¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£2026Ç¯¤ÎÇµÌÚºä46¤Ë¤â¡¢´üÂÔ¤Ï¤Õ¤¯¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£