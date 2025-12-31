¡Ú±àÅÄ¶¥ÇÏ¡¦¿Íµ¤¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ï¸ì¤ë¡Û ¥ô¥¡¥é¡¼¥ë¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ëÅÚÊýµ³¼ê¡Ö¤³¤³¤âÄÌ²áÅÀ¡×
¡þ±àÅÄ¶¥ÇÏ£³ÆüÌÜ¡Ê£±£²·î£³£±Æü¡Ë
¡¡¡Ô¾®ËÒ¡¡ÂÀ¡Õ
¡¡£²£²£·¾¡¡£¥¸¥°¥é¡¼¥È¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò°Õ¼±¡£¡Ö¹¥¾¡Éé¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¨¥à¥Æ¥£¥¨¥¹¥¿¡¼¥Æ¡Ê£¸£Ò¡Ë¤â¡Ö·è¤á¤¿¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¢¥ó¥Î¥É¥ß¥Ë¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡Ö»þ·×ÌÌ¤Ç¤ÏÍÍø¤È¤¤¤¨¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¹¥Æ¥é¥Î¥ô¥¡¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤â¡Ö¥²¡¼¥È¸ÞÊ¬¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô²¼¸¶¡¡Íý¡Õ
¡¡£±£²£´¾¡¡£´üÂÔ¤Î¥¢¥ó¥°¥ì¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¤¥×¥·¥í¥ó¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ê£¸£Ò¡Ë¤â¡ÖÁ°Áö¤¬¤¤¤¤Áö¤ê¡£ÆâÏÈ¤¬¥«¥®¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥á¥Õ¥£¥¹¥È¡Ê£µ£Ò¡Ë¤Ï¡Ö£±£²£³£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ê¤Î¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥ô¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ê£¶£Ò¡Ë¤â¡Ö¸å¤í¤«¤é¤Ê¤Î¤ÇÅ¸³«ÂÔ¤Á¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô³ûµÜ¡¡¾Í¹Ô¡Õ
¡¡£±¾¡¤òÄÉ²Ã¤·£·£µ¾¡¡£¥ê¡¼¥¬¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ç½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ËÇ³¤¨¤ë¡£¡Öµ÷Î¥¤¬¤É¤¦¤«¤À¤¬¡¢¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Ç¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥°¥ê¡¼¥à¥¹¥¿¡¼¡Ê£´£Ò¡Ë¤â¡Ö½çÄ´¤Ë¾è¤ê¹þ¤á¤¿¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¯¥ê¥Î¥¨¥Ë¥·¡Ê£¸£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥¿¥¤¥¥¶¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤â¡Ö¤·¤Þ¤¤¤ÏµÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔºûÅÄ¡¡ÃÎ¹¨¡Õ
¡¡£·£²¾¡¡£¥â¥º¥·¥å¡¼¥¿¡¼¡Ê£¶£Ò¡Ë¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£¡Öµ÷Î¥Ã»½Ì¤¬¤¤¤¤Êý¤Ë½Ð¤¿¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¥È¥é¡¼¡Ê£±£²£Ò¡Ë¤â¡ÖÎÏ¤ß¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤Î¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ü¥ó¥Ì¡¼¥ô¥§¥ë¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥à¡¼¥º¤Ë±¿¤Ù¤ì¤Ð¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡ÔÄ¹Ã«Éô¡¡½ÙÌï¡Õ
¡¡£¶£¶¾¡¡£¥Ý¥Ã¥É¥Ø¥¤¥í¡¼¡Ê£µ£Ò¡Ë¤ËÁ°¿Ê¤ò¸«¹þ¤à¡£¡ÖÂÀ¤«¤Ã¤¿ÇÏÂÎ¤¬¹Ê¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥¨¥ë¥ß¥é¡¼¥¸¥å¡Ê£³£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥é¥¹¤ÎÊÉ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ê¢¤¡Ë¡£
¡¡¡ÔÅÚÊý¡¡ñ¥ÂÀ¡Õ
¡¡£¶£´¾¡¡£¥ô¥¡¥é¡¼¥ë¡Ê£·£Ò¡Ë¤Ë¼«¿®¡£¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤À¤¬¾õÂÖ¤Ï¤è¤µ¤½¤¦¡£¤³¤³¤âÄÌ²áÅÀ¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ó¥¢¥ó¥±¥Ã¥È¡Ê£µ£Ò¡Ë¤â¡Ö£±£´£°£°¥á¡¼¥È¥ëÀï¤Ç¤·¤Þ¤¤´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤µ¤é¤Ëµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ê¥ê¥¿¥Ü¥Ë¡¼¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¤¤Ë·ü¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¡×¡Ê¡û¡Ë¡£¥ª¡¼¥·¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡Ê£³£Ò¡Ë¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¿·¾±¡¡³¤À¿¡Õ
¡¡£µ£¶¾¡¡£¥¿¥¤¥¥¯¥í¥Ë¥¯¥ë¡Ê£²£Ò¡Ë¤ËÂç¶î¤±¥à¡¼¥É¡£¡ÖÄ´¶µ¤Ç¤ÎÆ°¤¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÔÀî¸¶¡¡Àµ°ì¡Õ
¡¡£µ£µ¾¡¡£¥¨¥¤¥·¥ó¥¨¥é¥ó¡Ê£¹£Ò¡Ë¤Ë¹¥´¶¿¨¡£¡Ö¹ßµé¤·¤¿¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥À¥Î¥ó¥ï¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê£±£°£Ò¡Ë¤â¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÔÂç³Á¡¡°ì¿¿¡Õ
¡¡£±¾¡²Ã»»¤Ç£´£·¾¡¡£¥·¥§¥Ê¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê£±£±£Ò¡Ë¤Ë¼ê±þ¤¨¡£¡Ö¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£Á°¡¢Á°¤Ç±¿¤Ö¤Ä¤â¤ê¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥µ¥à¥¿¥¤¥à¥¢¥´¡¼¡Ê£¹£Ò¡Ë¤â¡ÖÁ°Áö¤Î´¶¤¸¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£¥Ç¥£¥ô¥¡¥ó¥«¥É¡¼¡Ê£²£Ò¡Ë¤Ï¡Ö»þ·×¤Î¤«¤«¤ë·èÃå¤Ê¤é¡×¡Ê¡û¡Ë¡£
¡¡¡Ô¾®Ã«¡¡Å¯Ê¿¡Õ
¡¡£´£³¾¡¡£¥¢¥ó¥°¥é¡¼¡Ê£¶£Ò¡Ë¤Ëµ¤¹ç¡£¡Ö¥ê¥º¥à¤è¤¯Áö¤é¤»¤¿¤¤¡×¡Ê¡ý¡Ë¡£
¡¡¡ÚÃí¡Û¡ý¤Ï£Ö¸õÊä¡¢¡û¤Ï¾å°ÌÆþÃå¡¢¢¤¤Ï¿µ½Å¤Êµ³¼ê¥³¥á¥ó¥È¤Î´¶¿¨