¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê»á¤ò¸½Ìò¥È¥Ã¥×½÷»Ò2¿Í¤¬ÄÉÅé¡¡º´µ×´Ö¡ÖÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º¡Ä¡×À¾¶¿¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¹ñÆâÇ¯´Ö½÷²¦¤Îº´µ×´Ö¡¢³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½÷²¦¤ÎÀ¾¶¿¤È¤â¤ËÈøºê»á¤ÎÄï»Ò
¡¡º£·î23Æü¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤á±ÊÌ²¤·¤¿¡È¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡É¤³¤ÈÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¡£ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Ç¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¡¢Äï»Ò¤Î¸½Ìò½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤«¤é¤âÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥·¥§¥Ö¥í¥óÁª¼ê¸¢¤Ç³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿À¾¶¿¿¿±û¤Ï30Æü¡¢ÂåÍý¿Í¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¸ùÀÓ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÊâ¤ß¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î³Ø¤Ó¤È¤ªÎÏÅº¤¨¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸Î¿Í¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Î¤´¼«Âð¤ØÄ¤Ìä¤Ë»Ç¤¤¡¢Ä¾ÀÜ¤ªÊÌ¤ì¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î°ÎÂç¤µ¤È²¹¤«¤µ¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¤´¸ùÀÓ¤ò¼Å¤Ó¡¢°Â¤é¤«¤Ê¤´±ÊÌ²¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£µ¨¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤ÎÇ¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¡ÊÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤â¡¢31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ä¤Î¥´¥ë¥Õ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤º¥³¥á¥ó¥È¤ò¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÅÓÀä¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Þ¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç1ÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤âº£ÆüÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç³¢Æü¤ÎÅê¹Æ¤òÀâÌÀ¡£¡Ö»î¹ç¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÌÛ¡¹¤ÈÎý½¬¤¹¤ë»ÑÀª¡¡½àÈ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¡¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤³¤È¤òÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¾¡¤Ã¤ÆÊó¹ð¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥É¥ó¥Ú¥ê³«¤±¤Æ´¥ÇÕ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤â¡¡²¶¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¼«Ëý¤²¤Ê´é¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤ÎÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¼ä¤·¤¯¤ÆÈá¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÀäÂÐ¤Ë¸«¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡È¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤¾¼ëè½¡ª¡É¤ÈÂç¤¤ÊÂÎ¤Ç¥Ï¥°¤·¤ÆË«¤á¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤âÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë