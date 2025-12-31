¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤â¤´¶ìÏ«¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÄÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¡¢Âç¤ß¤½¤«¡Ö¥Õ¥¸¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ø¥¨¡¼¥ë
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬£³£±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÂç¤ß¤½¤«ÎóÅç½ÄÃÇ£Ì£É£Ö£Å¡¡·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó£²£°£²£´¡×¡Ê¸áÁ°£¶»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£±£¸Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¤ß¤½¤«Ä«¤ÎÄêÈÖ¡¢·ÐºÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£ÀÐÇË»á¤Ï£²£°£±£±Ç¯¤«¤éÀ¸½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË»á¤¬£±£°·î£²£±Æü¤Ë¼óÁê¤òÂàÇ¤¡£¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡ÖÂçÊÑ¤Ê£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¤Í¤®¤é¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤¡¡ÄËÜÅö¤Ë¹â»Ô¤µ¤ó¤â¤´¶ìÏ«¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
