¡ÈÎÑÍý´Ñ·çÇ¡¡É¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§Âç²ñ¤ÎÍ¶ÏÇ ¶Ã¤¤Î¾Þ¶â³Û¤Ë³Æ¶¥µ»¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬Â³¡¹¤È½Ð¾ìÉ½ÌÀ
¡¡»¿ÈÝÎ¾ÏÀÊ¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÍÆÇ§Âç²ñ¤Î³«ºÅ¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯5·î¤Ë¹ë½£´ë¶È¤Î¼çºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡¦¥²¡¼¥à¡×¡ÊÊÆ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡Ë¤Ï¶Ø»ßÌôÊª¤Î»ÈÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¾Þ¶â¤¬¹â³Û¤Ê¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÎ¦¾å¡Ê100m¡¢100¡¦110m¥Ï¡¼¥É¥ë¡Ë¡¢¶¥±Ë¡Ê50¡¦100m¤Î¼«Í³·Á¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡Ë¡¢½ÅÎÌµó¤²¤Î3¶¥µ»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â20Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3900Ëü±ß¡Ë¡¢À¤³¦¿·¥Ü¡¼¥Ê¥¹100Ëü¥É¥ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ1¼ïÌÜºÇÂç¤Ç125Ëü¥É¥ë¡ÊÌó2²¯±ß¡Ë¤Î¥×¥é¥¤¥º¥Þ¥Í¡¼¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÎÑÍý´Ñ¤Î·çÇ¡¤·¤¿Âç²ñ¤À¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¥¢¥ó¥Á¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡¹½¡ÊWADA¡Ë¤ÎÂ¾¡¢Î¦¾å¡¢¿å±Ë¡¢½ÅÎÌ¾å¤²¤Î³Æµåµ»¤Î¹ñºÝÅý³çÃÄÂÎ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤¹¤Ê¤É¡¢É÷Åö¤¿¤ê¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³Æ¶¥µ»¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¦¾å¤«¤é¤Ï2022Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò100mÇÆ¼Ô¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥«¡¼¥ê¡¼¡Ê30=ÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶¥±ËÃË»Ò50m¼«Í³·Á¶ä¤Î¥Ù¥ó¡¦¥×¥é¥¦¥É¡Ê31=±Ñ¹ñ¡Ë¤é¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î½Ð¾ì¤ËÂÐ¤·À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¶â¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥óº²¤òÇä¤êÅÏ¤¹¤Î¤«¡×¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òËÁÆÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð¾ì¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡Ê¶¥±Ë¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½Ð¾ì¼êÅö¤À¤±¤ÇÌó100Ëü±ß¤òÄó¼¨¤µ¤ì¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ï¤¢¤´¤¢¤·ÉÕ¡£À¤³¦µÏ¿¹¹¿·¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï½½Ê¬¤ËÌ¥ÎÏ¤À¡£¶Ø»ßÌôÊª¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¾ï¤Î³èÆ°¤Ë¤Ï»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤òÇº¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤ÇÇ¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦ ½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÃ¡×¡£ËÜÇ¯¤âÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Í¥¿¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö²¼Éô¤Î´ØÏ¢µ»ö¤«¤éÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£