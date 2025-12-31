ÃÝÆâÎÃ¿¿¡È¾¡ÃË¡É¤¬¥Ð¥º¤ê¡¢ÆüÍË·à¾ì¤¬ºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä26Ç¯¥É¥é¥Þ³¦¤â¡Ö¹Í»¡¡×¡Ö¶¦´¶¡×¤ÎÆó¶Ë²½¤¬¿Ê¤à¤Î¤«
¡¡2025Ç¯¤ÎGPÂÓ¤Î¥É¥é¥Þ¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¡¢·ë¶É¡ÖTBSÆüÍË·à¾ì¡×¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö1·î´ü¤Î¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡¢4·î´ü¤Î¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡¢7·î´ü¤Î¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡¢10·î´ü¤Î¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢³Æ¥¯¡¼¥ë¤Ç»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×¡£Â¾¤ÎÏ¢¥É¥éÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü5¡Á7¡óÂæ¤È¥À¥ó¥´¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢Í£°ì¤Î2¥±¥¿¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢4·î´ü¤Ç¤Ï¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬ºÇ½ª²ó8.2¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è=¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢10·î´ü¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¡ÊTBS¡Ë¤¬8.7¡ó¤È»ëÄ°Î¨¤Ç¤â·òÆ®¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆüÍË·à¾ì¤ò¤·¤Î¤°¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤ËÄ¾¶á¤Î½©¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¤¬±é¤¸¤¿¾¼ÏÂµ¤¼Á¤Î»ÄÇ°¤Ê¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃË»Ò¡È¾¡ÃË¡É¤¬¥Ð¥º¤Ã¤¿¡Ø¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡Ù¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤â¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç»ëÄ°Î¨¤â¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¡È¹Í»¡¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤â¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Îµµ°æÆÁÌÀ»á¤Ï¡Ö»ëÄ°½¬´·¤Î¤¢¤ëÆüÍË·à¾ì¤¬»ëÄ°Î¨¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¼Â¸³Åª¤ÊºîÉÊ¤è¤ê²¦Æ»´ó¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¤Ç¸«¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿º£¡¢TBS¤ÎÆüÍË·à¾ì¤È²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿åÍË9»þÏÈ°Ê³°¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤Î·î9¤Ç¤¹¤é¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¡ÈÏÈ¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬Çö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢5¡Á7¡ó¤°¤é¤¤¤Ç¤Î¥À¥ó¥´¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î¿ô»ú¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆÃ¤Ë½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÇÛ¿®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥Í¥Ã¥ÈÀè¹ÔÇÛ¿®¤Ê¤É¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÆü¥Æ¥ì¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È¹Í»¡¥â¥Î¡É¤Ï¡¢»ëÄ°¢ª¹Í»¡¢ªºÆ»ëÄ°¤Î½Û´Ä¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£¡È¹Í»¡ÈÉ¡É¤¬²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤Ï¿¼·¡¤ê¤·¡¢¤½¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÇÛ¿®¤Ç¸«Ä¾¤¹¡£ºÆÀ¸¿ô¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤¬Áý¤¨¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¿·¤·¤¤»ëÄ°¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡£¥Ï¥Þ¤ì¤Ð¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î¹Í»¡ÈÉ¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤«¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×¡Êµµ°æÆÁÌÀ»á¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥É¥é¥Þºî¤ê¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹Í»¡¤â¤Î¤È¤ÏÂÐ¶Ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö24Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHK¤Î¡ØÃÄÃÏ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¸¤Î¡ØÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¤Î¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¤ä¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤¬¤½¤ì¡£°ìÈÌ¤ÎÀ¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¥Ï¥é¥Ï¥é¡¦¥É¥¥É¥¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤É¤³¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¡È¹Í»¡¡É¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤Ãæ¹âÇ¯À¤Âå¤Î¿´¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êµµ°æÆÁÌÀ»á¡Ë
¡¡2026Ç¯°Ê¹ß¡¢¡È²¦¼Ô¡ÉÆüÍË·à¾ì¤È¥Æ¥ìÄ«¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ°Ê³°¤ÎÏÈ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥É¥é¥Þ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
