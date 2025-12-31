¡Ö¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÊØºÂ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤È¤¿¤óÊ´¡¹¤Ë¡Ä¡×ÊÆ¹ñ¤Ç5Ëü¥É¥ë¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾ÙÄóµ¯
ÊÆ¹ñ¤Ç¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤¬ÍÌ¾¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥È¥¤¥ì¤òÍøÍÑÃæ¤ËÊØ´ï¤¬²õ¤ì¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢5Ëü¥É¥ë¡ÊÌó782Ëü±ß¡ËÁêÅö¤ÎÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
28Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍøÍÑµÒ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯3·î¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¥«¥é¤Î¥µ¥¦¥¹¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¡¼¥É¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÇÊØ´ï¤¬ÆÍÁ³²õ¤ì¤Æ¿ÈÂÎ¤Î°ìÉô¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤¦»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±Å¹ÊÞ¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤ÆÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£ÁÊ¾õ¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ã³²¼ÔÍÑ¥È¥¤¥ì¤Î¸Ä¼¼¤ÇÊØ´ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÊØ´ï¤¬ÆÍÁ³Ê´¡¹¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊø¤ìÍî¤Á¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¾×·â¤Ç¾²¤ËÅÝ¤ì¤Æ¿¼¹ï¤Ê¿ÈÂÎÅª½ý³²¤òÉé¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö½ÅÍ×¤Ê¿ÈÂÎµ¡Ç½¤ÎÁÓ¼º¤ò´Þ¤àÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î³Ú¤·¤ß¤òµý¼õ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤â¼º¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö°û¿©Å¹Â¦¤¬ÊØ´ï¤ò¾²¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë¸ÇÄê¤·¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´´ÉÍýµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢ÍøÍÑµÒ¤ËÉÔÅö¤Ë´í¸±¤Ê¾õ¶·¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢²á¼ºÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÊØ´ï¤¬¸¶°ø¤Î»ö¸Î¤¬ÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¥ó¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤â¡¢ÃËÀµÒ¤¬¡ÖÊØ´ï¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢±øÊª¤ÈÇ¢¤¬Á´¿È¤ËÈô¤Ó»¶¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢10Ëü¥É¥ëÁêÅö¤ÎÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¿¼¹ï¤ÊÀº¿ÀÅª¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢½¸ÃæÅª¤Ê¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£