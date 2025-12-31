ºÂ¤ê¹þ¤à¿ÆÍ§¤Ë¡Äº¹¤·¿¤Ù¤¿¼ê¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡¡Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ÇÀÀ¤Ã¤¿Í¥¾¡¡Ö»³ËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡×
ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¿ù»³Âçµ¯¤È½é¼Ç¶¶ËÜ¤Î»³ËÜÍªÂÁ¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ï12·î31Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î2²óÀï¤Ç¡¢ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡29Æü¤Î1²óÀï¤Ç¤Ï½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢»î¹ç¸å¤Ë¿ÆÍ§¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏMF¿ù»³Âçµ¯¡Ê3Ç¯¡Ë¤À¡£¡Ö»³ËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´Ý´¢¤ê¤Ë¥·¥ã¥Ä¥¤¥ó¤ÈÃ¯¤è¤ê¤âÌÜÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÃË¤¬¡¢½éÀï¤Î¶ÛÄ¥´¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡£Á°È¾9Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¿ù»³¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼ý¤á¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎFW¿¼À¥´´ÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼ê¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÃÆ¤¤¤Æ¤ï¤º¤«¤Ë¤³¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ù»³¤¬²¡¤·¹þ¤ß¡¢µ®½Å¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¡¢4ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ5-0¤Ç²÷¾¡¡£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¿ù»³¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÅ¥½¤¯¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»î¹ç¸å¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç²ù¤·¤¬¤ë½é¼Ç¶¶ËÜ¤ÎMF»³ËÜÍªÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î¤â¤È¡£¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æµ¯¤¾å¤¬¤é¤»¤ë¤È¡¢Ç®¤¤ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·²¿¤ä¤é¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤ËÂçºå½Ð¿È¤Î2¿Í¤Ï¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Þ¤Ç¥ê¥Ã¥×¥¨¡¼¥¹SC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£OBÂÐ·è¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤ò±£¤µ¤º¡£¡Ö1½µ´ÖÁ°¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐÀï¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¡¢»³ËÜ¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿ù»³¤Ï¡¢¡Ö½é¼Ç¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»³ËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢2¿Í¤ÎÂÐ·è¤ò¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¤¤¤ë¡£U-18ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¿·Àî»Ö²»¡Ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡Ë¤â¡¢¥ê¥Ã¥×¥¨¡¼¥¹SC¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡£¡Ö¿·Àî¤â¤¤ç¤¦¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¾å¤ÎÊý¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê¤ò¿¶¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿ù»³¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±Î½¤«¤é»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë