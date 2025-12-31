¥±¥Í¥Ç¥£²È¤Ë¤Þ¤¿Èá·à¡Ä³°Â¹¤Î¥¿¥Á¥¢¥Ê¤µ¤ó¡¢35ºÐ¤ÇÇò·ìÉÂ¤Ë¤è¤ê»àµî
¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Î³°Â¹¤Ç¤¢¤ë¥¿¥Á¥¢¥Ê¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤¬30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Çò·ìÉÂ¤È¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£35ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£ÂçÅýÎÎ¿Þ½ñ´Û¡¦ÇîÊª´Û¤Î¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î°¦¤¹¤ë¥¿¥Á¥¢¥Ê¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÄ«¡¢À¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Ï¡¢¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¼¤Ç³°¸ò´±¤Î¥¥ã¥í¥é¥¤¥ó¡¦¥±¥Í¥Ç¥£»á¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼·ó·Ý½Ñ²È¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°»á¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤ÇÎò»Ë³Ø¤òÀì¹¶¤·¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¸å¡¢ÊóÆ»³¦¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤Ç²Ê³Ø¡¦µ¤¸õÊ¬Ìî¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÀè·î¡¢ÊÆ»þ»ö½µ´©»ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥«¡¼¡×¤Ø¤Î´ó¹ÆÊ¸¤òÄÌ¤¸¡¢ºòÇ¯5·î¤Î½Ð»ºÄ¾¸å¤Ë¡¢´õ¾¯¤Ê°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤òÈ¼¤¦µÞÀ¹ü¿ñÀÇò·ìÉÂ¡ÊAML¡Ë¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£´ó¹ÆÊ¸¤Ë¤Ï¡¢¹³¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ä¹ü¿ñ°Ü¿¢¤Ê¤ÉÆ®ÉÂ¤Î²áÄø¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ò¹¯¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤¬¤¬¤ó¤ÎÀë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¾×·â¤ä¿´¾ð¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥å¥í¥¹¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤Î»àµî¤Ï¡¢Èá·à¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¿¥±¥Í¥Ç¥£²È¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¤Î¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤Ï1963Ç¯¤Ë°Å»¦¤µ¤ì¡¢Äï¤Î¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¸µ»ÊË¡Ä¹´±¤â1968Ç¯¤ËÁªµó±¿Æ°Ãæ¤Î½Æ·â¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¥±¥Í¥Ç¥£¸µÂçÅýÎÎ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤â1999Ç¯¡¢¾®·¿µ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£